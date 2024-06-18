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Сын начальника Винницкого ТЦК за $20 тыс. обещал уклонистам "пакет" документов для выезда за границу, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Работники ГБР задержали сына начальника одного из отделений Винницкого объединенного городского Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который обещал за деньги местному жителю "сделать" пакет документов для выезда за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Мужчина уверял, что за $20 000 его отец подготовит документы, которые позволят избежать мобилизации и выехать из Украины.

Также читайте: Штрих-код является обязательным в случае выдачи в ТЦК нового военно - учетного документа, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Син Вінницького військкома допомагав ухилянтам
Син Вінницького військкома допомагав ухилянтам
Син Вінницького військкома допомагав ухилянтам
Син Вінницького військкома допомагав ухилянтам

"По оперативным данным, сын чиновника предлагал и другим лицам подобную "помощь". В частности, во время обысков у него обнаружены и изъяты пустые повестки, более десятка копий паспортов мужчин призывного возраста, наличные в разной валюте", - говорится в сообщении.

ГБР задержало сына чиновника 14 июня во время передачи $15 000. Ранее он уже успел получить от "клиента" $5 000.

Были проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта и его отца.

Автор: 

Винницкая область (1037) ГБР (3007) уклонисты (866) ТЦК (551)


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Топ комментарии
+42
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18.06.2024 12:32
+34
"Як тобі не соромно, негідник, Батьківщина в небезпеці, а ти не на фронті! Забув свій обов'язок чи я тобі не приклад?!" - справедливо обурювався начальник ТЦК

