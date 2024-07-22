Трагедия на аттракционе в Киеве: поисковая операция на Днепре продолжается. ФОТО

Поисковая операция на Днепре продолжается. Работники полиции совместно со спасателями ГСЧС сегодня утром продолжили поиски 20-летнего парня, который вчера, находясь на аттракционе через Днепр, упал в воду в результате обрыва троса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Напоминается также, что информация о несчастном случае, поступила в полицию Киева вчера, около 14-00. Поисковая операция, которую осуществляли работники отдела полиции в речном порту Киев и спасатели ГСЧС продолжалась около семи часов. За это время было обследовано водолазами 8000 м. кв дна, а также 12000 м. кв с помощью эхолота.

Вчера, с наступлением сумерек, поисковая операция была прекращена. В настоящее время поисковые меры продолжены.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве из-за обрыва троса на аттракционе в Днепр упал 20-летний парень.