Из Украины хотели вывезти старопечатные книги: пограничники помешали. ФОТО

Пограничники в пункте пропуска "Краковец" обнаружили в машине старинные старопечатные книги, которые пытались вывезти из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"В пункте пропуска "Краковец", что на границе с Польшей, пограничники Львовского отряда обнаружили четыре книги XIX и XX века. Старинные книги находились в багажном отделении автомобиля марки "Mitsubishi" среди личных вещей дамы. 30-летняя уроженка Львова направлялась на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что работники таможни книги изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.

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