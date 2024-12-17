Воин 25 ОПГБр Николай Дупешко погиб во время выполнения боевого задания на фронте. ФОТО
12 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания в результате вражеского огневого поражения погиб воин 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады майор Дупешко Николай Иванович 1995 года рождения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
Что известно о погибшем Герое?
Как отмечается, Николай Иванович с 2013 года проходил службу в десантных подразделениях. Учился в Военной академии на факультете Десантно-штурмовых войск.
После окончания академии проходил службу на должностях командного состава. Был настоящим профессионалом своего дела, образцовым командиром и офицером, с которого брали пример.
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