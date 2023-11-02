Археологи нашли клад с золотыми украшениями времен Гетманщины во время раскопок в Белой Церкви. ФОТОрепортаж
В ходе работ на территории древнего города в Белой Церкви Киевской области был обнаружен ряд объектов древнерусского и казацкого времен. Также археологи нашли множество ярких и разнообразных артефактов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Института археологии НАН Украины.
"Но настоящей научной сенсацией стал уникальный клад золотых украшений, найденное в культурных наслоениях 17-18 вв. и, скорее всего, связано с бурными историческими событиями времен Гетманщины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что клад состоит из 12 золотых предметов общим весом около 28 г, а также перламутрового бисера. Все было спрятано в небольшом керамическом сосуде.
В институте археологии отметили, что клад времен Гетманщины - крайне редкая находка, имеющая большое научное и общественное значение.
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Батурин просто був столицею гетьмана тому і такий розголос - як зараз всі говорять про Бучу але менше людей знає про те саме в інших місцях поруч типу Бородянки
Фрагменти золотих виробів, як варіант трофей, примітивно пробиті отвори, і використовувалися як нашивки на одяг.
Думка пошуківця зі стажем...
І якщо у литовській ******** чуються спільні з нашою корені, то про латишську я б не говорив так впевнено. І хоч я її зовсім не знаю, але навіть у назвах міст чи імен нема й натяку на слов'янство.
у ідрісі то маджуси, сонцепоклонники
Хе-хе... Заслужений артист...
Призначили адвоката не просто так. Поговоріть з музикантами колективу. Вони все знають.
"Гуцулія" проіснує ще зо 3-4 місяці. Перша причина ліквідації - хтось дуже хоче обрубати кінці, щоб на хвіст не стали (музиканти знають, хто і чому). Друга причина - ідеологічна: "Да кому нужны эти рогули!? Они же поют про Бандеру и бандита Довбуша!" Це позиція рускоязичного міністерства культури України. Але нікому нема до цього діла - війна іде. Роби що хочеш! А от куди піде фінансування, котре було для "Гуцулії", це ще одна веселенька історія...
молодий дуже вникав в деталі того виробництва...і тоді герой цього хопкінса каже йому:
-із вас буде поганий керівник, ви аж надто вникаєте в процес виробництва...
отож, керівник має бути адміністратором і випереджувати запит на крок вперед...він і оранжувальника найме і до топ-модельєра відповідного звернеться
І от я стаю керівником отого прекрасного гуцульського колективу. але ж мене тягне більше на іншу культуру. Я думаю, що саме це мав на увазі шановний пан Бартка.
а чи гуцулам притаманний такий прояв пісні з танцем?
є такий колектив Селиські гудаки, не знаю чи то гуцульське мистецтво в них...але воно народне
Раніше, коли ще не було брейків і танго, то у нас на весіллях танцювали польку, сім сорок і циганочку. Ну й гопака хто вмів. І це зрозуміло: поряд по сусідству жили представники всіх племен, що принесли нам оті різні танці. А вміння співати а капела на два-три голоси було дуже в багатьох. З появою магнітофона і транзистора все пропало. І лише трохи тримаються професіонали, що зберігають те безцінне вміння.
Відносно Карпат, то там кілька культур поряд і я не дуже можу сказати, хто з них хто.
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Гуцульська музика - це галло-слов'янський вплив. Румунська - це вплив Риму. Це окремішні, хоч і сусідські цивілізації.
- А чому ви коломийку граєте з молдавськими мелізмами?
- А мені це так наравицця...
Ось так дилетанти породжують маразми і фальсифікацію корінної культури. Але що там, піпл хаває? Хаває! Ще трохи і гуцули будуть танцювати неголені і в чалмі.
Гуцули - це кельти. Ось приклад - https://www.youtube.com/watch?v=6HDejO-OTKc древня ірландська бойова музика .