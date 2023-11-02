Могилы военных во Львове. ФОТО ДНЯ
Захоронения военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину, на Марсовом поле во Львове.
Фото с военного мемориала опубликовал в фейсбуке известный львовский фотограф Юрий Дячишин, сообщает Цензор.НЕТ.
Автор фото Юрий Дячишин
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