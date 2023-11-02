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Могилы военных во Львове. ФОТО ДНЯ

Захоронения военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину, на Марсовом поле во Львове.

Фото с военного мемориала опубликовал в фейсбуке известный львовский фотограф Юрий Дячишин, сообщает Цензор.НЕТ.

Автор фото Юрий Дячишин

Могилы военных во Львове 01
Могилы военных во Львове 02
Могилы военных во Львове 03
Могилы военных во Львове 04

Автор: 

кладбище (287) Львов (4599) потери (4430)


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Топ комментарии
+88
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02.11.2023 09:57 Ответить
+62
Вічна пам`ять та глибока шана усім полеглим за Україну ВОЇНАМ!
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02.11.2023 09:58 Ответить
+54
Вічного покою нашим захисникам!!!
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02.11.2023 09:58 Ответить
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Страница 2 из 2
Оці фото треба показувати бідону та шольцу.
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02.11.2023 12:50 Ответить
В ці фото потрібно тикати носом Боневтіка і його команду, які замість оборони укріплювали дороги. А "Бідон" і Шольц непогані керівники у своїх країнах, вони не допустили, щоб кацапські ракети і бомби падали на їх міста і на їх людей. А тому Ви і такі як Ви вибрали собі Боневтіка, от в нього і запитуйте.
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02.11.2023 18:21 Ответить
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02.11.2023 13:02 Ответить
Царство Небесне та вiчна пам"ять Героям!🙏🙏🙏
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02.11.2023 16:48 Ответить
Царство небесне пошли їм Боже. Як же боляче.....
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02.11.2023 18:55 Ответить
Як казав боневтік,у війни є свої плюси!
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02.11.2023 19:26 Ответить
Хто відповість? Яка війна, як воювати? Скрізь корумповані, підлі покидьки.
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02.11.2023 20:47 Ответить
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