Удар РФ по Одессе: среди погибших медики и полицейские, количество раненых возросло до 39 (обновлено). ФОТО

В результате российского ракетного удара по центру Одессы погибли 8 человек, среди них - медики, полицейские, обычные гражданские люди.

Об этом по сообщил в телеграмм-канале председатель Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ранены 39 человек, в том числе 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Также в больницах 30 взрослых, из них трое в крайне тяжелом состоянии.

"Наши врачи делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте.

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Работают все соответствующие экстренные службы, оказывают помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области", - информирует Кипер.

Позже мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что после вражеской атаки повреждены жилые дома, админздания, образовательное учреждение, автомобили. Последствия ракетной атаки оцениваются.

"23 пострадавших в городских больницах Одессы получают необходимую медицинскую помощь", – заявил он.







Обстрел Одессы 18 ноября

Напомним, 18 ноября российские захватчики ударили по Одессе ракетой. В результате обстрела известно о 8 погибших и около 20 раненых