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Задержаны чиновники Минобороны, требовавшие взятки за начисление соцвыплат для раненых военных, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция во взаимодействии с управлением внутренней безопасности Министерства обороны и руководством Вооруженных Сил Украины ликвидировали коррупционную схему при начислении соцвыплат военным ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о задержанных?

Как отмечается, в результате комплексных мероприятий задержан руководитель отдела Департамента финансов Минобороны и два его сообщника - начальник финслужбы воинской части и бывший военнослужащий.

хабарники з Міноборони
хабарники з Міноборони
хабарники з Міноборони

Что установило расследование?

Как установило расследование, фигуранты наладили преступный механизм получения денег от бойцов ВСУ, которые получили ранения на передовой.

"В обмен на взятки фигуранты обещали тяжелораненым воинам беспрепятственное начисление установленных законом выплат из-за полученной инвалидности.

Задокументированы факты получения злоумышленниками неправомерной выгоды в размере более 300 тыс. грн", - отмечают в СБУ.

Задержание взяточников

Сейчас все три фигуранта задержаны "на горячем" после передачи им одного из траншей.

По данным СБУ, на основании собранных доказательств руководителю отдела Минобороны сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Преступные действия двух его сообщников квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Что грозит?

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуроров спецпрокуратуры Центрального региона.

Автор: 

взятка (6165) выплаты (649) Минобороны (9351) СБУ (19916)


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Топ комментарии
+21
Ефектно, заброньовані від фронту вимагають хабар від поранених на фронті. До речі, це вже будні давним-давно. Від відвідувань ТЦК до оформлення інвалідності - скрізь своя тарифна сітка
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05.09.2024 15:58
+16
Треба запроваджувати смертну кару за корупцію.
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05.09.2024 15:56
+14
Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
- Дети Поволжья? Альхен замялся.
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05.09.2024 15:50
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Нічого дивного - теж хочуть прибарахлітца
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05.09.2024 15:48 Ответить
10 років? Чого Ви вирішили, що їм дадуть якийсь термін? Звідки ця наївність?
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05.09.2024 16:21 Ответить
Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
- Дети Поволжья? Альхен замялся.
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05.09.2024 15:50 Ответить
Треба запроваджувати смертну кару за корупцію.
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05.09.2024 15:56 Ответить
Яка смертна кара? Якщо навіть прізвищ не публікують щою ті мразі були відомими...
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05.09.2024 16:35 Ответить
в Китаї є і це ніяк не сприяє зменшенню корупції
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05.09.2024 16:57 Ответить
Ефектно, заброньовані від фронту вимагають хабар від поранених на фронті. До речі, це вже будні давним-давно. Від відвідувань ТЦК до оформлення інвалідності - скрізь своя тарифна сітка
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05.09.2024 15:58 Ответить
То як цих впіймали ?
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05.09.2024 17:14 Ответить
Така, ще совдепівська спадщина, в Моу Мвс НАЦПОЛІЦІЇ ДСНС СБУ МСЕК ГУР Моу ДержПрикордонслужби Митниці Податковій та ще з десяток структур, зокрема особливо, в управлінні їх кадрів, так і продовжує підтримуватися старими кадрами і на сьогоденні!!
Про це, усі ЗНАЮТЬ і ЗАРОБЛЯЮТЬ!! А так, з корупцією, у цілому, ще боремося…
Західні Партнери, знають про таке,набагато більше, ще за допомогою покійного Марчук…
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05.09.2024 16:02 Ответить
гетьМанцев??
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05.09.2024 16:07 Ответить
міноборони по 17 👎👎👎
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05.09.2024 16:15 Ответить
От бл. ... - і як тут не згадаєш Лі ****?
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05.09.2024 16:19 Ответить
ЗА ТАКОЕ РАССТРЕЛ!!!!!!!!!!!!! НО ВЕДЬ ПОДЕЛЯТСЯ НАГРАБЛЕННЫМ И ВЫСКОЧАТ!!!!!!!!!! НЕТ СМЫСЛА ЗАЩИЩАТЬ И ГИБНУТЬ ТАКУЮ ВЛАСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.09.2024 16:20 Ответить
Лох.Воюють за свій Дім і дітей.... Але тобі шавці це не зрозуміти.
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07.09.2024 23:00 Ответить
продажне цинічне кодло. щоб вам руки повідсихали і всі пдорам що крадуть в такий час
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05.09.2024 17:05 Ответить
Никаких посадок, только на нулевую линию и без всяких учебок, особенно кругляша. Ця скотина видимо не нажролось на бiдi
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05.09.2024 17:13 Ответить
Два "бувалих" навчили одного "молодого".
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05.09.2024 17:16 Ответить
...тільки розстріляти.
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05.09.2024 17:30 Ответить
За таке й розчленити не шкода.... Мразота
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05.09.2024 17:44 Ответить
Живе в нашому будинку у місцевого алкаша квартирант.
Тихий такий бухарик.
Місяців чотири тому його, прямо біля генделика де продають на розлив, зустріла ТЦК.
Він не став відпиратися, бігати, пройшов комісію і був призваний.
Неділі дві назад з'явився. Худющий, блідий...
Виявляється буквально в першому бою отримав численні осколкові поранення в район черевної порожнини. Лікарі перемили кишки, склали, видалили частину шлунку. Госпіталь, лікарняний.
Вчора зустрів, говорили в дому, що він їздив у свою військову частину.
Ну що питаю? На місяць продовжили лікарняний каже.
А інвалідність питаю? А інвалідність каже мені мабуть не світить. Так йому в частині натякнули.
Розумієте чому натякнули? Щоб думав...
І таких, що наживаються на крові повно.
Таких "натякальщиків" потрібно розстрілювати перед строєм.
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05.09.2024 18:34 Ответить
Почепити на найближній гілляці,бо інакше діла не буде.
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05.09.2024 18:40 Ответить
От гімно собаче. Радує тільки те,що їх покарають. І наступних скоріш за все теж.
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05.09.2024 19:34 Ответить
Это беззаконие будет длиться вечность , пока Зешобла их назначает ...
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05.09.2024 20:55 Ответить
як вам новина ? вдумайтесь - калікам які віддали здоровя за ради Вітчизни викручують руки годовані провладні кнурі.в вас ще є якісь ілюзії щодо влади єрмака зеленського ? а вони самі не підуть від корита.потрібно тільки ВБИВАТИ.бо вони й дітей малих поїдять.
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05.09.2024 20:59 Ответить
Коли вони вже нажруться! Тут вже лікування безрезультатне-тільки фізична мулекулізація!
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05.09.2024 21:42 Ответить
Там іще Департамент соцзабезпечення трусонути разом з комісією по виплаті допомоги.
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05.09.2024 22:38 Ответить
Комісію по оцих саме виплатах очолювала КалмИкова. Та сама, яка стала міністром ветеранів. Тому тепер-то ветерани заживуть.
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05.09.2024 22:42 Ответить
Щурі тилові.
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06.09.2024 07:27 Ответить
До буцегарні курв москальських!!!
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06.09.2024 07:30 Ответить
 
 