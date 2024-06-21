РУС
Австралийский бизнесмен Тревизан передал Силам специальных операций скорую для эвакуации раненых. ФОТО

Австралийский бизнесмен и меценат Энтони Тревизан при поддержке фонда "Soborna Ukraine" и "СЕО Club Ukraine" передал в распоряжение Сил Специальных операций эвакуационный автомобиль для транспортировки раненых в стабилизационный пункт.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

Свой поступок Тревизан прокомментировал так: "Я поддерживаю постоянную связь с "Soborna Ukraine" - и когда услышал от них, что где-то на фронте подорвался один из эвакомобилей, - решил найти и передать им замену. Плюс мы оснастили эту машину медикаментами, которые, я уверен, пригодятся".

Австралійський бізнесмен Тревізан передав ССО евакомобіль

Кроме эвакомобиля бизнесмен также передал для нужд ССО беспилотный летательный аппарат.

Австралійський бізнесмен Тревізан передав ССО евакомобіль

83-летний Тревизан не впервые помогает Украине в этой войне. В прошлом году он - также при участии "Soborna Ukraine" - организовал и оплатил отдых и обучение на Мальте 14 детей погибших военнослужащих.

Австралійський бізнесмен Тревізан передав ССО евакомобіль

Австралійський бізнесмен Тревізан передав ССО евакомобіль
Австралійський бізнесмен Тревізан передав ССО евакомобіль
Австралійський бізнесмен Тревізан передав ССО евакомобіль
Австралійський бізнесмен Тревізан передав ССО евакомобіль

Фото: Цензор.НЕТ.

Ентоні Тревізану-респект за позицію...
21.06.2024 13:00 Ответить
А що оплатив кіля каклета?
21.06.2024 13:00 Ответить
Дякуємо!!! Кожна допомога важлива.
21.06.2024 13:01 Ответить
Величезна подяка!
21.06.2024 13:02 Ответить
Ентоні Тревізан ДЯКУЄМО ❤
21.06.2024 13:16 Ответить
Шкода, що про цей благородний вчинок "повідомляє кореспондент ", а не разом з ВВС, Washington Post з New York Times, тощо.
21.06.2024 13:24 Ответить
І що, наші митники не вимагали хабаря за ввіз ТЗ, як в аналогічному випадку з британцем?!
21.06.2024 13:31 Ответить
чудово, що ще знаходяться такі меценати.
головне, щоб не дізналися скільки спецтехніки і таких машин було здано і подарована кацапам по документах! місцевими зрадниками і колаборантами.
21.06.2024 14:43 Ответить
 
 