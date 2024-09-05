Задержаны чиновники Минобороны, требовавшие взятки за начисление соцвыплат для раненых военных, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция во взаимодействии с управлением внутренней безопасности Министерства обороны и руководством Вооруженных Сил Украины ликвидировали коррупционную схему при начислении соцвыплат военным ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о задержанных?

Как отмечается, в результате комплексных мероприятий задержан руководитель отдела Департамента финансов Минобороны и два его сообщника - начальник финслужбы воинской части и бывший военнослужащий.







Что установило расследование?

Как установило расследование, фигуранты наладили преступный механизм получения денег от бойцов ВСУ, которые получили ранения на передовой.

"В обмен на взятки фигуранты обещали тяжелораненым воинам беспрепятственное начисление установленных законом выплат из-за полученной инвалидности.

Задокументированы факты получения злоумышленниками неправомерной выгоды в размере более 300 тыс. грн", - отмечают в СБУ.

Задержание взяточников

Сейчас все три фигуранта задержаны "на горячем" после передачи им одного из траншей.

По данным СБУ, на основании собранных доказательств руководителю отдела Минобороны сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Преступные действия двух его сообщников квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Что грозит?

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуроров спецпрокуратуры Центрального региона.