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Трагедия на аттракционе в Киеве: поисковая операция на Днепре продолжается. ФОТО

Поисковая операция на Днепре продолжается. Работники полиции совместно со спасателями ГСЧС сегодня утром продолжили поиски 20-летнего парня, который вчера, находясь на аттракционе через Днепр, упал в воду в результате обрыва троса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Напоминается также, что информация о несчастном случае, поступила в полицию Киева вчера, около 14-00. Поисковая операция, которую осуществляли работники отдела полиции в речном порту Киев и спасатели ГСЧС продолжалась около семи часов. За это время было обследовано водолазами 8000 м. кв дна, а также 12000 м. кв с помощью эхолота.

Вчера, с наступлением сумерек, поисковая операция была прекращена. В настоящее время поисковые меры продолжены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обрыв троллея через Днепр: прокуратура в 2021 году пыталась остановить работу аттракциона

обрив троса на атракціоні
обрив троса на атракціоні

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве из-за обрыва троса на аттракционе в Днепр упал 20-летний парень.

Автор: 

аттракцион (36) Днепр (4417) Киев (25518) чрезвычайная ситуация (34)


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..той трос і втопив пристібнутого до нього хлопця, без шансів..
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22.07.2024 09:41 Ответить
Одна правда на світі - ніхто не знає шо і де иого чекає - якби знали - позходили б з розуму
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22.07.2024 09:41 Ответить
Як можна довіряти своє життя оцим,через сраку зробленим атракціонам?
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22.07.2024 09:42 Ответить
там ще на пішохідному роуп джампінг
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22.07.2024 09:49 Ответить
А ще атракціони - стрибки з мосту..доречі, там довідку про здоров'я не витребують, а людина, яка має проблеми із тиском, або серцем може запросто гигнути..
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22.07.2024 09:53 Ответить
До этого в центре Киева сносят историческое здание, и никто не остановил. Эту трагедию тоже можно было предвидеть. Все сделано кое-как на соплях. И все это происходит не где-то там, а в центре Киева. Удивляет другое, где были многочисленные проверяющие, контролирующие органы, которые исправно получают зарплату, одеты, обуты. То есть все эти контролирующие, инспектирующие государственные структуры давно прогнили и их необходимо менять.
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22.07.2024 09:50 Ответить
Да, человек смертен. - Фокус в том, что он внезапно смертен... (с) Справа випадку, від якого ніхто не застрахований. Але - Господь рятує того, хто хоче врятуватись. А тут ще й дєньоги заплатив...
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22.07.2024 10:05 Ответить
В ТГ пишуть, що вже дістали тіло.
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22.07.2024 10:08 Ответить
 
 