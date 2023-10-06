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Памятник коммунисту Островскому снесли в Киеве. ФОТО

В Соломенском районе Киева демонтировали памятник участнику установления советской власти в Украине Николаю Островскому.

Об этом сообщил активист Вадим Поздняков, передает Цензор.НЕТ.

Памятник был установлен перед фасадом электромеханического техникума железнодорожного транспорта на проспекте Воздухофлотском, 35. Его убрали вместе с постаментом. Теперь на месте памятника – клумба.

"В Киеве снова сдвинулся с мертвой точки процесс демонтажа памятников. Николай Островский наконец ушел. Хотя, по закону, должен быть убран еще 7 лет назад", - написал Поздняков.

Памятник коммунисту Островскому снесли в Киеве 01

Николай Островский – советский писатель; участник установления советской власти в Украине и борьбы с повстанческим движением за независимость.

Он автор романов "Как закалялась сталь" и "Рожденные бурей", которые критикуют за антиукраинское изображение борцов за независимость Украины во время советско-украинской войны 1917-1921 годов.

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Автор: 

Киев (25542) памятник (2239) декоммунизация (755)


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Топ комментарии
+30
Не було ніяких комуняк - була російська окупація України в наслідок російської військової агресії. Росіяни постійно підмінюють українське національне питання соціальним, прикриваючи ним геноцид українців в Україні.
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06.10.2023 12:12
+25
Кацапе, ти з дуба впав? Комуняки прос...али вибори в Установчі збори восени 1917 на території України!
Київ у 1918 брали орди кацапів Муравйова, а не українців!
Більшість українців були тоді нейтральними і не підтримували ні Петлюру з Грушевським, ні червоних, ні білих - і от це була основна проблема. Селяни були інертними, а потім від голоду помирали!
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06.10.2023 12:09
+10
Митець х..йні не напише.
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06.10.2023 12:17
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Вибору тоді не було - або симпатії, або лагери.

А пом'ятник або в музей тоталітаризму, або на аукціон - може хтось з колекціонерів купить))
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06.10.2023 12:09 Ответить
Філін.
Я знаю, храм стоїть серед болота,
А в храмi домовина на цепу.
Про це не знає жодная сволота,
Шо в домовинi тiй слiпий пророк живе,
Зовуть його Микола. За життя
***** вiн рiзної навигрiбав довкола так *****,
Що свiтлий Аполон, якому поїбать обично
На страждання ************ нашого народа,
Раптово зглянувся
І швидко ослiпив Миколу стрiлами,
Щоб той не бачив бiльш ************
І не страждав бєссмислєнно,
Як ми усi страждаєм. Ходiм до нього,
Вiн навчить нас волi Аполона i скаже,
як нам жити, бо нема нiякого терпiння.
Так дальше жить нiльзя! Скрiзь долбойоби!
Навiщо, мама, мудрая сова, мене ти народила!
(Фiлiн б'ється головою об сосну, сосна ламається.)
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06.10.2023 13:22 Ответить
Китайці куплять. Вони його боготворять. "как закалялась сталь" є складовою концепції виховання молодих комуністів
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06.10.2023 14:00 Ответить
Кацапе, ти з дуба впав? Комуняки прос...али вибори в Установчі збори восени 1917 на території України!
Київ у 1918 брали орди кацапів Муравйова, а не українців!
Більшість українців були тоді нейтральними і не підтримували ні Петлюру з Грушевським, ні червоних, ні білих - і от це була основна проблема. Селяни були інертними, а потім від голоду помирали!
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06.10.2023 12:09 Ответить
А теперь их потомки со своим "а какая разница" просрали часть Украины. Потому что вместо того, чтобы производить вооружение, ракеты, ПВО и ППО, готовиться к освобождению захваченного в 2014 году, строили дороги и "заглядывали в глаза путину и видели там мир". Всё повторилось как в 1918 м. И если бы не ЕС, США и НАТО, то Украина снова бы слилась под паРашу.
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06.10.2023 12:35 Ответить
якби не Боря з дождлівого Лондона і не його чарівний пендель ...
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06.10.2023 13:25 Ответить
Не було ніяких комуняк - була російська окупація України в наслідок російської військової агресії. Росіяни постійно підмінюють українське національне питання соціальним, прикриваючи ним геноцид українців в Україні.
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06.10.2023 12:12 Ответить
Ці симпатії базувались на більшовицьких гаслах про землю селянам і фабрики робітникам. Як нам зараз відомо це була брехня, свідома брехня. І людина обманута є жертвою. Це в нормальному свідогляді а той хто її ошукав є злочинцем. А в світогляді культу сили який домінує на болотах і є одним з фундаментальних каменів "руского міра" жертва це лох а шахрай "маладец".
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06.10.2023 12:15 Ответить
Земля крестьянам, заводы рабочим это то же самое что и конец эпохи бедности, будем сажать, хуже не будет. Согласитесь. Это те же коммунистические лозунги только в современной интерпретации, на которые повелся народ из категории какая разница.
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06.10.2023 20:17 Ответить
Навіть більше. І тоді і через сто років народ був пасивний, тоді його дістали і Петлюра і Виниченко з Грушевським і Скоропадський а через сто років Аваков, непосаджені винуватці вбивств на Майдані, "ми тебе туди не посилали" і тд. І оця активна частина суспільства яка тупо стала пасивною і казала "хоч поржем" і "хуже не будет". Як і сто років назад. Бо в 17 більшовики програли вибори в установчі збори з тріском, але потім народ розчарувався в тих кого вибрав і став пасивним. Хоча насправді порівнювати події між якими сто років в даному випадку не дуже вдала ідея.
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06.10.2023 21:13 Ответить
викинем - і комуняк і їх пісні. разом із такими як ти.
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06.10.2023 12:34 Ответить
ще "памʼятник" запроданцю щорсу потрібно знести та "родіну-мать" урочисто підрвати !!!
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06.10.2023 12:10 Ответить
А цей фільм про Корчагіна, хто пам'ятає?
Так це жах, яких фанатиків створили ці більшовики.🤬💀🤢
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06.10.2023 12:10 Ответить
Я не уверен что было много таких шизиков. Корчагин явно был больной на голову.
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06.10.2023 12:25 Ответить
Як же не було стільки шизиків?
А звідки тоді всі ці ватники?
Точно вам говорю, що були!!
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06.10.2023 12:34 Ответить
Припини там дрочити під столом.
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06.10.2023 13:05 Ответить
Микола Островський, слiпий пророк храма Аполона.

