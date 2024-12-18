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Киев (24773) контрразведка (495) проверка (811) СБУ (19472)

СБУ проводит меры безопасности в правительственном квартале Киева. ФОТО

Сегодня, 18 декабря 2024 года, Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные (безопасностные) мероприятия в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале столицы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, мероприятия проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

"Цель - проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана", - говорится в сообщении.

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безпекові заходи в урядовому кварталі
безпекові заходи в урядовому кварталі
безпекові заходи в урядовому кварталі

При непосредственном участии представителей Управления госохраны силовики:

  • проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждения сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов;
  • осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала Киева.

Мероприятия по безопасности происходят с учетом правового режима военного положения.

Возможные ограничения

Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Отмечается также, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.
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Топ комментарии
+29
Треба шукати не в урядовому кварталі, а в урядових кабінетах.
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18.12.2024 10:12
+25
ці клоуни себе від народу добре захищають.
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18.12.2024 10:11
+22
Подивися на Стефанчука.....добре, що пес ще живий...
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18.12.2024 10:18
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А в Конча - Заспі! - там шо не люди живуть?
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18.12.2024 10:11 Ответить
Якщо такі дії відбуваються, значить того потребують обставини. Війна, ворог жорстокий і здатний на всяку підлоту. Нехай СБУ робить свою справу, а ми не будемо їм заважати і скиглити.
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18.12.2024 10:17 Ответить
А собака, дійсно худа, може спеціальна дієта? )))
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18.12.2024 10:20 Ответить
Ви шо, думаєте її недогодовують? То мабуть так треба.
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18.12.2024 10:24 Ответить
Кого вони захищають? Крадіїв та вбивць? Хоч одного державного діяча назовіть, який робить щось для українців.
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18.12.2024 10:51 Ответить
Тих, з обранням кого своєю владою ти погодився, тим самим легітимізувавши її.
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18.12.2024 12:09 Ответить
Такі дії відбуваються щоразу, коли есбеушники, типу, отримують інфу, що якась "малочисельна група невстановлених осіб" планує порушити несанкціонованими заходами спокій найвеличнішого лідора"...
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18.12.2024 11:27 Ответить
ці клоуни себе від народу добре захищають.
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18.12.2024 10:11 Ответить
Свого часу януковичам вони сильно допомогли? Крим, Донбас сильно захистили? Менти і сбу-шники то перші що здавали і здавалися.
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18.12.2024 10:16 Ответить
Вже один дозахищався ,в Ростов переїхав
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18.12.2024 10:17 Ответить
Если б я был султан, я б имел трёх жён (как потап например) и внедрился б в СБУ что бы их бы защищать (трёх жён имеется ввиду)
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18.12.2024 11:10 Ответить
Треба шукати не в урядовому кварталі, а в урядових кабінетах.
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18.12.2024 10:12 Ответить
А якщо так і є?
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18.12.2024 11:21 Ответить
Ірьмак вирішив сходити у найближчій гастроном за мівіною?
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18.12.2024 10:13 Ответить
він кальмарами обідає. мівіну холопи їдять.
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18.12.2024 10:16 Ответить
Омарами.
Кальмари - дешева фігня для лохів.
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18.12.2024 10:21 Ответить
Головного крота не візьмуть ,як би не старались .
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18.12.2024 10:14 Ответить
Стаття 57 Коституції України

Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.👈

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.👈

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.👈
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18.12.2024 10:14 Ответить
Давайте, починайте, ,,правознавці,, що огляд твого власного авто має бути тільки після постанови суду. А так ти в ЄСПЧ подаси на державу.
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18.12.2024 10:39 Ответить
Ну а як ти хочеш мусорок?? Сувати свій ніс де не попадя, без всяких всяких підстав?? ((:
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18.12.2024 10:50 Ответить
О, крутой пацан из падваротни голосок подаёт! Мусоров на ножы?
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18.12.2024 11:02 Ответить
мусоров в тцк і потім на нуль, копати зєбілам окопи в омані на базі стамбульских домовленостей агрохімії які здав з потрохами агент козир.
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18.12.2024 11:25 Ответить
/sarcasm якщо що
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18.12.2024 11:28 Ответить
Порядок доведення до відома населення дуже простий: публікація законів та інших нормативно-правових актів в Урядовому Курʼєрі.
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18.12.2024 10:47 Ответить
Чомусь собака біля автомобіля дуже худа ,
погано годують наших друзів)
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18.12.2024 10:16 Ответить
Подивися на Стефанчука.....добре, що пес ще живий...
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18.12.2024 10:18 Ответить
NYT пише, що скоро будуть поставки північнокорейських стейків...
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18.12.2024 10:18 Ответить
Чергове "покушение" на життя найвпливовішаго. Знов чечени, чи вже хтось іншій.
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18.12.2024 10:19 Ответить
Чеченів всіх Татаров вирізав прки нас всіз у Києві не було.

