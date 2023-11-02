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Археологи нашли клад с золотыми украшениями времен Гетманщины во время раскопок в Белой Церкви. ФОТОрепортаж

В ходе работ на территории древнего города в Белой Церкви Киевской области был обнаружен ряд объектов древнерусского и казацкого времен. Также археологи нашли множество ярких и разнообразных артефактов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Института археологии НАН Украины.

"Но настоящей научной сенсацией стал уникальный клад золотых украшений, найденное в культурных наслоениях 17-18 вв. и, скорее всего, связано с бурными историческими событиями времен Гетманщины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что клад состоит из 12 золотых предметов общим весом около 28 г, а также перламутрового бисера. Все было спрятано в небольшом керамическом сосуде.

В институте археологии отметили, что клад времен Гетманщины - крайне редкая находка, имеющая большое научное и общественное значение.

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Археологи нашли клад с золотыми украшениями времен Гетманщины во время раскопок в Белой Церкви 01
Археологи нашли клад с золотыми украшениями времен Гетманщины во время раскопок в Белой Церкви 02
Археологи нашли клад с золотыми украшениями времен Гетманщины во время раскопок в Белой Церкви 03
Археологи нашли клад с золотыми украшениями времен Гетманщины во время раскопок в Белой Церкви 04
Археологи нашли клад с золотыми украшениями времен Гетманщины во время раскопок в Белой Церкви 05
Археологи нашли клад с золотыми украшениями времен Гетманщины во время раскопок в Белой Церкви 06

Автор: 

археолог (178) Белая Церковь (180) клад (23)


