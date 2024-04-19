Зеленский посетил Днепр и провел совещание с руководством области. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в Днепре осмотрел пятиэтажное здание, поврежденное в результате российских ночных ракетных обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Главе государства доложили о ликвидации последствий удара. В доме полностью разрушены два этажа. Также пострадали соседние строения и вокзал. Для людей на месте развернули два пункта психологической помощи.

В результате российской атаки на Днепровщину погибли восемь человек. Об этом главе государства доложил начальник ОВА Сергей Лысак во время совещания по безопасности. В Днепре также повреждено локомотивное депо. В населенных пунктах области разрушен ряд объектов инфраструктуры.

В ходе совещания президент обсудил с руководством области, военным командованием и чиновниками усиление защиты неба, строительство оборонительных сооружений, подготовку к новому учебному году и обустройство школьных укрытий.

Смотрите также: Зеленский об ударе по Днепропетровщине: Россия должна отвечать за свой террор, и каждая ракета, каждый "шахед" должны сбиваться. ФОТОрепортаж

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что закончилось строительство магистрального водопровода на Днепровщине после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.