На Сумщине "гадалка" выманила у женщины 1,9 млн грн, - полиция. ФОТОрепортаж

Сумчанка выманила у женщины значительную сумму денег за якобы предоставление "целительских" услуг. Подозреваемой уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллион 778 тысяч гривен.

Об этом пишет отдел коммуникации полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного расследования и использования возможностей работников уголовного анализа полицейские установили, что 27-летняя женщина с целью незаконного обогащения в одной из социальных сетей разместила информацию о своих экстрасенсорных способностях. Для вызова доверия мошенница разместила фейковые фотографии отзывов о своей успешной деятельности.

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Через некоторое время к псевдоцелительнице обратилась женщина, которая хотела улучшить состояние своего здоровья. Подозреваемая понимая, что потерпевшая ей доверяет, принялась просить денежные средства на определенные атрибуты для ритуалов. На что доверчивая женщина перечислила злоумышленнице денежные средства на общую сумму 1,9 млн гривен.

Задержана злоумышленница сотрудниками уголовного розыска и следователями при силовой поддержке спецназовцев роты полиции особого назначения ГУНП в Сумской области при попытке получить от потерпевшей еще 160 тысяч гривен.

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Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного правонарушения в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 8 миллионов гривен. Продолжается досудебное расследование.



