В течение дня оккупанты более 10 раз ударили по Никопольщине, повреждена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня воскресенья, 7 июля, российские захватчики более 10 раз ударили по Никопольскому району Днепропетровской области. Есть повреждения жилой инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Захватчики применяли по Никопольщине дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Обошлось без пострадавших.

В результате обстрелов в Никополе изуродованы окна и балконы в двух пятиэтажках. Повреждены и шесть частных домов. Задело также две школы. Кроме этого, разбиты три хозяйственные постройки, здание, которое не эксплуатировалось, авто, линии электропередач и газопровод.

В городе, а еще в Покровской громаде из-за ударов произошло два возгорания. Спасатели укротили пламя.

Лысак также показал фото последствий сегодняшних обстрелов.

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