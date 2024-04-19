Фон дер Ляйен посетила закрытую границу Финляндии и РФ. ФОТО
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время визита в Финляндию вместе с премьер-министром страны посетила границу Финляндии с РФ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Yle.
Фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в городе Лаппеенранта, а также посетила пункт пропуска на границе Финляндии с РФ.
"Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила готовность Финляндии, находясь с визитом в восточном приграничном регионе в пятницу утром", - говорится в сообщении.
"Нам есть чему поучиться у Финляндии и у финской модели готовности на всех уровнях общества. Она позволяет адекватно реагировать на разные типы кризисов, и именно это делает общество действительно устойчивым", - сказала фон дер Ляйен.
Она также отметила, что российский лидер Владимир Путин "сосредотачивается на Финляндии" – в ответ на поддержку Финляндией Украины и решение присоединиться к НАТО – и привела в пример использование Москвой инструментализированной миграции.
"Финляндия действовала решительно и эффективно, чтобы противостоять этой угрозе. Речь идет не только о безопасности Финляндии, но и о безопасности ЕС. Мы вместе в этом деле", - добавила фон дер Ляйен.
Помимо безопасности границы, фон дер Ляйен и Орпо также обсудили экономические последствия текущей ситуации на восточной границе Финляндии.
"Я хочу поблагодарить вас за вашу непоколебимую поддержку Украины, и это несмотря на влияние конфликта на ваши рабочие места, ваш бизнес, ваши семьи, ваших друзей", - отметила фон дер Ляйен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Єдина, хто наважилась сісти у гелікоптер і провести персонально ревізію.
Приклад для чоловіків та Українок, як треба ставитись до обставин в умовах воєнного часу.
А що наші дівчата скажуть, до ТЦК не поспішають?!
Співпадіння…