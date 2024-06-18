Сын начальника Винницкого ТЦК за $20 тыс. обещал уклонистам "пакет" документов для выезда за границу, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Работники ГБР задержали сына начальника одного из отделений Винницкого объединенного городского Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который обещал за деньги местному жителю "сделать" пакет документов для выезда за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Мужчина уверял, что за $20 000 его отец подготовит документы, которые позволят избежать мобилизации и выехать из Украины.

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"По оперативным данным, сын чиновника предлагал и другим лицам подобную "помощь". В частности, во время обысков у него обнаружены и изъяты пустые повестки, более десятка копий паспортов мужчин призывного возраста, наличные в разной валюте", - говорится в сообщении.

ГБР задержало сына чиновника 14 июня во время передачи $15 000. Ранее он уже успел получить от "клиента" $5 000.

Были проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта и его отца.