Ночью одна из российских авиабомб, которые оккупанты сбрасывали на правый берег Херсонщины, упала в оккупированной Каховке. ФОТОрепортаж

В течение ночи оккупанты атаковали Херсонщину КАБами, одна из бомб упала на Новую Каховку.

Об этом сообщили в Каховской городской военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Приблизительно в два часа ночи один из КАБов, которые оккупанты сбросили на правый берег, упал в Каховке, в районе дендропарка. Разрушено помещение Опентек", - говорится в сообщении.

В ГВА добавили, что значительно повреждены и дома рядом с фабрикой.

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