Про це не знає жодная сволота,
Шо в домовинi тiй слiпий пророк живе,
Зовуть його Микола. За життя
Х...йнi вiн рiзної навигрiбав довкола так дох...я,
Що свiтлий Аполон, якому пої...ать обично
На страждання припиз...еного нашого народа,
Раптово зглянувся
І швидко ослiпив Миколу стрiлами,
Щоб той не бачив бiльш пiз...оватiзму
І не страждав бєссмислєнно

Лесь Подервянський. Павлік Морозов
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06.10.2023 12:12 Ответить
Митець х..йні не напише.
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06.10.2023 12:17 Ответить
І знову, не російсько-української війни, а радянсько-української війни 1917-1921 років. Оце й є основою невизнання російської окупації України 1921 - 1991 років.
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06.10.2023 12:23 Ответить
http://www.printfriendly.com/print/?url=http%3A%2F%2Fresource.history.org.ua%2Fcgi-bin%2Feiu%2Fhistory.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DDOP%26P21DBN%3DEIU%26S21FMT%3Deiu_all%26S21ALL%3D%253C.%253EID%3D0045039%253C.%253E%26C21COM%3DS Бібліографічне посилання: Бойко О.Д. ПЕРША ВІЙНА РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ ПРОТИ УНР 1917-1918 [Електронний ресурс] . URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Persha_vijna_RadRosii_proty_UNR_19171918 http://www.history.org.ua/?termin=Persha_vijna_RadRosii_proty_UNR_19171918 (останній перегляд: 06.10.2023)

ПЕРША ВІЙНА РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ ПРОТИ УНР 1917-1918

ПЕРША ВІЙНА РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ ПРОТИ УНР 1917-1918 - збройний конфлікт, що став наслідком протистояння http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ukrainska_Nar_Respublika Української Народної Республіки та РНК Росії на чолі з http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Lenin_V_I В.Леніним ; бойові дії відбувалися з грудня 1917 по травень 1918. Проголошена як автономна частина федеративної Рос. д-ви (http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Universaly_UTsRady Універсали Української Центральної Ради ), УНР після http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Zhovtnevy_perevorot_1917 Жовтневого перевороту у Петрограді 1917 наполягала на утворенні федеративного уряду в Росії з представниківусіх територій, що самовизначилися. Невдала спроба http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Bilshovyky більшовиків змінити владу в Україні шляхом переобрання http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ukrainska_Tsentralna Української Центральної Ради (див. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vseukrainskyj_zizd_Ra Всеукраїнський з'їзд рад селянських, робітничих і солдатських депутатів 1917 ) змусила РНК вдатися до "радянізації" України за допомогою військ. сили. 16 (3) грудня 1917 з'явився "http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Manifest_do_ukrainskogo_narodu Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради ". За кілька днів рос. революц. війська почали просування в Україну. Офіційно вважалося, що вони прямують на Дон на боротьбу з http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kaledin_O О.Каледіним .

