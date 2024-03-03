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Атака на Одессу: количество погибших выросло до 9. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели под завалами обнаружили тело еще одной жертвы российского удара по Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело девятого погибшего человека. Продолжаются работы по деблокации", - говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что 3 марта в регионе объявлен День траура.

"В Одессе и области сегодня объявлен траур по погибшим в результате российской атаки. Большая боль не только для Одесщины, но и для всей Украины", - говорится в сообщении.

Наслідки атаки на Одесу
Наслідки атаки на Одесу

Автор: 

Одесса (7898) жертвы (2079) ГСЧС (4982)


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Топ комментарии
+14
Вбивці невинних людей бажаю вам і вашим потомкам ще гірших страждань які ви спричинили людям. Горіть в пеклі.
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03.03.2024 09:00
+11
Покажіть в ООН кадри "денацифікації" по кацапські. Як нахрена не можуть,то нехай хоч дивляться.
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03.03.2024 09:10
+10
вот это ЗЕ Дегенераты ваш асфальт в три дорого через бенины фирмы прокладки, это четырежды уклонист и наркоман гАвнокомандующий, это подготовка, Оман, фсбэшник Елдак со своей кодлой, клистроны, хуже не будет, посмотрел в глаза ***** , рашисты братья и т.д
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03.03.2024 09:18
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А ви тут із кимось у тупості змагаєтесь??
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03.03.2024 09:05 Ответить
Залужний Людина гідна і можливо наступний президент, але оце пересмикування і маніпуляції в писанині треба завершувати..
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03.03.2024 09:08 Ответить
А Залужный при чем тут?В своем уме?Это зеленая банда во главе с зеленым упырем орала на всех экранах и программах,что наступление весной будет.О чем пишешь защитник и подлизыватель Зе?Уже Залужный виноват?А сколько поливали секретной информации начиная с вагнеровцев Лукашенку..
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03.03.2024 11:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hUyuhaoV-FQ 💪🏻 "Пришло время возвращать свое!" ЗАЛУЖНЫЙ опубликовал видео, от которого МУРАШКИ ПО КОЖЕ! - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hUyuhaoV-FQ

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03.03.2024 11:48 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/15/7380873/ Сотни танков, БМП и гаубиц - Залужный рассказал, что нужно, чтобы оттеснить россиян на границы по состоянию на 23 февраля | Украинская правда (pravda.com.ua) https://www.youtube.com/watch?v=hUyuhaoV-FQ
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03.03.2024 11:51 Ответить
Залужный хоть словом обмолвился о наступлении?Вот упыри подлизователи Зе не каетесь даже,после всего,что эта мерзотазеленая творит!Капец просто!
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03.03.2024 11:40 Ответить
Якщо це б було можливо я би поміняв і Зеленсьного
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03.03.2024 11:53 Ответить
Вбивці невинних людей бажаю вам і вашим потомкам ще гірших страждань які ви спричинили людям. Горіть в пеклі.
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03.03.2024 09:00 Ответить
Кацапам самим на себе покуй. І це століттями так. Таке плем'я.
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03.03.2024 09:11 Ответить
Покажіть в ООН кадри "денацифікації" по кацапські. Як нахрена не можуть,то нехай хоч дивляться.
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03.03.2024 09:10 Ответить
Чтоб вы подохли свинособаки проклятые.
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03.03.2024 09:18 Ответить
вот это ЗЕ Дегенераты ваш асфальт в три дорого через бенины фирмы прокладки, это четырежды уклонист и наркоман гАвнокомандующий, это подготовка, Оман, фсбэшник Елдак со своей кодлой, клистроны, хуже не будет, посмотрел в глаза ***** , рашисты братья и т.д
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03.03.2024 09:18 Ответить
Касап зайвий раз показав свою нелюдську сутність..
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03.03.2024 09:21 Ответить
Зебіли, завдяки вашій ненависті до українства і вибору у 2019 році, москалі пішли повномасштабною війною тож до вбивства кацапам цих людей ви теж причетні
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03.03.2024 09:30 Ответить
А чому МЗС не скликає ген асамблею ООН ? і "найвеличніший" мовчить адже рашисти творять свідомий геноцид ,жодного дня не обходится без жертв і руйнувань. Трагедія в Одесі вбивство невиних людей серед яких і діти мала б бути на перших сторінках в провідних світових ЗМІ ,наша влада не розуміє чи свідомо хоче занизити маштаби рашиського геноциду.
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03.03.2024 09:36 Ответить
Немає ніякого сенсу щось там скликати. Навіщо? Щоб вчергове поглянути на задоволене **@ло руzzкого фашиста? Почути від нього про "работу іхнєво певео"?
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03.03.2024 10:30 Ответить
Картавий Баритон вже запиляв відосик про те,що йому личить їх мужність?
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03.03.2024 09:37 Ответить
Здохніть, кацапськи виродки і вилупки ваші до 7-го роду!)🤬
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03.03.2024 09:47 Ответить
🔥Момент атаки дрона на житловий будинок.
Перші секунди після влучення.
(https://t.me/odessa_life)
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03.03.2024 09:51 Ответить
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03.03.2024 12:25 Ответить
Ми живемо в страшний час Іуди що зрадив Україну,та ніколи не покається,бо він не християнин.
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03.03.2024 14:25 Ответить
Найбільші злочинці тут - вище політичне і військове уерівництво України, котре протягом 2--х років війни (і ще до війни) не організувало і не забезпечило належної ППО і ПРО країни. Ворог безкарно нищить нашу економіку, енергетику, інфраструктуру, міста, села, убиває наших людей, а зелена гидота піариться на крові і кістках наших людей, солдатів, знімає відосіки, зачитує самозакохані монологи, їздить по закордонах без толку і користі, бо їх там уже ніхто не сприймає. А недавно, іуди з Банкової замахнулися на святая-святих - нашу Армію, єдину нашу Надію і Опору, обезголовили керівництво Військом, поставивши там тупих продажних сикливих підарів. Починає "сипатися" фронт - сволочі з Банкової чітко виконують інструкції москви і готують Україну до капітуляції.
Негайно потрібно відправити т.з. "президента" і уряд у відставку, віддати під суд і скарати. Інакше нашу країну, Націю чекає погибель - вони ведуть Україну до прірви.
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03.03.2024 15:53 Ответить
Хто про що. а цей стогне про улюблене-про капітуляцію. Не дочекаєшся.
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03.03.2024 21:47 Ответить
 
 