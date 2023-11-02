Археологи нашли клад с золотыми украшениями времен Гетманщины во время раскопок в Белой Церкви. ФОТОрепортаж

В ходе работ на территории древнего города в Белой Церкви Киевской области был обнаружен ряд объектов древнерусского и казацкого времен. Также археологи нашли множество ярких и разнообразных артефактов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Института археологии НАН Украины.

"Но настоящей научной сенсацией стал уникальный клад золотых украшений, найденное в культурных наслоениях 17-18 вв. и, скорее всего, связано с бурными историческими событиями времен Гетманщины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что клад состоит из 12 золотых предметов общим весом около 28 г, а также перламутрового бисера. Все было спрятано в небольшом керамическом сосуде.

В институте археологии отметили, что клад времен Гетманщины - крайне редкая находка, имеющая большое научное и общественное значение.

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