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Из Украины хотели вывезти старопечатные книги: пограничники помешали. ФОТО

Пограничники в пункте пропуска "Краковец" обнаружили в машине старинные старопечатные книги, которые пытались вывезти из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"В пункте пропуска "Краковец", что на границе с Польшей, пограничники Львовского отряда обнаружили четыре книги XIX и XX века. Старинные книги находились в багажном отделении автомобиля марки "Mitsubishi" среди личных вещей дамы. 30-летняя уроженка Львова направлялась на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что работники таможни книги изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.

Также читайте: Пограничники предотвратили вывоз за границу скрипки Страдивари 1713 года. ФОТОрепортаж

контрабанда стародруків
контрабанда стародруків
контрабанда стародруків

Автор: 

Госпогранслужба (6412) граница (5264) книги (630) антиквариат (87)


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Топ комментарии
+9
а з чемоданами налу (за нал) випускають
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11.12.2024 09:09
+7
У пограничников свой критерий.
Если книга потрепана, потерта, помята и в пятнах - значит старая (стародрук).
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11.12.2024 10:37
+6
Ці книги не мають історичної чи якоїсь особливої культурної цінності, а деяка частина суспільства взагалі б їх попалила. Тому прикордонники просто розводять корупцію на рівному місці.
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11.12.2024 08:34
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Ці книги не мають історичної чи якоїсь особливої культурної цінності, а деяка частина суспільства взагалі б їх попалила. Тому прикордонники просто розводять корупцію на рівному місці.
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11.12.2024 08:34 Ответить
В мене вдома подімні, по стану давності, штук 5 валяються
Як не відлов людей, так книжок... Ми проти кого воюємо, якщо кордони закриті з Європою....
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11.12.2024 09:02 Ответить
а з чемоданами налу (за нал) випускають
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11.12.2024 09:09 Ответить
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11.12.2024 09:51 Ответить
Книги 20 века нельзя вывозить? Это новость.
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11.12.2024 09:29 Ответить
SRK це ні новина і так було завжди за законодавством України,- книги як і інші речі, яким 50 років і більше, можуть бути типу "історічними чи культурн. цінностями", - потрібно перед виїздом з ними з країни провести експертизу (здається у Мінкульті), та мати відповідну довідку, що це не історічна чи культурна цінність
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11.12.2024 12:22 Ответить
Якщо то книжки не бібліотечні, не бачу в тому жодного порушення. Навіть книжки ХІХ ст. аж ніяк не потрапляють у категорію стародруків (вісімнадцяте століття - то вже…).
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11.12.2024 09:45 Ответить
старше 1830 стародрук, але тупакам пох...
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11.12.2024 17:29 Ответить
Треба ж щось показати корумпованим хабарним прикордонникам...З України вивозиться все що завгодно питання тільки в ціні хабаря.
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11.12.2024 10:10 Ответить
Зина! В ящике старая макулатура! В печку ее!
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11.12.2024 10:35 Ответить
У пограничников свой критерий.
Если книга потрепана, потерта, помята и в пятнах - значит старая (стародрук).
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11.12.2024 10:37 Ответить
Хабаря митникам чомусь не дали, тому появилась ця новина. Пасажира шкода!
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11.12.2024 10:59 Ответить
 
 