"Тільки 20.000$ зможуть врятувати вашу честь і стати шанованими громадянами, а не ухилянтами" - додав син начальника ТЦК
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18.06.2024 12:34
+30
Угу, рівненський начальник ТЦК - майстер спорту із засосів уже повернувся з такого. Місяць побув. У них там спеціальний штрафбат - з шлюхами і блекджеком
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18.06.2024 12:46
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Правила форума Совет форумчан
Династия.... Семейный подряд. Кто помнит. А может папа не в курсе?
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18.06.2024 12:30 Ответить
А неплохо, да - всех нищебродов поучают, да как же вам не стыдно, да где же ваш долг, да мы все сейчас как один должны быть! В то время как сынок начальника ТЦК отмазан папенькой от мобилизации и принимает валюту, чтобы отмазать других
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18.06.2024 12:37 Ответить
Зазвичай, як тільки я згадую про штрафбати і заград загони толєрасти і ухелясти верещать про НКВД і Берію.
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18.06.2024 12:42 Ответить
Я навіть знаю ким би ти був при тій системі.
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18.06.2024 13:23 Ответить
А я знаю ким ти. Ні в заград загоні, ні в штрафбаті. Ти б зразу в армію окупантів пішов.
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18.06.2024 15:19 Ответить
А ви себе в дзеркалі колись бачили? Подивіться і не дивуйтесь, коли побачите забраження обісраної істоти. Дзеркало не бреше.
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18.06.2024 18:24 Ответить
за твою любов до заградотрядів твій дєд нквдшнік тобі лайк з пекла поставив
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18.06.2024 18:43 Ответить
Олєжка Бєлий, в мене немає любові до заградзагонів. В мене є ненависть до тих, кого ти з таким запалом тут захищаєш. До ухилянтів. Я розумію, в тебе робота по розвалу мобілізації в Україні. Менше українських солдатів- більше шансів у твої кацапських роботодавців. Твоє завдання допомогти кацапам виграти цю війну.
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18.06.2024 18:57 Ответить
ти ще й брехло, прям як твій дід нквдшнік тобі заповідав. Де ж це я ухилянтів захищаю?
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18.06.2024 20:01 Ответить
Завжди. Як ти тут появився цілодобово. Але я давно, і цілодобово.Просто маю пару різних ніків. Бо банять. Ти пару місяців, приблизно.
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18.06.2024 20:12 Ответить
скинь пару моїх цитат, де я ухилянтів захищаю, а то я не можу знайти.
Ти довбень ніяк не зрозумієш, що "нетерпимість до совків" не дорівнює "захист ухилянтів".
Ти совок, і ідеї твої совкові, і бажання такі ж. Це погано, так само погано, як і ухилянти. Та ти ж теж не воюєш, ти совок - ухилянт
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18.06.2024 20:20 Ответить
Колись, у далекій середині 70-х двоюрідний дід, чи як там назвати дядька моєї мами, спеціально подарував мені імпортний радіоприймач з дуже короткими хвилями, які не глушилися при СРСР. Там я слухав різні ,,ворожі,, голоси. Тож, мабуть там я й набрався совкізма
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18.06.2024 20:39 Ответить
Тримай. І не плоди подібних до себе муфлонів
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18.06.2024 21:38 Ответить
Я пам'ятаю тебе як антиукраїнця. Але до чого твій допис?
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18.06.2024 21:57 Ответить
Пам'ятай далі. Твоя думка досить важлива для мене. Видалена картинка кондома, яким безумовно ти й є.
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18.06.2024 22:03 Ответить
Так ти ще на додачу старий пердун, що мріє про загородзагони?
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18.06.2024 22:12 Ответить
Тоді вибачай за кондома, він тобі ні до чого. Ось інше: і спати
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18.06.2024 22:14 Ответить
Це ти мені пляшку, на якій зазвичай ти сидиш, демонструєш? Цікава. Тобі боляче чи приємно? Вас, кацапів, не завжди зрозумієш.
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19.06.2024 00:37 Ответить
Але ж припускаєш застосування заград отрядів. От дивлюсь я на. Актах патріотів і не можу знайти ознака відмінності тебе від рашистів.
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19.06.2024 08:01 Ответить
По твоєму, якщо десь когось піймали за хабаря, за крадіжку, за ухилянство. за дезертирство то захищати свою країну не потрібно. Мовляв, хтось утік, а я віддувайся. Ти, та багато таких як ти на ресурсі, такими новинами себе аж тішать, бо знаходять в них моральну індульгенцію власному страху йти на захист країни.
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18.06.2024 18:22 Ответить
Сильна генетика, далеко піде, ще не начальник а таксу таку заломив що убс мабуть в шоці.
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18.06.2024 13:43 Ответить
"Мальчік" мабуть вважав що "папа" дає мало грошей на "кишенькові витрати" І вирішив "зрубать грошви по-бистрячку" Але питання виникає - а як він думав це реалізувать? Невже ідіот? Але бувають і такі Знав одного такого: "у боргах - як в шовках" Але півтора кілометра до місця служби і додому бугай здоровий їздив на таксі А може дійсно - "сімейний підряд"? Таке теж часто буває Але поляки недарма кажуть: "Цо занадто - то нє здраво!"
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19.06.2024 06:21 Ответить
ого розцінки!
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18.06.2024 12:31 Ответить
Угу. Двох ухилянтів зробив добропорядними і шанованими громадянами і вже квартиру в Хмельницькому можна купити
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18.06.2024 13:55 Ответить
Инвалид?
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18.06.2024 12:32 Ответить
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18.06.2024 12:32 Ответить
дєсантники турецькі, не українські
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18.06.2024 12:34 Ответить
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18.06.2024 19:10 Ответить
Зажерлива свинота - вимагав на $5000 більше, ніж середній тариф по Україні. Добре, що попався - буде знати, як штучно завищувати ціну.
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18.06.2024 12:32 Ответить
Там в ухилянтів якійсь потойбічний світ потосмственно опущених під.арасів, якісь середні тарифи, завищення цін!
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18.06.2024 12:48 Ответить
прилізло свого колєгу тцкуна відмазувати?
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18.06.2024 13:17 Ответить
чєсноє імя отца запятнал
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18.06.2024 12:33 Ответить
"Як тобі не соромно, негідник, Батьківщина в небезпеці, а ти не на фронті! Забув свій обов'язок чи я тобі не приклад?!" - справедливо обурювався начальник ТЦК

