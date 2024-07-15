РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6673 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
1 829 1

Сутки на Харьковщине: российские дроны попали по дорогам в Золочеве и Купянске. ФОТО

Оккупанты обстреляли дронами дороги в Золочеве и Купянске на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его данным, вчера, 14 июля, в 20:30 в городе Купянск в результате вражеского обстрела FPV-дроном было повреждено асфальтовое покрытие.

В 17:30 в пгт Золочев зафиксирован удар дроном "Ланцет" по территории на трассе Т21-03 Золочев-Александровка.

В 16:48 в селе Богуславка Боровской громады в результате обстрела КАБ горели 3 хозяйственные постройки. Пострадал 21-летний мужчина.

В 16:45 в поселке Ковшаровка, на территории лесхоза, вблизи Путевой механической станции, в результате обстрела КАБ горела лесная подстилка. Разрушена крыша двухэтажки, повреждены окна и двери. Пострадала 53-летняя женщина.

В 12:00 в селе Кругляковка Купянского района в результате обстрела разрушена квартира.

Также читайте: В результате вражеских ударов по Купянщине ранена женщина, загорелись складские помещения

14 липня ворог вкотре вдарив по Харківщині
14 липня ворог вкотре вдарив по Харківщині
14 липня ворог вкотре вдарив по Харківщині

Автор: 

обстрел (29713) Харьковщина (5577) Купянск (785)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На фото будинки. Нащо витрачати дрони на дороги ?
показать весь комментарий
15.07.2024 11:26 Ответить
 
 