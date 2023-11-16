Дания передала Украине уникальные гидрографические комплексы SeaBat, - ВМС. ФОТО

Дания передала Украине автономные гидрографические комплексы производства Maritime Robotics, которые значительно усиливают возможности в изучении морского дна и среды.

Об этом заявил начальник гидрографической службы ВМС ВСУ Роман Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

По его словам, главная задача многолучевого эхолота – собирать точные данные о морском дне и морской среде. После этого их можно обработать и использовать для создания и обновления морских карт и планшетов для поддержания безопасной навигации в районе.

"Полученная батиметрическая информация позволяет знать глубины дна с плотностью через каждый сантиметр. Соответственно мы можем знать имеющиеся подводные препятствия, выбрать правильные места стоянки наших плавсредств, варианты прохода, маршруты переходов судов", - пояснил он.

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Гончаренко отметил, что этот комплекс используется прежде всего в акваториях портов и закрытых водных акваториях. Многолучевой эхолот позволяет получить информацию от 1024 лучей. То есть фактически военные моряки получают детализированный рельеф дна.

"Этот безэкипажный надводный комплекс производства Maritime Robotics (Норвегии), специальное оборудование комплекса, в том числе многолучевой эхолот SeaBat T51, производства компании Teledyne Marine (Дания), которая является одним из ведущих производителей гидролокаторов и эхолотов различных типов, а также навигационного оборудования. способности в изучении морского дна, что иногда имеет решающее значение для безопасности мореходства и защиты окружающей среды", - добавил Гончаренко.

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