"Тільки 20.000$ зможуть врятувати вашу честь і стати шанованими громадянами, а не ухилянтами" - додав син начальника ТЦК
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18.06.2024 12:34 Ответить
Нестаріюча класика)
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18.06.2024 21:44 Ответить
экономичне бронювання....
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18.06.2024 12:37 Ответить
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18.06.2024 12:37 Ответить
навіщо створювати ці хвилювання в суспільстві?
навіщо зеленський влаштував цю примусову мобілізацію?
в росії, наприклад, платять 10 000 доларів за підписання контратку, і немає проблем з людьми.
щоб в україні мобілізувати 300 000 чоловік це потрібно всього навсього 3 млрд доларів.
гроші є! євросоюз має перевести 3 млрд від прибутків з російських активів.

зробіть цивілізовану систему, і не буде ніякої корупції. корупція з'являється там, де по дурному все влаштовано.

і не буде бійок з тцк, і не буде перепливань тиси і не буде корупції серед коєнкомів і не буде спалювань бусіків тцк.
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18.06.2024 12:37 Ответить
В орків військовий бюджет завдяки дирявим санкціям 130 млрд... у.е... в рази більший західної допомоги...

а у нас той обмежений ресурс допомоги витрачають на доплати чиновникам під час війни.... на дороги.... на марафон....
на велику частину тиловиків на західних кордонах у яких річний оклад в районі 1-1.5 млн грн
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18.06.2024 12:43 Ответить
крім бюджету у русні також і м`яса повно, яке можна мобілізувати законно майже безкоштовно і вони підуть під примусом (це частково виконуєтсья для лошків), але вони всеодно чомусь грошима заманюють і не тільки своїх а і інших отбросів по всьому світу!!! бо вони навчились на досвіді Чечні, до чого призводить примусова мобілізація без мотивації. А у нас дебілоїди необучаємі...
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18.06.2024 13:13 Ответить
Нікуа собі ти порівняв. Досвід Чечні. Мотивація для війни всередині Кацапії. І мотивація для захисту Вітчизни.
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18.06.2024 15:22 Ответить
а в середині кацапії вони за цілісність США воювали? чи то не вітчизна?)))) мотивації немає і це видно навіть сліпим, так само як і відомі причини її відсутності.
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18.06.2024 17:41 Ответить
Вони і зараз пробували мобілізовувати але мобілізовані гірше воюють чим найманці...
тому відмовились від цього та підняли виплати щоб затягнути грошима
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18.06.2024 15:30 Ответить
vit603

на велику частину тиловиків на західних кордонах у яких річний оклад в районі 1-1.5 млн грн

Можна взнати звідкиля інфо ? Це, типу, усі тиловики отримують такі ЗП ??
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18.06.2024 18:33 Ответить
В Тцк все одно корпупція буде. Тоді будуть платити за те , щоб визнали придатним.
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19.06.2024 08:06 Ответить
не сміши)))
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19.06.2024 10:49 Ответить
Тю )) коли влаштовується на роботу , то на ВЛК треба гроші нести. Боже збав не буле якогось аналізу. Спробуйте.
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19.06.2024 17:32 Ответить
Ось, що цікаво; всіх старих начальників ТЦК замінили на бойових офіцерів і, як результат мобілізацію зірвали, а хабарі нові бойові офіцери беруть, як старі.
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18.06.2024 12:39 Ответить
та всі будуть брати хабарі коли в країні дурна система.

святих людей немає!

