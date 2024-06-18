Сын начальника Винницкого ТЦК за $20 тыс. обещал уклонистам "пакет" документов для выезда за границу, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО
Работники ГБР задержали сына начальника одного из отделений Винницкого объединенного городского Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который обещал за деньги местному жителю "сделать" пакет документов для выезда за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Мужчина уверял, что за $20 000 его отец подготовит документы, которые позволят избежать мобилизации и выехать из Украины.
"По оперативным данным, сын чиновника предлагал и другим лицам подобную "помощь". В частности, во время обысков у него обнаружены и изъяты пустые повестки, более десятка копий паспортов мужчин призывного возраста, наличные в разной валюте", - говорится в сообщении.
ГБР задержало сына чиновника 14 июня во время передачи $15 000. Ранее он уже успел получить от "клиента" $5 000.
Были проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта и его отца.
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Ти довбень ніяк не зрозумієш, що "нетерпимість до совків" не дорівнює "захист ухилянтів".
Ти совок, і ідеї твої совкові, і бажання такі ж. Це погано, так само погано, як і ухилянти. Та ти ж теж не воюєш, ти совок - ухилянт
"Тільки 20.000$ зможуть врятувати вашу честь і стати шанованими громадянами, а не ухилянтами" - додав син начальника ТЦК
навіщо зеленський влаштував цю примусову мобілізацію?
в росії, наприклад, платять 10 000 доларів за підписання контратку, і немає проблем з людьми.
щоб в україні мобілізувати 300 000 чоловік це потрібно всього навсього 3 млрд доларів.
гроші є! євросоюз має перевести 3 млрд від прибутків з російських активів.
зробіть цивілізовану систему, і не буде ніякої корупції. корупція з'являється там, де по дурному все влаштовано.
і не буде бійок з тцк, і не буде перепливань тиси і не буде корупції серед коєнкомів і не буде спалювань бусіків тцк.
а у нас той обмежений ресурс допомоги витрачають на доплати чиновникам під час війни.... на дороги.... на марафон....
на велику частину тиловиків на західних кордонах у яких річний оклад в районі 1-1.5 млн грн
тому відмовились від цього та підняли виплати щоб затягнути грошима
на велику частину тиловиків на західних кордонах у яких річний оклад в районі 1-1.5 млн грн
Можна взнати звідкиля інфо ? Це, типу, усі тиловики отримують такі ЗП ??
святих людей немає!
систему треба просто нормальну зробити!
Стісняюсь спитать: а всі члени сім'ї начальників тцк мають "пусті" повістки з печатками тцк? І відповідно, можливість "доїти лохів" погрозами "виписати повістку"? Чи тільки сини призовного віку?
а гроші мають текти в кишені військовим, тому що вони захищають країну.
потрібно ввести платну добровільну мобілізацію - і гроші будуть текти військовим.
А потім а чому це представнику ТЦК проломили голову чи спалили авто??? справді ЧОМУ?
Зараз будуть питання: в якокому окопі знаходишся; жінки теж повінні воювати та ін рига...
Вспомните фотографии, поля купюр, аккуратно выложенные рядами.
А тут, 7 купюр, где остальное?
Где пакет документов?
Бланки повесток, с печатями, нарушение, но не престуление
з цього слідує, що потрібно ряди нацполіції збільшувати до 2 млн. і біля кожного світлофору по патрульному виставити,бо інакше не справляться зі шпаною)
За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішалою" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в РЦК та СП. Прийшов рядовим СОЛДАТ-КУХАР та за рік став МАЙОРОМ ЗСУ начальником відділення РЦК та СП вже має лексуса за 24000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.