Австралийский бизнесмен Тревизан передал Силам специальных операций скорую для эвакуации раненых. ФОТО
Австралийский бизнесмен и меценат Энтони Тревизан при поддержке фонда "Soborna Ukraine" и "СЕО Club Ukraine" передал в распоряжение Сил Специальных операций эвакуационный автомобиль для транспортировки раненых в стабилизационный пункт.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ
Свой поступок Тревизан прокомментировал так: "Я поддерживаю постоянную связь с "Soborna Ukraine" - и когда услышал от них, что где-то на фронте подорвался один из эвакомобилей, - решил найти и передать им замену. Плюс мы оснастили эту машину медикаментами, которые, я уверен, пригодятся".
Кроме эвакомобиля бизнесмен также передал для нужд ССО беспилотный летательный аппарат.
83-летний Тревизан не впервые помогает Украине в этой войне. В прошлом году он - также при участии "Soborna Ukraine" - организовал и оплатил отдых и обучение на Мальте 14 детей погибших военнослужащих.
Фото: Цензор.НЕТ.
головне, щоб не дізналися скільки спецтехніки і таких машин було здано і подарована кацапам по документах! місцевими зрадниками і колаборантами.