систему треба просто нормальну зробити!
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18.06.2024 12:40 Ответить
"Нормальна сиситема" це що ?? Це наче у ТКЦ повинні роботи працювати ?
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18.06.2024 18:35 Ответить
ще більші стали брати
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18.06.2024 13:20 Ответить
Обох на фронт в штрафбат .
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18.06.2024 12:40 Ответить
Угу, рівненський начальник ТЦК - майстер спорту із засосів уже повернувся з такого. Місяць побув. У них там спеціальний штрафбат - з шлюхами і блекджеком
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18.06.2024 12:46 Ответить
"вилучено пусті повістки"
Стісняюсь спитать: а всі члени сім'ї начальників тцк мають "пусті" повістки з печатками тцк? І відповідно, можливість "доїти лохів" погрозами "виписати повістку"? Чи тільки сини призовного віку?
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18.06.2024 12:42 Ответить
Тато сина взяв на роботу і щоб той не нудьгував, то дав повістками погратися. З ким не буває
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18.06.2024 12:48 Ответить
в нас така дурна система в країні, що гроші течуть к кишені хабарникам: воєнкомам, лікарям, прикордонникам, всім, хто може відмазати від мобілізації.

а гроші мають текти в кишені військовим, тому що вони захищають країну.

потрібно ввести платну добровільну мобілізацію - і гроші будуть текти військовим.
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18.06.2024 12:45 Ответить
Сімейний підряд або яблуко від яблуні недалеко падає...
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18.06.2024 12:45 Ответить
Сина затримали, а про папашку щось ні слова...
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18.06.2024 12:59 Ответить
!!!!!!!!!!!!!
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18.06.2024 13:04 Ответить
батько свята людина, завтра напишуть стандартне "...був в бахмуті, отримав поранення, рятував котів"
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18.06.2024 13:06 Ответить
тут по тексту щось не видно "... але син був в Бахмуті де отримав тяжке поранення" чи не буде такого?... Його синочок з татком заробляє бабосіки. Саме тому з таким остервенінням ловлять людей томущо ціль не вручити повісту а заламати, скрутити, залякати набити черешню і продати свої "послуги" жертві (від відпустити на сьогодні до дати доки на відстрочку, в залежності від кількості грошей)! Вони на роботі, нічого особистого, тільки бізнес.
А потім а чому це представнику ТЦК проломили голову чи спалили авто??? справді ЧОМУ?
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18.06.2024 13:05 Ответить
Не може бути, це ІПСО...
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18.06.2024 13:09 Ответить
когось посадили чи конфіскували майно за 'заробіток' на схемах з ухилянтами? де статистика? бо ті шоу з затриманнями і врученнями підозр, то цікаво, але більш цікавим є кінцевий результат
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18.06.2024 13:18 Ответить
Не мо такого бути. Автору київ і різок за дискредитацію тцк
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18.06.2024 13:22 Ответить
С учетом решения Президента прошлого года, отец (сотрудник ТЦК) этого "решалы" должен быть боевым офицером з ранениями или контузией. Иных с прошлого года в ТЦК нет. Их отправили в боевые части. Просто позорит отца!
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18.06.2024 13:32 Ответить
А яка на ньому може бути відповідальність? Він же неповнолітній, може просто булив когось.
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18.06.2024 13:52 Ответить
Я до того, що жодних доказів що батько це робив не виявлено. Завтра ж відпустять.
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18.06.2024 13:53 Ответить
Ціни ростуть. Живуть же люди, я таких грошей і у руках не тримав) але щось нікого не посадили з ТЦК. Крім показового Борисова і те... А такі дрібниці, як побиття і викрадання людей в ТЦК. На то взагалі ніхто не звертає уваги...
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18.06.2024 13:34 Ответить
Там уже побиття перейшли у вбивства, причому інвалідів.
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18.06.2024 13:54 Ответить
Скільки дерьмАухилянтів коментують цю подію. Таке враження, що Чоловіки на війні, а недочоловіки тут.
Зараз будуть питання: в якокому окопі знаходишся; жінки теж повінні воювати та ін рига...
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18.06.2024 13:38 Ответить
З таким умінням передбачувати події вам місце в аналітичному відділі розвідки. Чи ви жінка не патріот?
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18.06.2024 14:05 Ответить
Як трусити голими дийками за рівні права з чоловіками, то бігають цілі отари самок, а як справа доходить до діла - на рівні з чоловіками воювати, то це рига, ще одна ***** яка хоче за рахунок чужих життів сидіти в безпеці.
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18.06.2024 15:21 Ответить
Нє , то кацапське іпсо, то все знято на окупованих териоріях. Так же командування сухопутних військ?????
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18.06.2024 13:40 Ответить
А что такого,у папы и у мамы есть домики в Испании,сынок тоже хочет,не запрещено.
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18.06.2024 14:11 Ответить
Ага, ага задержали на передаче 15 штук баксов.
Вспомните фотографии, поля купюр, аккуратно выложенные рядами.
А тут, 7 купюр, где остальное?
Где пакет документов?
Бланки повесток, с печатями, нарушение, но не престуление
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18.06.2024 15:08 Ответить
" ... не преступление" ??
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18.06.2024 18:38 Ответить
Попадание в чужие руки бланка повестки на посещение ТЦК - не преступление.
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18.06.2024 19:39 Ответить
Отец сыну - ...и ты Брут, я тебе сказал по 10 продавать, а ты и меня подставил и бизнес...
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18.06.2024 15:11 Ответить
З метою дестабілізації ситуації в Україні спецслужби РФ закликали неповнолітніх за гроші підпалювати автомобілі ЗСУ. В Україні вже затримали кількох осіб, причетних до такої діяльності. Однак у Нацполіції попереджають, що інциденти можуть почастішати.
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18.06.2024 15:17 Ответить
"Однак у Нацполіції попереджають, що інциденти можуть почастішати."
з цього слідує, що потрібно ряди нацполіції збільшувати до 2 млн. і біля кожного світлофору по патрульному виставити,бо інакше не справляться зі шпаною)
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18.06.2024 15:47 Ответить
гнадоны вонючие. добровольцы и гражданские очередь после мусаров и других бесполезных дармоедов, гражданский это последняя очередь, мусора не только мусора, но и ухилянты ******. ******* от *********.
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18.06.2024 16:01 Ответить
Тю. Слабак.