22 (9) грудня 1917 більшовицькі загони прибули до http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kharkiv_mst Харкова і встановили контроль над містом. За вказівками з Петрограда, під охороною рос. війська укр. більшовики провели http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Pershyj_Vseukrainskyj Перший Всеукраїнський з'їзд рад 1917 , який оголосив Україну рад. республікою, федеративною частиною рад. Росії. Завдяки цьому Петроград надалі представляв події в Україні як внутр. конфлікт між революц. радами робітн. і солдатських депутатів і бурж. УЦР. За такими формальними ознаками рад. історіографія трактувала збройний конфлікт як громадянську війну (див. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vijny_Radianskoi_1917 Війна Радянської України за підтримки РСФРР проти УНР 1917-1918 ), ******* українська - як міждерж. конфлікт, агресію більшовицької Росії (РСФРР) проти УНР.

30 (17) грудня рад. уряд України оголосив війну УЦР і звернувся по допомогу до РНК. На кінець грудня в Україну прибуло до 20 тис. більшовицьких військ - матросів, солдатів, червоногвардійців. Вони були підсилені місц. червоногвард. загонами. 7 січня 1918 (25 грудня 1917) нарком http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Antonov_Ovsiienko_V В.Антонов-Овсієнко , комісар "по боротьбі з контрреволюцією на Півдні Росії", віддав наказ про заг. наступ проти УНР. На той момент під більшовицькою владою вже перебувала значна частина http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Livoberezhna_Ukra%D1%97na Лівобережної України . Укр. влада виявилася неспроможною протистояти більшовицькій навалі, оскільки не мала власних збройних сил. Лише 8 січня 1918 (26 грудня 1917) http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Gen_sek_at_UCR Генеральний секретаріат Української Центральної Ради схвалив постанову про створення армії. На боці УНР воювали поодинокі українізовані частини старої армії, загони http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vilne_kozatstvo Вільного козацтва , новоутворені військові формації (http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Gajdamackij_polk_im_Kustja Гайдамацький імені Костя Гордієнка кінний полк , http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Gajdamackij_kish Гайдамацький кіш Слобідської України , http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Sichovi_striltsi Січові стрільці ).

11 січня 1918 (29 грудня 1917) більшовики зайняли Катеринослав (нині м. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Dnipropetrovsk Дніпропетровськ ). Перед тим у місті спалахнуло заздалегідь підготовлене місц. більшовиками повстання робітників, на допомогу якому й прийшли війська з Росії. Ця "тактика" не раз використовувалася й надалі (у http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Mykolaiv_2 Миколаєві , http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Odesa_mst Одес
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06.10.2023 13:08 Ответить
Памятники у нас любят сносить а тем кто всю эту коммуняцкую хрень в жизнь внедрял никто в глаза и слова не сказал.
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06.10.2023 12:25 Ответить
Так він же вроді кАмсАмольцем був?
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06.10.2023 12:26 Ответить
він був червоним карателєм,бійцем ОМСБОНу,-спецназівцем ,що в боях з куркулями втратив зір,і щоб утримуваться диктував свої вісєри,які примушували видавати великою кількістю
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06.10.2023 13:58 Ответить
Корчагин явный псих. Нормальный человек так себя убивать не станет. Таких легковерных фанатиков могут быть только единицы. Кстати писатель Гайдар реально сидел в психушке и даже пытался себя убить помня о своих злодеяниях в гражданскую войну.
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06.10.2023 12:26 Ответить
Хтось знає, у Шепетівці паровоз вже прибрали?
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06.10.2023 12:29 Ответить
Шепетівському хлопу знесли, і, було б добре, щоб і шепетівській *****, вальки пів стакана, голову також знесли при житті.
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06.10.2023 12:31 Ответить
снесли?... музей там еще был... конкин в ресторане напротив бухал, когда снимался....
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06.10.2023 12:46 Ответить
Старше покоління памятає роман Як гартувалася сталь. але не всі знають, що останню частину роману, де Корчагін розчарувався в радянській владі і став опозиціонером (чи як тоді писали опортуністом), було заборонено публікувати. ЇЇ можна знайти лише в архівах і оригіналі роману. Думаю, історикам відомо процей факт. Не вважайте це спробою захистити Островського чи Корчагіна.
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06.10.2023 12:36 Ответить
Снесли памятник закалятору стали
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06.10.2023 12:44 Ответить
в Шепетовке еще был и музей....
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06.10.2023 12:45 Ответить
якби за ті пам'ятники ще ппо чи абрамси давали, то було б зовсім добре. Краще б зайнялися конфіскацією бабла олігархів і корупціонерів, бо за нього можна отримати реальну зброю.
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06.10.2023 12:58 Ответить
Перше другому не заважає, якби тільки була воля ...
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06.10.2023 13:11 Ответить
Пусть лежит так, чтобы не было мучительно больно.
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06.10.2023 13:48 Ответить
 
 