СБУ проводит меры безопасности в правительственном квартале Киева. ФОТО
Сегодня, 18 декабря 2024 года, Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные (безопасностные) мероприятия в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале столицы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, мероприятия проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.
"Цель - проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана", - говорится в сообщении.
При непосредственном участии представителей Управления госохраны силовики:
- проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждения сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов;
- осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала Киева.
Мероприятия по безопасности происходят с учетом правового режима военного положения.
Возможные ограничения
Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.
СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.
Отмечается также, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.
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Кальмари - дешева фігня для лохів.
Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.👈
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Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.👈
погано годують наших друзів)
Це шукають "радикалів", про яких ОПЗжопник Бойко говорив нещодавно. ЗЄ їх боїться більше.
От вчора Бойко сходив в СБУ росказав про нехороших біндєрафцев, сьогодні СБУ їх вже шукає.
Чому собаки - наркомани?? Тому , що коли вони на кумарі, то дуже жваво шукають наркоту.
Юзик із стефанчуком вже і собак обдирають?
уявіть: реальний шпигун-диверсант, що зробить, коли помітить людей у формі зі зброєю?
- правильно, сховається куди подалі сам і попередить колег-засланців... і ще багато яких опцій..
Увы, 72% существенно растут!
Тільки зі слів Юри Бутусова?