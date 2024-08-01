Оккупанты не прекращают обстрелов Никопольщины, ночью на Днепропетровщине сбили "шахед". ФОТОрепортаж
В течение ночи российские захватчики били по Никопольщине из артиллерии и "Градами", атаковали дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили "шахед".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"С вечера, ночью и уже утром агрессор не оставлял в покое Никопольщину. Ударил из РСЗО "Град", несколько раз обстрелял из тяжелой артиллерии, применял дроны-камикадзе. Досталось Никополю, Червоногригорьевской, Мировской, Покровской и Марганецкой громадам", - говорится в сообщении.
В результате российских ударов повреждена инфраструктура. Повреждены три предприятия, частный дом, хозяйственная постройка, здание, которое не эксплуатируется, линия электропередач.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль