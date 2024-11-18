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Удар РФ по Одессе: среди погибших медики и полицейские, количество раненых возросло до 39 (обновлено). ФОТО

В результате российского ракетного удара по центру Одессы погибли 8 человек, среди них - медики, полицейские, обычные гражданские люди.

Об этом по сообщил в телеграмм-канале председатель Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ранены 39 человек, в том числе 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Также в больницах 30 взрослых, из них трое в крайне тяжелом состоянии.

"Наши врачи делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте.

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Работают все соответствующие экстренные службы, оказывают помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области", - информирует Кипер.

Позже мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что после вражеской атаки повреждены жилые дома, админздания, образовательное учреждение, автомобили. Последствия ракетной атаки оцениваются.

"23 пострадавших в городских больницах Одессы получают необходимую медицинскую помощь", – заявил он.

наслідки атаки на Одесу
наслідки атаки на Одесу
наслідки атаки на Одесу

Обстрел Одессы 18 ноября

Напомним, 18 ноября российские захватчики ударили по Одессе ракетой. В результате обстрела известно о 8 погибших и около 20 раненых

Автор: 

обстрел (27114) Одесса (7879) жертвы (2071)


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Топ комментарии
+12
Головне, щоб Одесу не знищила українізація. Хіба не цього вимагають у листах і зверненнях до міжнародних структур любителі-захисники "русскай Адєсси"? Цікаво, чи будуть листи-звернення про захист Одеси від русского міра/русскіх ракет?
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18.11.2024 14:22
+6
Ага, а як пропагандони на початку волали - одєса істіно рускій город! Чорноє морє должно стать внутрєннім морєм расії!

Тварюки..треба на мокшандії вже проводити випробування наших ракет..
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18.11.2024 14:33
+5
Треба зробити ролик як пушкін стріляє з іскандера а толстоєвський з ту22 і т.д. Думаю і на заході зрозуміють
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18.11.2024 14:15
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Главное шоб не было эскалации, а это тогда что? Случайность или легкое недоразумение?
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18.11.2024 14:14 Ответить
Ага, а як пропагандони на початку волали - одєса істіно рускій город! Чорноє морє должно стать внутрєннім морєм расії!

Тварюки..треба на мокшандії вже проводити випробування наших ракет..
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18.11.2024 14:33 Ответить
Треба зробити ролик як пушкін стріляє з іскандера а толстоєвський з ту22 і т.д. Думаю і на заході зрозуміють
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18.11.2024 14:15 Ответить
Циць! Сирський зайнятий Курськом.
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18.11.2024 14:24 Ответить
Головне, щоб Одесу не знищила українізація. Хіба не цього вимагають у листах і зверненнях до міжнародних структур любителі-захисники "русскай Адєсси"? Цікаво, чи будуть листи-звернення про захист Одеси від русского міра/русскіх ракет?
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18.11.2024 14:22 Ответить
Эта другое...
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18.11.2024 15:57 Ответить
Років 10 тому чула розмову двух жінок--років по 80. Одна розповідала, що батьки не пускали її у двір гуляти, щоб вона не нахапалася українських слів. Це центр Одеси. Діти у дворі розмовляли українською. А ці, можливо були завезені з московії.
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18.11.2024 16:28 Ответить
Це була велика проблема. Русскоговорящіє щелепи могло заклинити від українських слів.
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18.11.2024 16:38 Ответить
Рашисти творят геноцид і жодної адекватної відповіді по фашиській росії та терористичних лднр.
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18.11.2024 14:31 Ответить
Наш естрадний президент сказав що на россії живуть жінки, діти, люди похилого віку. Не можно порушувати їх спокій, а то вони можуть вийти із зони комфорту. На його думку гинути під обстрілами повинні тільки наші громадяни.
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18.11.2024 15:23 Ответить
А на початку 2022 року він нас заспокоював, що московіти, коли увійдуть в Україну, не будуть вбивати людей---не звірі ж вони. Цікаво, для чого тоді їм давали можливість вільно зайти до нас?
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18.11.2024 16:31 Ответить
 
 