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Оккупанты не прекращают обстрелов Никопольщины, ночью на Днепропетровщине сбили "шахед". ФОТОрепортаж

В течение ночи российские захватчики били по Никопольщине из артиллерии и "Градами", атаковали дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили "шахед".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"С вечера, ночью и уже утром агрессор не оставлял в покое Никопольщину. Ударил из РСЗО "Град", несколько раз обстрелял из тяжелой артиллерии, применял дроны-камикадзе. Досталось Никополю, Червоногригорьевской, Мировской, Покровской и Марганецкой громадам", - говорится в сообщении.

В результате российских ударов повреждена инфраструктура. Повреждены три предприятия, частный дом, хозяйственная постройка, здание, которое не эксплуатируется, линия электропередач.

Также смотрите: Над Днепропетровщиной уничтожены 6 "Шахедов". Никопольщина под вражеским огнем, повреждено социальное заведение. ФОТОРЕПОРТАЖ

Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина

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обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


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