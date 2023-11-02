Минобороны передало украинским военным 500 жилищных модулей. ФОТО

Министерство обороны Украины закупило и передало в армию 500 жилищных модулей с кондиционером и душем. Из них можно создавать сборно-разборные мобильные казармы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Минобороны.

"Минобороны закупило для войска примерно пол тысячи жилищных модулей для удобного размещения наших воинов в полевых условиях. Блок-контейнеры наиболее нужны на второй линии обороны или в местах, где тренируются украинские защитники. Среди первых их получили подразделения мобильных огневых групп ПВО, артиллеристы, а на полигонах – десантники и пехотинцы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, модули – это небольшие комфортные помещения. Из них можно создавать сборно-разборные мобильные казармы.

"В блок-контейнерах есть все необходимое для быта военнослужащих: кондиционер, обогреватель, умывальник, душ, туалет и мобильные прачечные. Конструкции изготовлены украинскими производителями. Их комплектация отличается в зависимости от месторасположения", - добавили в ведомстве.

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