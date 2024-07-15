РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6583 посетителя онлайн
Новости Фото Взяточники
7 440 30

Капитан судна ВМС требовал с подчиненных по 10 тыс. грн за законный выходной на суше, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении командиру отделения на одном из судов ВМС Украины, который без взятки не отпускал подчиненных на берег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

10 тыс. гривен за законный выходной

Как отмечается, для того, чтобы уйти в законный выходной с судна, подчиненные должны были заплатить ему 10 тыс. гривен. По оперативным данным, так он мог зарабатывать на отгулах моряков не менее 150 тыс. гривен в месяц.

"9 июля 2024 года правоохранители задержали фигуранта во время получения очередной оплаты в сумме 1 тыс. долларов США. Эти деньги он получил от подчиненного за возможность в течение месяца ходить в выходные на сушу.

Военнослужащему сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 182 тыс. грн.

Также смотрите: $10 тыс. долларов за непригодность к военной службе: на Днепропетровщине ликвидирована коррупционная схема. ФОТОРЕПОРТАЖ

капітан-хабарник
капітан-хабарник

Что взяточнику грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Автор: 

взятка (6234) ВМС (1523) ГБР (3218)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Такий "звичай" в багатьох бригадах існує. Хочеш у відпустку - плати. По штату начебто бригада укомплектована, а на передку нікому навіть гранату кинути. А скільки таких тилових "воєнів", що ніколи не приймали участь у бойових діях, але котрим командири справно начисляють "бойові"? А "воєни" тим часом командиру дачку будують...
Не завадило б вже зараз починати "брати на олівець" зміни у майновому стані всіх без виключення командирів підрозділів.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:23 Ответить
+11
То чому Україна ще не в НАТО ?
показать весь комментарий
15.07.2024 12:19 Ответить
+6
яка ж мерзота
показать весь комментарий
15.07.2024 12:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ха, даєш картку командиру - сам звалюєш додому. Скрізь таке
показать весь комментарий
15.07.2024 12:16 Ответить
яка ж мерзота
показать весь комментарий
15.07.2024 12:16 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 12:16 Ответить
Такий "звичай" в багатьох бригадах існує. Хочеш у відпустку - плати. По штату начебто бригада укомплектована, а на передку нікому навіть гранату кинути. А скільки таких тилових "воєнів", що ніколи не приймали участь у бойових діях, але котрим командири справно начисляють "бойові"? А "воєни" тим часом командиру дачку будують...
Не завадило б вже зараз починати "брати на олівець" зміни у майновому стані всіх без виключення командирів підрозділів.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:23 Ответить
Та ви що? Не на часі ж!
показать весь комментарий
15.07.2024 12:35 Ответить
Между капитаном судна и командиром отделения огромная разница. Ну разве что судно надувной катер).
показать весь комментарий
15.07.2024 12:16 Ответить
Меня это тоже удивило. Стандартное отделение - 10 человек, командует сержант.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:22 Ответить
Мабуть Ірина Дашківська, яка є автором цієї статті, вирішила що командир відділення на кораблі виконує функції капітана. Хоча складно прослідкувати логічний ланцюжок який привів її до такого висновку. А можливо я щось не знаю про специфіку звань та посад в ВМС України.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:25 Ответить
Справжня "бойова сім'я", егеж?
показать весь комментарий
15.07.2024 12:17 Ответить
Він точно знав, що команда ходить у вихідні і **** його дружину!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 13:06 Ответить
Люди у Тисі тонуть за 12 000 американськіх грошів!!! ВМФ України - захищаєш та заощаджуєш!!! Ну і куар-код наприкінці.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:19 Ответить
Так точно переможемо.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:31 Ответить
То чому Україна ще не в НАТО ?
показать весь комментарий
15.07.2024 12:19 Ответить
запитаємо по-іншому: чому НАТО не хоче в майбутньому захищати Україну...,
бо українці не хочуть стандартів НАТО...
показать весь комментарий
15.07.2024 13:31 Ответить
Отже, треба мовчки втопити того горе-капітана.
