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Минобороны передало украинским военным 500 жилищных модулей. ФОТО

Министерство обороны Украины закупило и передало в армию 500 жилищных модулей с кондиционером и душем. Из них можно создавать сборно-разборные мобильные казармы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Минобороны.

"Минобороны закупило для войска примерно пол тысячи жилищных модулей для удобного размещения наших воинов в полевых условиях. Блок-контейнеры наиболее нужны на второй линии обороны или в местах, где тренируются украинские защитники. Среди первых их получили подразделения мобильных огневых групп ПВО, артиллеристы, а на полигонах – десантники и пехотинцы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, модули – это небольшие комфортные помещения. Из них можно создавать сборно-разборные мобильные казармы.

"В блок-контейнерах есть все необходимое для быта военнослужащих: кондиционер, обогреватель, умывальник, душ, туалет и мобильные прачечные. Конструкции изготовлены украинскими производителями. Их комплектация отличается в зависимости от месторасположения", - добавили в ведомстве.

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Минобороны передало украинским военным 500 жилищных модулей 01
Минобороны передало украинским военным 500 жилищных модулей 02

Автор: 

Минобороны (9423) военнослужащие (6183)


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Топ комментарии
+6
а вікна білі, щоб за кілометри видно було?
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02.11.2023 13:00 Ответить
+6
эти модули должны быть домами на колесах для быстрой смены позиций без потери комфорта несения службы.
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02.11.2023 13:04 Ответить
+5
У президента так подгорало
Оттого,что Порох возит на передовую
Банно - прачечные машины?
Так там МАШИНЫ!
Которые переезжают с места на место
А в эти домики президента со стиралками и душем с передовой будут возить помыться?
Покажите мне того офицера,который солдат в такую баню отпустит с передовой!
За что бы ни взялся президент Зеленский
Все напоминает его игру на фортепиано
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02.11.2023 13:02 Ответить
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а вікна білі, щоб за кілометри видно було?
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02.11.2023 13:00 Ответить
повна дурня і трата грошей !!!!!!!!

кацапи на своїй лінії суровікіна ці контейнери закопують у траншеї і роблять з них укріпрайон 2-гої, 3-ьої,.. 10-тої лінії.
У нас є краще рішення: Ахметов робить сталеві бункера, які закопують і витримують попадання 152 мм снаряда. З них треба робити другії лінії укріплень !!!
в таких бункерах не потрібні а ні кондіцеонери, а ні якісь потужні пічки, достатньо буде електроопалення.
А душик із стіралкою можна поставити в окремому контейнері поруч

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02.11.2023 14:50 Ответить
Ахметов- благодетель?! Что то для армии придумал?!?

Не верю!
Этот « патриот» давно о себе сказал, что никакой помощи ЗСУ он НЕ оказывает.
и это понятно почему.

Рыжая **** должна сидеть за то что она вместе с Януковичем подожгла Донбас в 2014! крапка.
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02.11.2023 15:50 Ответить
читай і не патякай !
Еволюція криївки: від підземної схованки до сталевих капсул Метінвесту
на березень 2023 Ахметов надав ЗСУ 173 бункери
https://metinvest.media/ua/page/evolyucya-krivki-vd-pdzemno-shovanki-do-stalevih-kapsul-metnvestu

хтось робить "собачі будки", а хтось гуняві гундоси
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02.11.2023 16:05 Ответить
У президента так подгорало
Оттого,что Порох возит на передовую
Банно - прачечные машины?
Так там МАШИНЫ!
Которые переезжают с места на место
А в эти домики президента со стиралками и душем с передовой будут возить помыться?
Покажите мне того офицера,который солдат в такую баню отпустит с передовой!
За что бы ни взялся президент Зеленский
Все напоминает его игру на фортепиано
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02.11.2023 13:02 Ответить
это удобно для учебного полигона ,на полигоне поставить,чтоб проходили службу новобранцы .Не в палатках жили ,а в ведре ржавом морском контейнере. Для войны ,которой нет юридически ,которая есть по факту это чудо 21 века не годится. А вот войнскую часть для выезда на полигон,сборы саме то.
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02.11.2023 14:16 Ответить
...в мирний час
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02.11.2023 15:17 Ответить
Чудо 21 века
Это когда МУДРЫЙ НАРОД выбирает в президенты человека
Который ни ухом ,ни рылом
Ни в политике
Ни в дипломатии
Ни тем более в военном искусстве
Оттого у нас сегодня
Такая расчудесная жизнь!!!!
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02.11.2023 15:21 Ответить
Якщо знизу подивитись, то збоку виявиться, що зверху видніше.

У демократіях президенти, зазвичай, цивільні особи. Була б жінка, що б ми казали ??

