Памятник коммунисту Островскому снесли в Киеве. ФОТО

В Соломенском районе Киева демонтировали памятник участнику установления советской власти в Украине Николаю Островскому.

Об этом сообщил активист Вадим Поздняков, передает Цензор.НЕТ.

Памятник был установлен перед фасадом электромеханического техникума железнодорожного транспорта на проспекте Воздухофлотском, 35. Его убрали вместе с постаментом. Теперь на месте памятника – клумба.

"В Киеве снова сдвинулся с мертвой точки процесс демонтажа памятников. Николай Островский наконец ушел. Хотя, по закону, должен быть убран еще 7 лет назад", - написал Поздняков.

Николай Островский – советский писатель; участник установления советской власти в Украине и борьбы с повстанческим движением за независимость.

Он автор романов "Как закалялась сталь" и "Рожденные бурей", которые критикуют за антиукраинское изображение борцов за независимость Украины во время советско-украинской войны 1917-1921 годов.

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