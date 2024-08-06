Утром рашисты ударили дронами по Никополю: начались пожары. ФОТО

В ночь на 6 августа 2024 года подразделение ЧвК "Схід" уничтожило над Днепропетровской областью вражеский разведывательный БпЛА.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, накануне вечером и до полуночи российская армия била по Покровской громаде Никопольского района.

"Несколько раз применила дроны-камикадзе. Обстреляла и из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, утром 6 августа российские оккупанты ударили по Никополю беспилотниками.

"Возникли два пожара. Люди не пострадали", - уточнил Лысак.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне более 10 раз атаковали Никопольщину в течение дня: пострадал 1 человек.