Народна демократія у дії.
Випав за борт пі час шторму.
Пошуки тривають.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:24 Ответить
І з такими командирами ми збираємось перемогти? І от що робити підлеглим військовим? Капати на командира? Ну, бл@дь, як же так, чому ми такі? І хто матиме бажання мобілізовуватись? А усе через приклад з верхів - крадіть, найбільше покарання звільнення з посади. З@їбись...
показать весь комментарий
15.07.2024 12:31 Ответить
Що заважало його підлеглим темної нічки впустити це тіло за борт, десь так кілометрів за 20 від берега при температурі водички +5⁰ - 10⁰С🤔🧐😁 Або вложити особисту, що теж доволі весело😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
15.07.2024 12:31 Ответить
А потім дивуємся що служити ніхто не хоче. Куди іти, в оте гімно, де гірше чим совєцькіцй армії? Краще зразу в партизани та їбашити і тих-і тих.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:33 Ответить
Когда я служил ещё в советской армии (1983-85, Таллин), по случаю приезда родителей было принято на субботу и на воскресенье давать увольнения, это обычно не обсуждалось. Ко мне за два года приезжали 3 раза (раз в полгода), и один раз старшина роты (там это был сержант срочной службы, к тому же моего призыва) передал, что увольнение мне обойдётся в киевский торт. Один торт я занес в сержантскуб независимо от "просьбы" (изначально планировал), и в субботу меня выпустили без проблем. Но передали, что за увольнение в воскресенье нужен ещё один торт. Я решил, что им и одного хватит, и эта мразь не хотела меня выпускать. Причём не выпустить только меня - слишком подозрительно, так он всю группу (человек 5) задержал - типа, форма у всех мятая и грязная. В конце концов примерно через 1 час он нас таки отпустил - обычно дежурный по части рвёт увольнительные тех, кто так опаздывает. Но в этот раз дежурный знал, что Ко мне приехали родители, и мою увольнительную не порвал, а остальные из нашей роты остались в этот день без увольнения.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:35 Ответить
Капитану законный выход на год на берег в морскую пехоту.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:37 Ответить
,,дорогий Анатолій Михайлович Кашпіровський, після ваших сеансів психотерапії в нас на кораблі ,россасався" боцман !!! Раніше він сосав тільки у капітана, а тепер у всіх підряд!!!"
показать весь комментарий
15.07.2024 12:40 Ответить
І!!! Там дроновод окуляр не знімає, бо батарея і кацап ганчір'я кидає...
Там дядьки дезабільє кидають заряд за снарядом..
Мєхвод веде залізяку і гасить пожежу, не кидаючи бою..
Піхотура сидить у пеклі, і не кидає позицій. Відходять тіки 300, 200 боронять далі..
Штурмові... ССО... ППО...
ВОЇНИ ЗСУ...
Кєп ВМС просто бере грошей у невеликому маєточку...Черешень пригостить...
Не йдіть туди, громадяни!!!
Є-служба!!! Море, вино, піво, крєвєтка, дівки, дискотеки, аква!!!! І шоб на пльяж десятка???
Центр рекрутінгу ВМС майже зачинено, але є конкурс та вимоги до кандидатів.
І кораблів вже нема, і війна три роки, і ГУР з СБУ людей кладуть за острови та клаптики берегів... Є капітан-касир і є єкіпаж машіни боєвой... *****, гидко.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:50 Ответить
Залиште його капітаном судна!
Тільки судно ВМС від нього заберіть, а видайте йому судно медичне.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:51 Ответить
Молодець, бере приклад з влади. Треба красти все що можна вкрасти
показать весь комментарий
15.07.2024 13:01 Ответить
У нас немає ВМС. неїжпапи їх п р о ї б а л и. Тепер це офіцер"йо нудиться і бродить по березі, отримує зарплатню з бойовими і н і ч о г о н е р о б ить. Але їм, виявляється і цього мало...
показать весь комментарий
15.07.2024 13:05 Ответить
такі п**ідари дискредитують збройні сили України..
показать весь комментарий
15.07.2024 13:25 Ответить
.... нічого дивного, бере приклад з верхівки влади.
Але ми йдемо патужно до євросоюзу і нати .... якщо ще не всі зрозуміли....
показать весь комментарий
15.07.2024 13:38 Ответить
Скільки гнилчччя в Україні з жагою до легких грошей..... це якийсь пздц, навіть така страшна війна їх не змінює.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:56 Ответить
Нічого йому не буде. Зараз попроситься "на нуль", десь потусить, потім назад повернеться і займеться тим же. Тільки обережніше.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:12 Ответить
 
 