Оккупанты ударили артиллерией и дронами-камикадзе по Никопольщине: Повреждены солнечные панели, микроавтобус. ФОТО

С вечера и до утра российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером, в течение ночи и на утро от российских атак страдала Никопольщина. Район подвергся ударам артиллерией и дронами-камикадзе. Досталось Никополю, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате обстрелов повреждены почти десяток солнечных панелей и две хозяйственные постройки. Изуродован микроавтобус.



Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

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