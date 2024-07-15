Сутки на Харьковщине: российские дроны попали по дорогам в Золочеве и Купянске. ФОТО

Оккупанты обстреляли дронами дороги в Золочеве и Купянске на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его данным, вчера, 14 июля, в 20:30 в городе Купянск в результате вражеского обстрела FPV-дроном было повреждено асфальтовое покрытие.

В 17:30 в пгт Золочев зафиксирован удар дроном "Ланцет" по территории на трассе Т21-03 Золочев-Александровка.

В 16:48 в селе Богуславка Боровской громады в результате обстрела КАБ горели 3 хозяйственные постройки. Пострадал 21-летний мужчина.

В 16:45 в поселке Ковшаровка, на территории лесхоза, вблизи Путевой механической станции, в результате обстрела КАБ горела лесная подстилка. Разрушена крыша двухэтажки, повреждены окна и двери. Пострадала 53-летняя женщина.

В 12:00 в селе Кругляковка Купянского района в результате обстрела разрушена квартира.

