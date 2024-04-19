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Зеленский посетил Днепр и провел совещание с руководством области. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в Днепре осмотрел пятиэтажное здание, поврежденное в результате российских ночных ракетных обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський у Дніпрі

Главе государства доложили о ликвидации последствий удара. В доме полностью разрушены два этажа. Также пострадали соседние строения и вокзал. Для людей на месте развернули два пункта психологической помощи.

Дніпро після ракетного удару

В результате российской атаки на Днепровщину погибли восемь человек. Об этом главе государства доложил начальник ОВА Сергей Лысак во время совещания по безопасности. В Днепре также повреждено локомотивное депо. В населенных пунктах области разрушен ряд объектов инфраструктуры.

В ходе совещания президент обсудил с руководством области, военным командованием и чиновниками усиление защиты неба, строительство оборонительных сооружений, подготовку к новому учебному году и обустройство школьных укрытий.

Смотрите также: Зеленский об ударе по Днепропетровщине: Россия должна отвечать за свой террор, и каждая ракета, каждый "шахед" должны сбиваться. ФОТОрепортаж

Зеленський Єрмак

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что закончилось строительство магистрального водопровода на Днепровщине после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

Автор: 

Днепр (4417) Зеленский Владимир (20343)


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Топ комментарии
+21
Провів шо? НАРАДУ?
Шо воно в том розуміє? Воно ж окрім 3,14здить гроші, брехати та робити вигляд шо воно шось розуміє більш нічого не вміє.
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19.04.2024 20:48
+14
Відвідав би в 2014 військомат і не треба було б відвідувати зараз Дніпро....
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19.04.2024 20:54
+11
Роздивився - дЄрьмо гівно
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19.04.2024 20:45
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А це Філатов поряд сидить чи якесь гівно...?
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19.04.2024 20:44 Ответить
Там дві купи гівна - єрмак і відосик
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19.04.2024 21:06 Ответить
Прозаседавшиеся!
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19.04.2024 21:21 Ответить
Роздивився - дЄрьмо гівно
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19.04.2024 20:45 Ответить
Шо на тои будинок дивитися - може Європа надасть ППО
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19.04.2024 20:46 Ответить
По праву руку? - це якиись бидлан
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19.04.2024 20:48 Ответить
Для того потрібно було у 2019 Европу вибирати, за що люди і відстоювали на Майдані у 2014-бути як Европа, бути союзниками Европи, але кріворагулі зробили свою справу у 2019- тепер питають у Европи про ракети. Які ви жалюгідні
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19.04.2024 20:58 Ответить
До чого це? - Європа бачить якшо Украіна впаде - рашка полізе далі
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19.04.2024 21:01 Ответить
Під керівництвом кого?
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19.04.2024 21:03 Ответить
А зараз під чіиим керівництвом вона лізе?
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19.04.2024 21:06 Ответить
З тобою все зрозуміло, можно не продовжувати.
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19.04.2024 21:08 Ответить
Балтія вже на атасі
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19.04.2024 21:07 Ответить
І кого ж треба було в 2019 році вибирати в вигляді Європи? Пецю?
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19.04.2024 21:37 Ответить
малорос был отличный выбор
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19.04.2024 21:52 Ответить
Вітя, сіді на бутилкє молча!
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20.04.2024 00:22 Ответить
Вова, тобі з Дніпра, Харькова, Запоріжжя виїзжати протипоказано, бо відразу люди гинуть.Якось не так давно ти був у Харькові та закликав людей залишались в Харькові та товари українські виробляти. Потім багато загиблих, дітей також. Тобі потрібен живий щит та жертви?
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19.04.2024 20:47 Ответить
Провів шо? НАРАДУ?
Шо воно в том розуміє? Воно ж окрім 3,14здить гроші, брехати та робити вигляд шо воно шось розуміє більш нічого не вміє.
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19.04.2024 20:48 Ответить
З Філатовим йому зустрічатися протипоказано, я так розумію. Забагато матюків, а воно "ранімоє".
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19.04.2024 20:52 Ответить
Відвідав би в 2014 військомат і не треба було б відвідувати зараз Дніпро....
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19.04.2024 20:54 Ответить
щось у Зе обручки на пальці на фото не видно - "жона" у нього дЄрмак?
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19.04.2024 20:55 Ответить
Обручу задонатив на контрацептиви...
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19.04.2024 21:01 Ответить
Скоріше навпаки - воно у ондруші любіма жона. Поки що любіма...
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19.04.2024 21:34 Ответить
актив - пасив?
в темноті не видно.....
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19.04.2024 21:36 Ответить
Краще б він безвилазно сидів з своїм дЄрмаком в бункері. Згадки про Бахмут і Авдіївку...
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19.04.2024 20:57 Ответить
А без такої дорогезної води не можна обійтися????!!!
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19.04.2024 21:07 Ответить
Мериканьци поатять.
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19.04.2024 21:25 Ответить
фейс агента видає, що він задоволений від кількості жертв і руйнувань...
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19.04.2024 21:09 Ответить
Слава богу ермак рядом а то я уже начал волноваться. Кто мальчику памперс меняет.
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19.04.2024 21:10 Ответить
Урод обдолбанный.

https://www.facebook.com/reel/443737894836756
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19.04.2024 21:19 Ответить
Нехай жити там залишиться ( то хоч бомбити припинять ). Констатуємо лише суцільні наради, відоси, погрози і таке інше... Повну відсутність стратегії прагне наосліп затикати людьми. Чого іншого можна хотіти? Вибирали же смішних - а очікуємо дій, як від розумних. Так не бува.
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19.04.2024 21:31 Ответить
Зеленський відвідав Дніпро

Скупався?
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19.04.2024 21:47 Ответить
Зеленський Єрмак відвідав Дніпро та провів нараду.
Поряд сиділо опудало "президента".
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19.04.2024 22:20 Ответить
После приезда Зеленского в Авдеевку её сдали кацапам. Примета такая. Довольная лицо Ермака показывает, что все идет по плану.

Осквернил город.

Днепр вопреки Зеленскому выстоит.

А Филатова зеля боится
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19.04.2024 22:20 Ответить
Враження що кацапи якраз під приїзд гундосіка бомбанули Дніпро!

Ми ж не віримо шо він о 5-й ранку одразу після обстрілу вирішив туди рванути?
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20.04.2024 00:25 Ответить
 
 