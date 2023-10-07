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На Сумщине "гадалка" выманила у женщины 1,9 млн грн, - полиция. ФОТОрепортаж

Сумчанка выманила у женщины значительную сумму денег за якобы предоставление "целительских" услуг. Подозреваемой уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллион 778 тысяч гривен.

Об этом пишет отдел коммуникации полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного расследования и использования возможностей работников уголовного анализа полицейские установили, что 27-летняя женщина с целью незаконного обогащения в одной из социальных сетей разместила информацию о своих экстрасенсорных способностях. Для вызова доверия мошенница разместила фейковые фотографии отзывов о своей успешной деятельности.

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Через некоторое время к псевдоцелительнице обратилась женщина, которая хотела улучшить состояние своего здоровья. Подозреваемая понимая, что потерпевшая ей доверяет, принялась просить денежные средства на определенные атрибуты для ритуалов. На что доверчивая женщина перечислила злоумышленнице денежные средства на общую сумму 1,9 млн гривен.

Задержана злоумышленница сотрудниками уголовного розыска и следователями при силовой поддержке спецназовцев роты полиции особого назначения ГУНП в Сумской области при попытке получить от потерпевшей еще 160 тысяч гривен.

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Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного правонарушения в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 8 миллионов гривен. Продолжается досудебное расследование.

На Сумщине гадалка выманила у женщины 1,9 млн грн, - полиция 01

На Сумщине гадалка выманила у женщины 1,9 млн грн, - полиция 02
На Сумщине гадалка выманила у женщины 1,9 млн грн, - полиция 03

Автор: 

гадалки (18) мошенничество (1223) Сумская область (3138)


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Топ комментарии
+19
Мене мучить питання про те, що вона безнадійно тупа, але такі гроші має вона а не я...
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07.10.2023 20:04
+16
https://i.ibb.co/PxVrPgj/images.jpg
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07.10.2023 19:57
+13
Так їй і треба. Якщо людина настільки тупа, що ходить по ворожках, тарологах, екстрасенсах і т.п. то на більше і не заслуговує. Втім, держава теж мала б заборонити і жорстко карати за шахрайську діяльність, якою займаються всі ці ворожки, мольфари, астрологи, екстрасенси і їм подібна мерзота.
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07.10.2023 20:06
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На дрони просила ?
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07.10.2023 19:53 Ответить
Яка чудова ворожка,,),,
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07.10.2023 19:54 Ответить
Нема про шо писати?Вибачте Цензор,але таке робиться.....А Ви про воровок на доверии.
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07.10.2023 19:54 Ответить
Ось, і таке робиться під час війни. Не помічати!
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07.10.2023 20:10 Ответить
Десь приблизно як за лікування онкології в наших лікарнях.
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07.10.2023 19:55 Ответить
теж саме - ганяють по хіміях, аналізах, видурюють всі гроші до останніх, коли вже давно потрібно різати. Потім ціх безнадіг везуть в ізраіловку, там врачі кричать - ви що там всі здуріли, чого вам це досі не різали?
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07.10.2023 20:01 Ответить
https://i.ibb.co/PxVrPgj/images.jpg
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07.10.2023 19:57 Ответить
Ворожці респект. Тупій ***** також не хворати
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07.10.2023 20:01 Ответить
Мене мучить питання про те, що вона безнадійно тупа, але такі гроші має вона а не я...
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07.10.2023 20:04 Ответить
Бідніші люди і останню копійку можуть віддати задля свого чи рідних порятунку.
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07.10.2023 20:15 Ответить
І я ж про це.
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07.10.2023 20:38 Ответить
Не тільки Вас...мучить
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07.10.2023 20:52 Ответить
Так їй і треба. Якщо людина настільки тупа, що ходить по ворожках, тарологах, екстрасенсах і т.п. то на більше і не заслуговує. Втім, держава теж мала б заборонити і жорстко карати за шахрайську діяльність, якою займаються всі ці ворожки, мольфари, астрологи, екстрасенси і їм подібна мерзота.
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07.10.2023 20:06 Ответить
Отправит ворожку на минное поле,для проверки способностей.
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07.10.2023 20:20 Ответить
Звідки в недалеких людей такі гроші?
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07.10.2023 20:24 Ответить
на спине заработала
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07.10.2023 20:26 Ответить
Оттуда.
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07.10.2023 20:40 Ответить
Була в мене така клієнтка. На моїж очах стала мільйонеркою. Доки я в носі колупався та гадав як мені з податковими та іншими розбиратися, вона по своїй тупісті про все це не здогадувалася. А коли до неї прийшли, то там бабла вже було на усіх заткнути. Отака куйня, малята.
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08.10.2023 02:32 Ответить
Хера се, яка Україна багата, - проста людина може собі дозволити витратити майже два лимона на своє здоров'я )))
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07.10.2023 20:49 Ответить
Наші депутати просто не знають цього, "відірвані від народу".
Тому й пропонують продати собаку, щоб сплатити комуналку 😂
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08.10.2023 08:17 Ответить
Ось цікавіша новина:
Маг і жрець Веліар отримав від Стефанчука нагороду "Гордість і слава України". Це вже повний пиз..ць. Може, його послом в Чехію?
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07.10.2023 21:11 Ответить
Може він Стехванчуку лікував простату,золоті руки ! ,
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07.10.2023 21:19 Ответить
Зловмисницю, негайно у штат співробітників з боротьби з корупцією на начальницьку должность, хай у корупціонерів гроші в бюджет забирає. А з пострадавшою треба розбиратись, хай налогов заглянем "З відкілля такі дровішки"
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07.10.2023 21:16 Ответить
Ніби не бідна жінка, а виявилась такою наївною, наче остання жебрачка...
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07.10.2023 21:46 Ответить
Тут "слуги народу" розвели на гроші всіх українців, і нічого. Продовжують красти гроші платників податків, а всім байдуже.

А ви кажете якась там одна ворожка.
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07.10.2023 22:44 Ответить
Смертну кару.
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07.10.2023 22:56 Ответить
Мені цікаво звідки в людини така купа грошей, там ще й по безготівці.

Якась мутна схема. І шось тут недоговорюють...
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07.10.2023 23:52 Ответить
Не рівень Цензора обговорювати різну херню про ворожок і придурковатих жінок
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08.10.2023 05:05 Ответить
 
 