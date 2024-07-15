Капитан судна ВМС требовал с подчиненных по 10 тыс. грн за законный выходной на суше, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР сообщили о подозрении командиру отделения на одном из судов ВМС Украины, который без взятки не отпускал подчиненных на берег.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
10 тыс. гривен за законный выходной
Как отмечается, для того, чтобы уйти в законный выходной с судна, подчиненные должны были заплатить ему 10 тыс. гривен. По оперативным данным, так он мог зарабатывать на отгулах моряков не менее 150 тыс. гривен в месяц.
"9 июля 2024 года правоохранители задержали фигуранта во время получения очередной оплаты в сумме 1 тыс. долларов США. Эти деньги он получил от подчиненного за возможность в течение месяца ходить в выходные на сушу.
Военнослужащему сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 182 тыс. грн.
Что взяточнику грозит?
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Не завадило б вже зараз починати "брати на олівець" зміни у майновому стані всіх без виключення командирів підрозділів.
бо українці не хочуть стандартів НАТО...
Народна демократія у дії.
Випав за борт пі час шторму.
Пошуки тривають.
Там дядьки дезабільє кидають заряд за снарядом..
Мєхвод веде залізяку і гасить пожежу, не кидаючи бою..
Піхотура сидить у пеклі, і не кидає позицій. Відходять тіки 300, 200 боронять далі..
Штурмові... ССО... ППО...
ВОЇНИ ЗСУ...
Кєп ВМС просто бере грошей у невеликому маєточку...Черешень пригостить...
Не йдіть туди, громадяни!!!
Є-служба!!! Море, вино, піво, крєвєтка, дівки, дискотеки, аква!!!! І шоб на пльяж десятка???
Центр рекрутінгу ВМС майже зачинено, але є конкурс та вимоги до кандидатів.
І кораблів вже нема, і війна три роки, і ГУР з СБУ людей кладуть за острови та клаптики берегів... Є капітан-касир і є єкіпаж машіни боєвой... *****, гидко.
Тільки судно ВМС від нього заберіть, а видайте йому судно медичне.
Але ми йдемо патужно до євросоюзу і нати .... якщо ще не всі зрозуміли....