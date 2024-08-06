Утром рашисты ударили дронами по Никополю: начались пожары. ФОТО
В ночь на 6 августа 2024 года подразделение ЧвК "Схід" уничтожило над Днепропетровской областью вражеский разведывательный БпЛА.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, накануне вечером и до полуночи российская армия била по Покровской громаде Никопольского района.
"Несколько раз применила дроны-камикадзе. Обстреляла и из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, утром 6 августа российские оккупанты ударили по Никополю беспилотниками.
"Возникли два пожара. Люди не пострадали", - уточнил Лысак.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне более 10 раз атаковали Никопольщину в течение дня: пострадал 1 человек.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль