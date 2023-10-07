На Виннитчине из-за пожара погибли двое маленьких детей, - ГСЧС. ФОТО
В Винницкой области в субботу, 7 октября, из-за пожара погибли двое детей, трое были спасены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении отмечается: "Сегодня около 17 часов к спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Верховка.
Возгорание произошло в квартире на втором этаже. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух братьев (2020 и 2023 года рождения) без признаков жизни.
Впоследствии выяснилось, что на момент возникновения возгорания в квартире находилось шестеро детей. Двенадцатилетняя девочка из задымленного дома выбежала на улицу самостоятельно. Еще троих малолетних детей до прибытия подразделения спасателей с помощью лестницы спас сосед. Он и увидел дым из окна квартиры и услышал крики детей.
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Соседу спасибо оргомное, конечно.