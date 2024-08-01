Оккупанты не прекращают обстрелов Никопольщины, ночью на Днепропетровщине сбили "шахед". ФОТОрепортаж

В течение ночи российские захватчики били по Никопольщине из артиллерии и "Градами", атаковали дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили "шахед".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"С вечера, ночью и уже утром агрессор не оставлял в покое Никопольщину. Ударил из РСЗО "Град", несколько раз обстрелял из тяжелой артиллерии, применял дроны-камикадзе. Досталось Никополю, Червоногригорьевской, Мировской, Покровской и Марганецкой громадам", - говорится в сообщении.

В результате российских ударов повреждена инфраструктура. Повреждены три предприятия, частный дом, хозяйственная постройка, здание, которое не эксплуатируется, линия электропередач.

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