Пограничники уничтожили 3 вражеских FPV-дрона. ФОТОрепортаж

На Запорожском направлении пограничники уничтожили три вражеских FPV-дрона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

"На Запорожском направлении бойцы ГПСУ на псевдо "Моцарт" и "Пугач" приземлили БПЛА антидроновыми ружьями. Все три дрона-камикадзе сдетонировали вне позиций пограничников", - говорится в сообщении.







