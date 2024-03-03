Атака на Одессу: количество погибших выросло до 9. ВИДЕО+ФОТО
Спасатели под завалами обнаружили тело еще одной жертвы российского удара по Одессе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело девятого погибшего человека. Продолжаются работы по деблокации", - говорится в сообщении.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что 3 марта в регионе объявлен День траура.
"В Одессе и области сегодня объявлен траур по погибшим в результате российской атаки. Большая боль не только для Одесщины, но и для всей Украины", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+14 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий03.03.2024 09:00
+11 Gary Grant
показать весь комментарий03.03.2024 09:10
+10 вова заПППукин #425288
показать весь комментарий03.03.2024 09:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Перші секунди після влучення.
(https://t.me/odessa_life)
Негайно потрібно відправити т.з. "президента" і уряд у відставку, віддати під суд і скарати. Інакше нашу країну, Націю чекає погибель - вони ведуть Україну до прірви.