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Новости Фото Война
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Спутниковые снимки российского БДК "Минск", поврежденного во время атаки на оккупированный Севастополь в сентябре. ФОТО

Появились спутниковые снимки российского большого десантного корабля "Минск" и подлодки "Ростов-на-Дону", которые украинские силы повредили в сентябре этого года в оккупированном Севастополе.

Соответствующие спутниковые фото опубликовал OSINT-исследователь MT Anderson, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Спутниковые снимки российского БДК Минск, поврежденного во время атаки на оккупированный Севастополь в сентябре 01

Фото сухого дока в порту Севастополя было сделано 31 октября.

Спутниковые снимки российского БДК Минск, поврежденного во время атаки на оккупированный Севастополь в сентябре 02

"Разобранный "Минск" вышел из сухого дока и пришвартовался к северу от него. "Ростов-на-Дону" пока находится в сухом доке", - сообщает аналитик.

Напомним, ночью 13 сентября 2023 года был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону"

Читайте на "Цензор.НЕТ": После удара по штабу Черноморского флота в Крыму российские оккупанты практически не используют Севастопольские бухты для своих кораблей, - ОК "Південь"

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Крым (26425) город Севастополь (1764) Черноморский флот РФ (1561)


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Тобто і те, і те ще можна відремонтувати?
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03.11.2023 00:28 Ответить
Можна і зайця навчити курити. Питання -навіщо?
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03.11.2023 00:57 Ответить
якщо все прибрати і поставите нове. Від корабля із старого залишиться назва =)
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03.11.2023 01:17 Ответить
Теоретично можна з "Оленєгорського долбодятла" і цього зробити один. Але теоретично.
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03.11.2023 02:06 Ответить
Ростов на дому. Мне кило. Сдачи не надо.
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03.11.2023 01:03 Ответить
Так виглядає, що тим плавзасобам уже жаба цицьки дасть.
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03.11.2023 06:28 Ответить
 
 