Атака на Одессу: количество погибших выросло до 9. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели под завалами обнаружили тело еще одной жертвы российского удара по Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело девятого погибшего человека. Продолжаются работы по деблокации", - говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что 3 марта в регионе объявлен День траура.

"В Одессе и области сегодня объявлен траур по погибшим в результате российской атаки. Большая боль не только для Одесщины, но и для всей Украины", - говорится в сообщении.



