РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8470 посетителей онлайн
Новости Фото
1 609 0

Пограничники уничтожили 3 вражеских FPV-дрона. ФОТОрепортаж

На Запорожском направлении пограничники уничтожили три вражеских FPV-дрона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

"На Запорожском направлении бойцы ГПСУ на псевдо "Моцарт" и "Пугач" приземлили БПЛА антидроновыми ружьями. Все три дрона-камикадзе сдетонировали вне позиций пограничников", - говорится в сообщении.

Пограничники уничтожили 3 вражеских FPV-дрона 01
Пограничники уничтожили 3 вражеских FPV-дрона 02
Пограничники уничтожили 3 вражеских FPV-дрона 03
Пограничники уничтожили 3 вражеских FPV-дрона 04

Автор: 

Госпогранслужба (6580) пограничники (1583) дроны (4107)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 