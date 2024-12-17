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Воин 25 ОПГБр Николай Дупешко погиб во время выполнения боевого задания на фронте. ФОТО

12 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания в результате вражеского огневого поражения погиб воин 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады майор Дупешко Николай Иванович 1995 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Микола Дупешко

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Что известно о погибшем Герое?

Как отмечается, Николай Иванович с 2013 года проходил службу в десантных подразделениях. Учился в Военной академии на факультете Десантно-штурмовых войск.

После окончания академии проходил службу на должностях командного состава. Был настоящим профессионалом своего дела, образцовым командиром и офицером, с которого брали пример.
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Царство Небесне!
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17.12.2024 15:21 Ответить
Вічна пам'ять ,гинуть кращі на жаль.
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17.12.2024 15:26 Ответить
😥
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17.12.2024 15:53 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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17.12.2024 16:01 Ответить
Вічна память про вірного сина свого народу, який вітдав найдорожче - своє життя за нашу державу Україну.
Смерть кацапоФАШИСТАМ, БОЛОТНІМ ВИРОДКАМ
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17.12.2024 16:09 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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17.12.2024 16:18 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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17.12.2024 16:19 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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23.12.2024 03:58 Ответить
 
 