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Топ комментарии
+9
А у "вялікай Чмасковаі" тоді вже у норах та дуплах жили!
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01.11.2023 23:59 Ответить
+8
Там не тільки Батурин знищили тоді, а й кілька містечок на кшталт Ічні/Срібного/Носівки (точно не пам'ятаю).
Батурин просто був столицею гетьмана тому і такий розголос - як зараз всі говорять про Бучу але менше людей знає про те саме в інших місцях поруч типу Бородянки
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02.11.2023 02:52 Ответить
+4
2 листопада 1708 року (за новим стилем 14-го) москалі знищили столицю Гетьманщини Батурин, перебивши усе його населення, за легендою це сталося внаслідок зради наказного прилуцького полковника Івана Носа, який показав москалям внрчі таємний хід у місто
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02.11.2023 00:39 Ответить
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А у "вялікай Чмасковаі" тоді вже у норах та дуплах жили!
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01.11.2023 23:59 Ответить
болотя и путина - тогда и навсегда
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02.11.2023 12:48 Ответить
від кацапів никали...
успішно..
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02.11.2023 00:00 Ответить
2 листопада 1708 року (за новим стилем 14-го) москалі знищили столицю Гетьманщини Батурин, перебивши усе його населення, за легендою це сталося внаслідок зради наказного прилуцького полковника Івана Носа, який показав москалям внрчі таємний хід у місто
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02.11.2023 00:39 Ответить
за н. ст. 13-го
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02.11.2023 01:00 Ответить
Там не тільки Батурин знищили тоді, а й кілька містечок на кшталт Ічні/Срібного/Носівки (точно не пам'ятаю).
Батурин просто був столицею гетьмана тому і такий розголос - як зараз всі говорять про Бучу але менше людей знає про те саме в інших місцях поруч типу Бородянки
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02.11.2023 02:52 Ответить
Судячи по фото, новина майже ні про що,
Фрагменти золотих виробів, як варіант трофей, примітивно пробиті отвори, і використовувалися як нашивки на одяг.
Думка пошуківця зі стажем...
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02.11.2023 06:32 Ответить
Ещё , в Белой церкви было сенсационное открытие , найдено , в 2017 году поселение балтов , толи литовцев , толи латышей , 11 века , которые защищали Киев от печинегов. Целое поселение
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02.11.2023 06:35 Ответить
а литовці і латиші вже тоді існували так названі?
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02.11.2023 07:22 Ответить
Під іншими назвами (Хоча зараз "латишами" називають народ, який має не тільки балтійські корені, але й датські і німецькі)
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02.11.2023 07:44 Ответить
Згідно ******** історії бальто-словянська спільнота розділилася (на балтів і словян) приблизно 2 тисячі років тому
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02.11.2023 07:47 Ответить
це лише робоча гіпотеза (хоча й дуже добра) про балто-словянську єдність. дуже вигідна імперії, яка взяла на себе презентацію всього східного слов'янського світу.
І якщо у литовській ******** чуються спільні з нашою корені, то про латишську я б не говорив так впевнено. І хоч я її зовсім не знаю, але навіть у назвах міст чи імен нема й натяку на слов'янство.
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02.11.2023 09:03 Ответить
Там говорят о западных балтах, т. е. то, что потом станет пруссами
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02.11.2023 08:06 Ответить
а з додатком саска/саксонців, і енгрів стануть литвинами, поляками і калініградцями...
у ідрісі то маджуси, сонцепоклонники
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02.11.2023 11:10 Ответить
поляками - мазурами
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02.11.2023 11:23 Ответить
Було таке, в районі села Пугачівка
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02.11.2023 09:22 Ответить
І ще дітей, ви забули сказати...всякіх мальчіков в трусіках в стєпях бамбаса..
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02.11.2023 09:03 Ответить
Замовкни,кацапушка
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02.11.2023 09:23 Ответить
Одне відкопують, а інше свідомо закопують. Національний гуцульський ансамбль "Гуцулія" пішов під ніж. https://hutsulia.com/about/team/ Керівником призначили чоловіка , котрий ніколи не мав відношення ні до музики, ні до гуцульської культури.
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02.11.2023 07:52 Ответить
і хто там по Вашій зсилці не маж відношення до музики?
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02.11.2023 09:07 Ответить
Директор-художній керівник.
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02.11.2023 09:32 Ответить
Ви маєте на увазі Бойчука? Автора оригінальних творів для оркестру та аранжування багатьох інших? Заслуженого артиста України? Щодо гуцульської культури я не знаю. Але музичну освіту він таки має.
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02.11.2023 09:47 Ответить
Пане Білик, Ви помилились. Це звичайний адвокат.
Хе-хе... Заслужений артист...
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02.11.2023 12:10 Ответить
Це не я помилився, неправда написана на сайті на який Ви дали зсилку. Я ще й подивувався: і пише композиції і вчився в музикальному училищі і педінституті. І при тому ще й член спілки адвокатів.
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02.11.2023 17:46 Ответить
Пане Білик, якщо недайбо щось, то Ви підете до хірурга такого рівня, як Бойчук музикант? Випускник педінституту - це вчитель співів. Але то таке, лірика...
Призначили адвоката не просто так. Поговоріть з музикантами колективу. Вони все знають.
"Гуцулія" проіснує ще зо 3-4 місяці. Перша причина ліквідації - хтось дуже хоче обрубати кінці, щоб на хвіст не стали (музиканти знають, хто і чому). Друга причина - ідеологічна: "Да кому нужны эти рогули!? Они же поют про Бандеру и бандита Довбуша!" Це позиція рускоязичного міністерства культури України. Але нікому нема до цього діла - війна іде. Роби що хочеш! А от куди піде фінансування, котре було для "Гуцулії", це ще одна веселенька історія...
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02.11.2023 18:15 Ответить
колись дивився кінофільм з ентоні хопкінсом, на виробничу тематику...він, інспектор і інструктор з виробництва передавав досвід молодому фахівцю-початківцю на одному із підприємств...чи то кришки до банок робили чи каблуки до взуття
молодий дуже вникав в деталі того виробництва...і тоді герой цього хопкінса каже йому:
-із вас буде поганий керівник, ви аж надто вникаєте в процес виробництва...
отож, керівник має бути адміністратором і випереджувати запит на крок вперед...він і оранжувальника найме і до топ-модельєра відповідного звернеться
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02.11.2023 11:18 Ответить
можна було б погодитися, якби це не мистецький колектив, який презентує саме гуцульську культуру. мені трохи подобаються і їх танці, але молдавські - більше. А арумунські ще більше. як от цей https://www.youtube.com/watch?v=kfGK3DmgMsQ
І от я стаю керівником отого прекрасного гуцульського колективу. але ж мене тягне більше на іншу культуру. Я думаю, що саме це мав на увазі шановний пан Бартка.
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02.11.2023 17:53 Ответить
а, як із цим у сусідів...дивився мадярські колективи, чеські...там масовості та однострою не помічається..про поляків не скажу, там також шароварщина...
а чи гуцулам притаманний такий прояв пісні з танцем?
є такий колектив Селиські гудаки, не знаю чи то гуцульське мистецтво в них...але воно народне
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02.11.2023 19:22 Ответить
так якраз зсилка Бартки у 7:52 виводить на офіційний сайт ансамбля. а там є і відео з концерту. Запис не найкращої якості, але виконання танцю дуже характерне для жителів Карпат. Багато подібних рухів і мотивів і в молдавських і само собою в румунських. Хоч манера все ж відрізняється. Культура танцю і пісні дуже інформативна в плані історії взаємовідносин сусідніх чи й трохи дальніх народів.
Раніше, коли ще не було брейків і танго, то у нас на весіллях танцювали польку, сім сорок і циганочку. Ну й гопака хто вмів. І це зрозуміло: поряд по сусідству жили представники всіх племен, що принесли нам оті різні танці. А вміння співати а капела на два-три голоси було дуже в багатьох. З появою магнітофона і транзистора все пропало. І лише трохи тримаються професіонали, що зберігають те безцінне вміння.
Відносно Карпат, то там кілька культур поряд і я не дуже можу сказати, хто з них хто.
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02.11.2023 21:18 Ответить
Пане Білик, Ви гарно описали смерть гуцульської культури. От для цього і існував гуцульський ансамбль, щоб зберегти ті тисячолітні культурні надбання.
---------------------------------
Гуцульська музика - це галло-слов'янський вплив. Румунська - це вплив Риму. Це окремішні, хоч і сусідські цивілізації.
- А чому ви коломийку граєте з молдавськими мелізмами?
- А мені це так наравицця...
Ось так дилетанти породжують маразми і фальсифікацію корінної культури. Але що там, піпл хаває? Хаває! Ще трохи і гуцули будуть танцювати неголені і в чалмі.
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03.11.2023 08:38 Ответить
Не буду перечити бо погано розбираюся в цьому. але ж і Ви трішечки додали до цього - хтось прочитає Ваш фантастичний сценарій гуцульського танцю і скаже собі: а чому б не спробувати?
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03.11.2023 16:52 Ответить
Ще трохи фантастичного, про що совіти забороняли говорити, бо це руйнувало теорію слов'янського триєдинства.
Гуцули - це кельти. Ось приклад - https://www.youtube.com/watch?v=6HDejO-OTKc древня ірландська бойова музика .
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03.11.2023 18:16 Ответить
 
 