Це шукають "радикалів", про яких ОПЗжопник Бойко говорив нещодавно. ЗЄ їх боїться більше.
От вчора Бойко сходив в СБУ росказав про нехороших біндєрафцев, сьогодні СБУ їх вже шукає.
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18.12.2024 10:24 Ответить
Та так, з бойко там така мутка, шо аж шкура завертаєтся - сказали, сиди поки тихо, голосуй за гниду, от ваші прийдуть тоді вже за Порошенко візьмемось.
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18.12.2024 10:26 Ответить
вчера хвалясь рапортовали об убийстве московитского генерала, а сегодня правительственный квартал обыскивают. молчать нужно хоть иногда, господа силовики!
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18.12.2024 10:22 Ответить
У мусоров собаки - наркомани, тому і ця собака така худа.
Чому собаки - наркомани?? Тому , що коли вони на кумарі, то дуже жваво шукають наркоту.
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18.12.2024 10:26 Ответить
Чому ти наркоман? Тому що на всяк випадок очкуєш кожну поліцейську собаку, хоча й знаєш, що кожна собака може бути натаскана тільки на конкретну речовину і що в публічних місцях собаками наркоту ніхто не шукає)))
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18.12.2024 11:33 Ответить
Лошица тупа , я навiть цiгарки не курю, то ти сама очкуєшь. муорська курва.
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18.12.2024 18:08 Ответить
Проводять інвентаризацію самокатів.
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18.12.2024 10:26 Ответить
Лапають чеченців, які хочуть відімстити Татарову.
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18.12.2024 10:26 Ответить
В песика одні ребра стирчать(
Юзик із стефанчуком вже і собак обдирають?
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18.12.2024 10:28 Ответить
А що конкретно шукають, або кого? Мабуть вже щось є. Це не звичайні тренувльні навчання.
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18.12.2024 10:30 Ответить
Самоката шукають. А різних ''бойків'' відпускають. А це і не дивно якщо в ОПі фе-ес-бешні кроти позасідали.
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18.12.2024 10:53 Ответить
зеленський цирк.. чи цирк длЯ Зеленського...
уявіть: реальний шпигун-диверсант, що зробить, коли помітить людей у формі зі зброєю?
- правильно, сховається куди подалі сам і попередить колег-засланців... і ще багато яких опцій..
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18.12.2024 11:01 Ответить
Из 27 тролько двое смогли связать эту акцию с событиями в Маскве...
Увы, 72% существенно растут!
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18.12.2024 11:04 Ответить
Вас ніяк не засмучує, що тут у людей може бути завдання тужитись повʼязати цю акцію із чимось іншим?
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18.12.2024 11:35 Ответить
боюсь, что нет...
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18.12.2024 12:08 Ответить
Звідки інфа, що "события в Маскве" - це робота СБУ?
Тільки зі слів Юри Бутусова?
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18.12.2024 11:45 Ответить
Кицюня, цього кєрілова буквально за декілька днів до ліквідації показово оголосили в розшук в Україні за військові злочини.
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18.12.2024 12:02 Ответить
и это для тебя значимо? его и повстанцы сирийские искали. тот генерал и у них травил людей. тем более уже якобы нашли исполнителя. и им оказался узбек.
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18.12.2024 13:56 Ответить
почему СБУ? Вроде ГРУ...
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18.12.2024 12:10 Ответить
ещё не решили кто это сделал!
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18.12.2024 14:40 Ответить
Кацапська щурятня на Банковій, Грушевського охороняється від українців
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18.12.2024 23:44 Ответить
 
 