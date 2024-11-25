Сырский провел встречу с журналистами: Операция на Курщине и стабилизация на Востоке. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с украинскими и зарубежными журналистами.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня крайне важно вместе противодействовать российской дезинформации, направленной на подрыв обороноспособности Украины. Проинформировал представителей медиа о ходе боевых действий. Рассказал о мерах, направленных на стабилизацию ситуации на востоке, а также о значении Курской операции и осложнениях на этом направлении", - говорится в сообщении.

Во время встречи также обсудили вопросы, касающиеся ВСУ и положения на фронте.

"Поблагодарил украинских и зарубежных журналистов за их труд в освещении темы российско-украинской войны. В условиях отражения широкомасштабной вооруженной агрессии РФ работа журналистов сложная и часто связана с риском для жизни. Но это не останавливает профессионалов своего дела.



Так, в настоящее время аккредитацию Вооруженных Сил Украины имеют около 7800 представителей иностранных и украинских СМИ", - подытожил он.

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