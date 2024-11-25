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Сырский провел встречу с журналистами: Операция на Курщине и стабилизация на Востоке. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с украинскими и зарубежными журналистами.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня крайне важно вместе противодействовать российской дезинформации, направленной на подрыв обороноспособности Украины. Проинформировал представителей медиа о ходе боевых действий. Рассказал о мерах, направленных на стабилизацию ситуации на востоке, а также о значении Курской операции и осложнениях на этом направлении", - говорится в сообщении.

Сирський провів зустріч із журналістами: що відомо

Во время встречи также обсудили вопросы, касающиеся ВСУ и положения на фронте.

"Поблагодарил украинских и зарубежных журналистов за их труд в освещении темы российско-украинской войны. В условиях отражения широкомасштабной вооруженной агрессии РФ работа журналистов сложная и часто связана с риском для жизни. Но это не останавливает профессионалов своего дела.

Так, в настоящее время аккредитацию Вооруженных Сил Украины имеют около 7800 представителей иностранных и украинских СМИ", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сырский и командующий ВС Великобритании Радакин обсудили развитие военного сотрудничества

Сирський провів зустріч із журналістами: що відомо

Автор: 

журналистика (3289) Александр Сырский (580)


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Топ комментарии
+25
а уклоніст мені не президент
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25.11.2024 09:34
+13
Побачив стабілізацію на Сході? - це звідки він дивиться?
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25.11.2024 09:32
+13
Налив кварталівського лайна у вуха.
Фронт втратив керованість. Ми щодня втрачаємо населені пункти. Час йому писати заяву на звільнення.
А я казала, що якби була краплина честі та совісті, він би відмовився від посади, тому що знав що не впорається і буде програвати.
Але ж ні..
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25.11.2024 09:34
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Красиво.А толку?
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25.11.2024 09:30 Ответить
Побачив стабілізацію на Сході? - це звідки він дивиться?
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25.11.2024 09:32 Ответить
з боліт ..разом з руснявими родичами.
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25.11.2024 09:57 Ответить
Так - якась дика ситуація - чого він батьків з рашки не вивезе - він жеж з 2014р в віині
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25.11.2024 10:27 Ответить
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25.11.2024 09:33 Ответить
а уклоніст мені не президент
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25.11.2024 09:34 Ответить
Верховний Головнокомандувач,повинен пройти 4 окопа. Один окоп,за кожну проигнорованную повістку.🙂
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25.11.2024 09:46 Ответить
Для мене президент, котрий не нюхав кокс--не президент.
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25.11.2024 10:33 Ответить
Налив кварталівського лайна у вуха.
Фронт втратив керованість. Ми щодня втрачаємо населені пункти. Час йому писати заяву на звільнення.
А я казала, що якби була краплина честі та совісті, він би відмовився від посади, тому що знав що не впорається і буде програвати.
Але ж ні..
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25.11.2024 09:34 Ответить
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25.11.2024 09:34 Ответить
якби Сонце мало такий вигляд, я би не хотіла жити в такій системі
Лечу в іншу галактику.
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25.11.2024 09:50 Ответить
А Бутусов був? Чи він не журналіст?
Якщо не був - "не залік"!!! Повторно
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25.11.2024 09:37 Ответить
100% без пана Юрія не рахуєтся.
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25.11.2024 09:40 Ответить
MartaLviv
@marta_lviv
Що це ***** за таке? Вперше таке бачу.
Це нормально взагалі?
Це черговий зе-креативчик такий?
Куди потім ці в'язанки? На смітник?
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25.11.2024 09:47 Ответить
... голодаючим Надволжя в Африку!!!
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25.11.2024 09:59 Ответить
Коли з'явився перший сюжет іноземних ЗМІ при звільненні Херсона (без Боневтіка) - їм анулювали ліцензію!!!
Мені цікаво - ліцензія поновлена, хто знає?
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25.11.2024 09:51 Ответить
Можливо хтось знає хочаб одну людину,на знімку, думка якої варта уваги ?
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25.11.2024 09:52 Ответить
Здається, оця шо за Сирським зразу за лівим плечем стоїть в сірому - ух, видно шо військовий експерт.
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25.11.2024 09:57 Ответить
... тому і поряд стоїть
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25.11.2024 10:04 Ответить
"Так, на даний час акредитацію Збройних Сил України мають близько 7800 представників іноземних та українських ЗМІ", - підсумував він Джерело:

"З березня 2022 року і нині понад 15 тис. представників ЗМІ із 70 країн отримали акредитацію Збройних сил України, повідомив начальник Управління зв'язків із громадськістю ЗСУ полковник Богдан Сеник."/13.03.2023/

Хто каже неправду, хлопці? Чи нам просто так озвучують висмоктані з пальця цифри?
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25.11.2024 09:53 Ответить
зебредятина
Коли командувати якщо Верховний ЗЕ
вимагає видосиків???
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25.11.2024 09:55 Ответить
що таке стабілізація на Сході? швидкість просування кацапських війсь знизилась з 10 населених пунктів на тиждень до 5-6?
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25.11.2024 10:01 Ответить
Це вірний слуга Банкової який жодної стратегії ,як і заперечень "найвеличнішому" тому такі "успіхи" на сході ,а журналістів зібрав що б його менше критикували ,адже є за що.
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25.11.2024 10:03 Ответить
І ні одного обличчя яке б дісно могло задати цікаві та гострі питання.
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25.11.2024 10:04 Ответить
Мабуть дуже відомі журналісти..., але я жодного з них не знаю...
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25.11.2024 10:08 Ответить
Зачитав інструкції (темники) , про що можна писати , а про що ні .
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25.11.2024 10:23 Ответить
Йому зара не до фронту, котрий валиться; підробляє на посаді прес-аташе.
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25.11.2024 10:37 Ответить
Ну що в генерала немає якось прес секретаря. Чи в нього купа вільного часу. Постійно якісь наради, не по темі, зустрічі, котрі і інші могли провести... Короче що небудь аби не робити
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25.11.2024 12:03 Ответить
 
 