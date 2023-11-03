Спутниковые снимки российского БДК "Минск", поврежденного во время атаки на оккупированный Севастополь в сентябре. ФОТО
Появились спутниковые снимки российского большого десантного корабля "Минск" и подлодки "Ростов-на-Дону", которые украинские силы повредили в сентябре этого года в оккупированном Севастополе.
Соответствующие спутниковые фото опубликовал OSINT-исследователь MT Anderson, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Фото сухого дока в порту Севастополя было сделано 31 октября.
"Разобранный "Минск" вышел из сухого дока и пришвартовался к северу от него. "Ростов-на-Дону" пока находится в сухом доке", - сообщает аналитик.
Напомним, ночью 13 сентября 2023 года был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону"
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