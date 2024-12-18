Войска РФ атаковали беспилотником жилой сектор на Чугуевщине. ФОТО

Сегодня, 17 декабря 2024 года, утром вражеский беспилотник атаковал жилой сектор одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады Чугуевского района на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, разрушена хозяйственная постройка. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Они работали под постоянной угрозой повторных обстрелов.

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По данным ГСЧС, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.