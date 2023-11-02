Минобороны передало украинским военным 500 жилищных модулей. ФОТО
Министерство обороны Украины закупило и передало в армию 500 жилищных модулей с кондиционером и душем. Из них можно создавать сборно-разборные мобильные казармы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Минобороны.
"Минобороны закупило для войска примерно пол тысячи жилищных модулей для удобного размещения наших воинов в полевых условиях. Блок-контейнеры наиболее нужны на второй линии обороны или в местах, где тренируются украинские защитники. Среди первых их получили подразделения мобильных огневых групп ПВО, артиллеристы, а на полигонах – десантники и пехотинцы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, модули – это небольшие комфортные помещения. Из них можно создавать сборно-разборные мобильные казармы.
"В блок-контейнерах есть все необходимое для быта военнослужащих: кондиционер, обогреватель, умывальник, душ, туалет и мобильные прачечные. Конструкции изготовлены украинскими производителями. Их комплектация отличается в зависимости от месторасположения", - добавили в ведомстве.
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кацапи на своїй лінії суровікіна ці контейнери закопують у траншеї і роблять з них укріпрайон 2-гої, 3-ьої,.. 10-тої лінії.
У нас є краще рішення: Ахметов робить сталеві бункера, які закопують і витримують попадання 152 мм снаряда. З них треба робити другії лінії укріплень !!!
в таких бункерах не потрібні а ні кондіцеонери, а ні якісь потужні пічки, достатньо буде електроопалення.
А душик із стіралкою можна поставити в окремому контейнері поруч
Не верю!
Этот « патриот» давно о себе сказал, что никакой помощи ЗСУ он НЕ оказывает.
и это понятно почему.
Рыжая **** должна сидеть за то что она вместе с Януковичем подожгла Донбас в 2014! крапка.
Еволюція криївки: від підземної схованки до сталевих капсул Метінвесту
на березень 2023 Ахметов надав ЗСУ 173 бункери
https://metinvest.media/ua/page/evolyucya-krivki-vd-pdzemno-shovanki-do-stalevih-kapsul-metnvestu
хтось робить "собачі будки", а хтось гуняві гундоси
Оттого,что Порох возит на передовую
Банно - прачечные машины?
Так там МАШИНЫ!
Которые переезжают с места на место
А в эти домики президента со стиралками и душем с передовой будут возить помыться?
Покажите мне того офицера,который солдат в такую баню отпустит с передовой!
За что бы ни взялся президент Зеленский
Все напоминает его игру на фортепиано
Это когда МУДРЫЙ НАРОД выбирает в президенты человека
Который ни ухом ,ни рылом
Ни в политике
Ни в дипломатии
Ни тем более в военном искусстве
Оттого у нас сегодня
Такая расчудесная жизнь!!!!
У демократіях президенти, зазвичай, цивільні особи. Була б жінка, що б ми казали ??
Але у нас Зе* і він чотири рази відкосив від строкової. І це проблема.
Чого ціну замовчують? Кондиціонери то ваще, для них окремі генератори будуть? А кажуть у нас з паливом трабли..
Ви, напевно, не в курсі, але бійці на передовій-не роботи, їм треба не тільки у окопах спати. А ще треба митися та прати речі. Їх постійно міняють, відводячи на першу чи другу лінію, щоб вони могли це зробити. Графік таких міні-ротацій залежить від місця та типу виконуємих завдань. Доба там-доба на іншій лінії. Або декілька діб там-там. Тож ці будиночки-це не для передових. А до місць, наближених до них.
на яку дальність стріляє арта? літають дрони?
чи по одному "доміку", через кожні п'ять км?
Це командирам вирішувати. З нуля відводять передихнути і на 20, і на 30, і на 40км.
"на яку дальність стріляє арта? літають дрони?"
Д-30 та Д-20 - від 15 до 24км.
304 575 ₴
все решта, витрачено на вікно, раковину та душову?
В чому проблема замаскувати ці контейнери, заривши їх під землею на відстані 20 метрів один від одного. Це житло не для біженців а для військових, і якщо мокшани побачать скупчення таких модулів то одразу завдадуть удару.