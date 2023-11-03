Пограничники уничтожили 3 вражеских FPV-дрона. ФОТОрепортаж
На Запорожском направлении пограничники уничтожили три вражеских FPV-дрона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
"На Запорожском направлении бойцы ГПСУ на псевдо "Моцарт" и "Пугач" приземлили БПЛА антидроновыми ружьями. Все три дрона-камикадзе сдетонировали вне позиций пограничников", - говорится в сообщении.
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