Але у нас Зе* і він чотири рази відкосив від строкової. І це проблема.
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02.11.2023 19:48 Ответить
эти модули должны быть домами на колесах для быстрой смены позиций без потери комфорта несения службы.
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02.11.2023 13:04 Ответить
А лучше вообще передвижной машиной .Только я тут не понимаю ,где спят в ванной или в умывальнике? Это ведра покрашенные удобны на полигоне для учёбы ,но для боевых действий.
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02.11.2023 14:11 Ответить
Забезпечувати кожен кунг окремою машиною дуже дорого. Да і куни можно закапувати в землю, разом з тягачем це проблематично )) Один тягач може перетягати десятки таких кунгів не простоюючи. Це так само, що наряду з САУ продовжують існувати у великій кількості звичайна арта.
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02.11.2023 14:30 Ответить
вікна нащо, якщо у землю закопувати ??
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02.11.2023 15:28 Ответить
Бо можна і не закопувати.
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02.11.2023 16:06 Ответить
Бо закопувати не можна ж ... бо вікна ж ...
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02.11.2023 16:45 Ответить
Там є жалюзі )))
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02.11.2023 16:46 Ответить
ну, хіба що ...
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02.11.2023 19:43 Ответить
Мобільним вогневим групам вагончики безколісні

Чого ціну замовчують? Кондиціонери то ваще, для них окремі генератори будуть? А кажуть у нас з паливом трабли..
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02.11.2023 13:20 Ответить
"А в эти домики президента со стиралками и душем с передовой будут возить помыться?"
Ви, напевно, не в курсі, але бійці на передовій-не роботи, їм треба не тільки у окопах спати. А ще треба митися та прати речі. Їх постійно міняють, відводячи на першу чи другу лінію, щоб вони могли це зробити. Графік таких міні-ротацій залежить від місця та типу виконуємих завдань. Доба там-доба на іншій лінії. Або декілька діб там-там. Тож ці будиночки-це не для передових. А до місць, наближених до них.
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02.11.2023 13:24 Ответить
то на яку відстань, від передової встановлять оцю профанацію?
на яку дальність стріляє арта? літають дрони?
чи по одному "доміку", через кожні п'ять км?
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02.11.2023 13:50 Ответить
"то на яку відстань, від передової встановлять оцю профанацію?"
Це командирам вирішувати. З нуля відводять передихнути і на 20, і на 30, і на 40км.
"на яку дальність стріляє арта? літають дрони?"
Д-30 та Д-20 - від 15 до 24км.
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02.11.2023 15:53 Ответить
А Саушки і град? А КАБи і їбучі шахеди з крилатками? Ну не знаю чел де ти стоїш, але твоя безторботність навіть надихає. На Арту то пох до неї звикаєш і по виходам можна орієнтуваця, але КАБи і ракети нерви лоскочуть.
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02.11.2023 23:10 Ответить
Я вже бачу як кожного дня людей на передовій возять туди сюди колони автотранспорту. На пердячній тягі звісно, бо соляру і бензин треба економить.
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02.11.2023 14:17 Ответить
Завітайте до тцк, поїдьте на нуль та побачите. Колонами ми не їздили. По 2-3 машини. І на своїх (волонтерських), і на армійських.
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02.11.2023 15:49 Ответить
Чєл, бережи вас Бог, якщо ви на нулі по 2-3 машини кожен день роту солдат дупи мити ганяєте.
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02.11.2023 23:03 Ответить
Как красив морской контейнер при тихой погоде ,а почему вы тут цену не озвучили, вот это ржавое ведро стоит 2 ляма. Всё точно так, как с реформами. Страна реформированнная ,вы же видите сколько коррупционеров посажено,нет? ДА НЕ МОЖЕ Т БЫТЬ? А говорили реформа була. На старое развалившееся здание одели шинель совковую и назвали реформа. ДЯКУЕМО.
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02.11.2023 14:07 Ответить
а спят в ванной или в умывальнике? Я ничего не понял,знаю одно ,что этот морской контейнер обошёлся около 2 лямов.
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02.11.2023 14:09 Ответить
Контейнер морський, новий, 40 футів (12 метрів) Код: P 045

304 575 ₴

все решта, витрачено на вікно, раковину та душову?
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02.11.2023 14:57 Ответить
там же ещё обшит он со всех сторон и на полу нержевейка лист лежит. Вообще, такие домики класс ,на учениях полевых для призывников,но не для войны. Ну лям с домика положили в карман ,тут к гадалке не нужно ходить ,чтоб понимать.
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02.11.2023 15:00 Ответить
Мабуть міноборони нарешті почало виконувати свою роботу і постачати те що потрібно військовим Як що так то добре, але трохи дивно то буде виглядати біля Авдіївки чи Бахмуту
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02.11.2023 14:31 Ответить
Коли вже наше командування зрозуміє, що скупчувати людей у казармах - злочин. 22-25 жовтня - удари по Кривому Рогу (понад 60 загиблих) та Запоріжжю (понад 200 загиблих; лише за кілька днів до того вони приїхали з навчань за кордоном).
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03.11.2023 07:43 Ответить
Не існує безпечних рішень. Хіба якщо відпускати людей по домах, якщо військові знаходяться в рідному місті на відпочинку, або ще в якійсь справі.
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03.11.2023 20:57 Ответить
А навіщо робити стаціонарні модулі і ставити їх один до одного, щоб один Іскандер забрав життя до 2000 хлопців ?
В чому проблема замаскувати ці контейнери, заривши їх під землею на відстані 20 метрів один від одного. Це житло не для біженців а для військових, і якщо мокшани побачать скупчення таких модулів то одразу завдадуть удару.
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03.11.2023 20:57 Ответить
 
 