СБУ проводит меры безопасности в правительственном квартале Киева. ФОТО

Сегодня, 18 декабря 2024 года, Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные (безопасностные) мероприятия в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале столицы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, мероприятия проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

"Цель - проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана", - говорится в сообщении.

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При непосредственном участии представителей Управления госохраны силовики:

проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждения сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала Киева.

Мероприятия по безопасности происходят с учетом правового режима военного положения.

Возможные ограничения

Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Отмечается также, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.