За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішалою" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в РЦК та СП. Прийшов рядовим СОЛДАТ-КУХАР та за рік став МАЙОРОМ ЗСУ начальником відділення РЦК та СП вже має лексуса за 24000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
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18.06.2024 16:37 Ответить
А потім нам будуть розказувати, про святе ТЦК і жахливе суспільство. О ні, тцк хабарі точно не беруть, ні, вони не катують і не вбивають відказників, це все іпсо. Іди в тцк, ухилянт, а ми будемо на багате життя кишені набивати. Влада ніби навмисно ігнорує ці проблеми, чим збільшує антипатію до мобілізації, яка в теорії не повинна бути негативом.
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18.06.2024 16:51 Ответить
Який поп такий і приход… тепер і папашу на наявність бабла та нерухомості перевірять. Ось така к у й ня діточки…
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18.06.2024 18:40 Ответить
Я в шоці... Подивіться номер ЄДРПОУ на повістці (на печатці). Зайдіть на youcontrol, забийте цифри та подивіться... Нема такої організації. Тобто підробка державних документів...
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18.06.2024 18:41 Ответить
Сім'я патріотів.Мама теж мабуть "волонтерить" за трьох.
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18.06.2024 19:53 Ответить
Зараз випустять, просто забув заділитися, імхо.
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18.06.2024 21:04 Ответить
Батько привчає сина до бізнесу, що в цьому поганого? Ви, головне, стрункими рядами на фронт, не заважайте шанованим людям робити справи.
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19.06.2024 01:02 Ответить
 
 