Капитан судна ВМС требовал с подчиненных по 10 тыс. грн за законный выходной на суше, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении командиру отделения на одном из судов ВМС Украины, который без взятки не отпускал подчиненных на берег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

10 тыс. гривен за законный выходной

Как отмечается, для того, чтобы уйти в законный выходной с судна, подчиненные должны были заплатить ему 10 тыс. гривен. По оперативным данным, так он мог зарабатывать на отгулах моряков не менее 150 тыс. гривен в месяц.

"9 июля 2024 года правоохранители задержали фигуранта во время получения очередной оплаты в сумме 1 тыс. долларов США. Эти деньги он получил от подчиненного за возможность в течение месяца ходить в выходные на сушу.

Военнослужащему сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 182 тыс. грн.

Что взяточнику грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.