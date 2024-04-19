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Фон дер Ляйен посетила закрытую границу Финляндии и РФ. ФОТО

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время визита в Финляндию вместе с премьер-министром страны посетила границу Финляндии с РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Yle.

Фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в городе Лаппеенранта, а также посетила пункт пропуска на границе Финляндии с РФ.

"Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила готовность Финляндии, находясь с визитом в восточном приграничном регионе в пятницу утром", - говорится в сообщении.

"Нам есть чему поучиться у Финляндии и у финской модели готовности на всех уровнях общества. Она позволяет адекватно реагировать на разные типы кризисов, и именно это делает общество действительно устойчивым", - сказала фон дер Ляйен.

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Она также отметила, что российский лидер Владимир Путин "сосредотачивается на Финляндии" – в ответ на поддержку Финляндией Украины и решение присоединиться к НАТО – и привела в пример использование Москвой инструментализированной миграции.

"Финляндия действовала решительно и эффективно, чтобы противостоять этой угрозе. Речь идет не только о безопасности Финляндии, но и о безопасности ЕС. Мы вместе в этом деле", - добавила фон дер Ляйен.

Помимо безопасности границы, фон дер Ляйен и Орпо также обсудили экономические последствия текущей ситуации на восточной границе Финляндии.

"Я хочу поблагодарить вас за вашу непоколебимую поддержку Украины, и это несмотря на влияние конфликта на ваши рабочие места, ваш бизнес, ваши семьи, ваших друзей", - отметила фон дер Ляйен.

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фон дер Ляєн на кордоні Фінляндії та РФ
фон дер Ляєн на кордоні Фінляндії та РФ

Автор: 

граница (5269) Финляндия (962) Урсула фон дер Ляйен (512)


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де норкова шуба
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19.04.2024 13:40 Ответить
По місцям слави Сімо Хяюхя.
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19.04.2024 13:41 Ответить
Урсулочка просто супер!
Єдина, хто наважилась сісти у гелікоптер і провести персонально ревізію.
Приклад для чоловіків та Українок, як треба ставитись до обставин в умовах воєнного часу.
А що наші дівчата скажуть, до ТЦК не поспішають?!
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19.04.2024 13:50 Ответить
перевірила замки на кордоні з Мордором
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19.04.2024 13:50 Ответить
Молодчинка!! А в Україні, ота верещучка з шатлами до Криму, та кримінальна стефанішина від лукаш…, безумна та ота служка, що «повноцінність» дітей визначає, стерво з ВРУ …
Співпадіння…
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19.04.2024 13:51 Ответить
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19.04.2024 13:56 Ответить
На кордоні з кацапським рейхом треба ставити міни, через кожен метр, щоб ніяка кацапська срань не змогла прошмигнути в Европу. Нехай сидять в свойому свинарнику, в скрепному болоті.
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19.04.2024 15:16 Ответить
 
 