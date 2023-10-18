РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8855 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
12 431 12

Ночью одна из российских авиабомб, которые оккупанты сбрасывали на правый берег Херсонщины, упала в оккупированной Каховке. ФОТОрепортаж

В течение ночи оккупанты атаковали Херсонщину КАБами, одна из бомб упала на Новую Каховку.

Об этом сообщили в Каховской городской военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Приблизительно в два часа ночи один из КАБов, которые оккупанты сбросили на правый берег, упал в Каховке, в районе дендропарка. Разрушено помещение Опентек", - говорится в сообщении.

В ГВА добавили, что значительно повреждены и дома рядом с фабрикой.

Читайте: Рашисты сбросили 11 КАБов на Бериславский район Херсонщины

Ночью одна из российских авиабомб, которые оккупанты сбрасывали на правый берег Херсонщины, упала в оккупированной Каховке 01
Ночью одна из российских авиабомб, которые оккупанты сбрасывали на правый берег Херсонщины, упала в оккупированной Каховке 02
Ночью одна из российских авиабомб, которые оккупанты сбрасывали на правый берег Херсонщины, упала в оккупированной Каховке 03
Ночью одна из российских авиабомб, которые оккупанты сбрасывали на правый берег Херсонщины, упала в оккупированной Каховке 04

Автор: 

бомба (372) Новая Каховка (155) оккупация (10167) Херсонская область (4810)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
хоч не на лікарню..., почерк дуже схожий, чомусь світ з першого разу ведеться на брехню ХАМАСу, як, до речі й на брехню рашистів...
показать весь комментарий
18.10.2023 12:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хоч не на лікарню..., почерк дуже схожий, чомусь світ з першого разу ведеться на брехню ХАМАСу, як, до речі й на брехню рашистів...
показать весь комментарий
18.10.2023 12:15 Ответить
"Вы фсё врёти! Американские КАБ атличаются ат рассийских "хитрай" траекторией! В атличие ат нашей "непредсказуемай" в американской КАБ заложена такая что сначала бомба пралетает мима а патом разварачивается и бъёт из глубины наших пазиций па нами же аккупираванай территории!"
показать весь комментарий
18.10.2023 12:29 Ответить
ну вот видишь - никаких комментариев от меня!
показать весь комментарий
18.10.2023 13:30 Ответить
"Геть в КОЗЛЯТНИК"! "Козлам" місце саме там! Ти те місце вибрав - там і сиди! Як бачиш - я тебе так "поважаю" що вже не "посилаю" туди де тобі не подобається - тільки в те місце яке ти сам собі вибрав!
показать весь комментарий
18.10.2023 15:02 Ответить
Это в тот козлятник, где козлы затравили Льва?
так он там лежит, поверженный, не интересно!
показать весь комментарий
18.10.2023 18:33 Ответить
Та я - на місці! А от "смердіж козла" на форумі щез - "захрестили"!
показать весь комментарий
18.10.2023 19:28 Ответить
это ты свои шыдевры мысли имеешь в виду?
показать весь комментарий
18.10.2023 20:18 Ответить
"Козел" "смердіть першим почав - я лише відповідав Але мої коментарі (по темі) збереглися А "козлячі" стерті всі!
показать весь комментарий
18.10.2023 20:27 Ответить
не интересно тут с тобой. до встречи.
показать весь комментарий
19.10.2023 10:18 Ответить
Правильно! Я ж тобі відразу написав: "Марш в "КОЗЛЯТНИК"! Там твоє місце І оточення подібне тобі - навіть смердите однаково!
показать весь комментарий
19.10.2023 10:35 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2023 13:41 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2023 13:52 Ответить
 
 