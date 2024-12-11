Из Украины хотели вывезти старопечатные книги: пограничники помешали. ФОТО
Пограничники в пункте пропуска "Краковец" обнаружили в машине старинные старопечатные книги, которые пытались вывезти из Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"В пункте пропуска "Краковец", что на границе с Польшей, пограничники Львовского отряда обнаружили четыре книги XIX и XX века. Старинные книги находились в багажном отделении автомобиля марки "Mitsubishi" среди личных вещей дамы. 30-летняя уроженка Львова направлялась на выезд из Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что работники таможни книги изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.
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Як не відлов людей, так книжок... Ми проти кого воюємо, якщо кордони закриті з Європою....
Если книга потрепана, потерта, помята и в пятнах - значит старая (стародрук).