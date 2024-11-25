Сырский провел встречу с журналистами: Операция на Курщине и стабилизация на Востоке. ФОТО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с украинскими и зарубежными журналистами.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня крайне важно вместе противодействовать российской дезинформации, направленной на подрыв обороноспособности Украины. Проинформировал представителей медиа о ходе боевых действий. Рассказал о мерах, направленных на стабилизацию ситуации на востоке, а также о значении Курской операции и осложнениях на этом направлении", - говорится в сообщении.
Во время встречи также обсудили вопросы, касающиеся ВСУ и положения на фронте.
"Поблагодарил украинских и зарубежных журналистов за их труд в освещении темы российско-украинской войны. В условиях отражения широкомасштабной вооруженной агрессии РФ работа журналистов сложная и часто связана с риском для жизни. Но это не останавливает профессионалов своего дела.
Так, в настоящее время аккредитацию Вооруженных Сил Украины имеют около 7800 представителей иностранных и украинских СМИ", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Фронт втратив керованість. Ми щодня втрачаємо населені пункти. Час йому писати заяву на звільнення.
А я казала, що якби була краплина честі та совісті, він би відмовився від посади, тому що знав що не впорається і буде програвати.
Але ж ні..
Лечу в іншу галактику.
Якщо не був - "не залік"!!! Повторно
@marta_lviv
Що це ***** за таке? Вперше таке бачу.
Це нормально взагалі?
Це черговий зе-креативчик такий?
Куди потім ці в'язанки? На смітник?
Надволжяв Африку!!!
Мені цікаво - ліцензія поновлена, хто знає?
"З березня 2022 року і нині понад 15 тис. представників ЗМІ із 70 країн отримали акредитацію Збройних сил України, повідомив начальник Управління зв'язків із громадськістю ЗСУ полковник Богдан Сеник."/13.03.2023/
Хто каже неправду, хлопці? Чи нам просто так озвучують висмоктані з пальця цифри?
Коли командувати якщо Верховний ЗЕ
вимагає видосиків???