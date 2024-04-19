Зеленский посетил Днепр и провел совещание с руководством области. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский в Днепре осмотрел пятиэтажное здание, поврежденное в результате российских ночных ракетных обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Главе государства доложили о ликвидации последствий удара. В доме полностью разрушены два этажа. Также пострадали соседние строения и вокзал. Для людей на месте развернули два пункта психологической помощи.
В результате российской атаки на Днепровщину погибли восемь человек. Об этом главе государства доложил начальник ОВА Сергей Лысак во время совещания по безопасности. В Днепре также повреждено локомотивное депо. В населенных пунктах области разрушен ряд объектов инфраструктуры.
В ходе совещания президент обсудил с руководством области, военным командованием и чиновниками усиление защиты неба, строительство оборонительных сооружений, подготовку к новому учебному году и обустройство школьных укрытий.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что закончилось строительство магистрального водопровода на Днепровщине после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.
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дЄрьмогівно
Шо воно в том розуміє? Воно ж окрім 3,14здить гроші, брехати та робити вигляд шо воно шось розуміє більш нічого не вміє.
в темноті не видно.....
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Скупався?
ЗеленськийЄрмак відвідав Дніпро та провів нараду.
Поряд сиділо опудало "президента".
Осквернил город.
Днепр вопреки Зеленскому выстоит.
А Филатова зеля боится
Ми ж не віримо шо він о 5-й ранку одразу після обстрілу вирішив туди рванути?