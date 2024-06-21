Австралийский бизнесмен Тревизан передал Силам специальных операций скорую для эвакуации раненых. ФОТО

Австралийский бизнесмен и меценат Энтони Тревизан при поддержке фонда "Soborna Ukraine" и "СЕО Club Ukraine" передал в распоряжение Сил Специальных операций эвакуационный автомобиль для транспортировки раненых в стабилизационный пункт.

Свой поступок Тревизан прокомментировал так: "Я поддерживаю постоянную связь с "Soborna Ukraine" - и когда услышал от них, что где-то на фронте подорвался один из эвакомобилей, - решил найти и передать им замену. Плюс мы оснастили эту машину медикаментами, которые, я уверен, пригодятся".

Кроме эвакомобиля бизнесмен также передал для нужд ССО беспилотный летательный аппарат.

83-летний Тревизан не впервые помогает Украине в этой войне. В прошлом году он - также при участии "Soborna Ukraine" - организовал и оплатил отдых и обучение на Мальте 14 детей погибших военнослужащих.









Фото: Цензор.НЕТ.