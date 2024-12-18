В Киеве во время уличного конфликта застрелили мужчину, - Нацполиция. ФОТО
На улице Бориспольской в Дарницком районе столицы застрелили мужчину. Убийца задержан.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Предварительно известно, что двое мужчин начали ссориться на улице, после чего один из них достал револьвер под патрон флобера и выстрелил потерпевшему в голову. От полученного ранения мужчина умер на месте, а злоумышленник скрылся с места происшествия.
По описанию, предоставленному свидетелями, злоумышленника разыскал и задержал наряд патрульной полиции недалеко от места совершения преступления. Им оказался 61-летний местный житель.
Сейчас с задержанным работают следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
і в кіно на вестерни ходити не треба
.
Будете здивовані, але найбільше вбивств в Україні зафіксовано побутовими предметами, як то табурет, столовий ніж, сокира і т. п.
Я не думаю, що пересічний українець менш цивілізований, ніж молдованин чи балтієць.
1. Відсутня логіка.
" во время етого, не означаєт вслєдствіє єтого". Зменшился кріміногенна ситуація і в Україні, порівнюючи із90-ми, і ніхто пістолів не роздавав.
2. Я жив у Молдові і Литві іЛатвії. Українці-це не молдовани, тим більше не литовці. Такого градусу нетерпимості один до одного у великих містах України небуло у жодній із цих країн, ще до війни.що казати про теперішній час.
3. Ну от скажіть, " стрілуни", на якого ..буя, ва потрібен саме Короткоствол? Хочеш самозахисту- купляй 10 карабінів і зроби собі стрілкові позиції біля кожного вікна.
Ніколи правду не напишете. А цей приклад безглуздої стрілянини за вас говорить.
Короткоствол вам потрібен, шоб " а он мнє іді на ..уй, а я вітягіваю свай револьвєрт і в лоб єму".
Я особисто за своє життя надивився такого по самі і помідори.
По-перше: Про яку нетерпимість Ви шановний говорите? Що в Молдові не було свого Майдану? Був. Що не має внутрішньої напруженості між придністровцями, гагаузами, проросійськими, прорумунськими і т. п.? Є напруженість і не менша ніж в Україні. Це щодо логіки.
По-друге: Ваш пункт №3 суцільна маніпуляція.
По-друге: В мене немає більше ніякого бажання спілкуватись з Вами черезВашу хамську манеру спілкування, це при тому, що я Вас ніяк не ображав.
Прощавайте.
Навіщо, персонально тобі-короткоствол , при наявності трьох одиниць вогнепальної зборої?
Коротоко і по справі.
І чія б корова про маніпуляції розказувавла.
До чого тут війна 1992 року інспірована роісією до взємин між громадянами Молдови?
Ще раз, я жив і досить часто бував потім у Молдові. Молдаванам у масі плювати гагагауз ти, чи росіянин. То ж саме із боку гагаузів. Не пиши про то , про що ти незназнаєш навіть нерозумієш про що пишеш.
І ніякого " майдану" в Молдові, на зразок україньського НІКОЛИ небуло. Ще раз-ти не в темі.
В ігнор!
знайомий стрілявся у скроню по п'яні - навіть не пробило череп флобером
ви не шарите зовсім, повірте
Как бомбили по городам. На встречу вам, по улице, идет семейная пара. У мужчины грудной ребенок на руках. Поравнявшись с вами, мужик передает ребенка бабе и, отработанным ударом, вырубат вас. После берет ребенка и идет дальше. Баба шмонает по карманам. А теперь представьте что у вас в кармане шпалер.
гопніки сзаду підійдуть та дадуть по голові мішечком з піском та свинцовою стружкою
або цеглиною...
знайомий так отримав пластинку у голову, відпочив у гідропарку в золотих котлах
Он долго махал перед ним пистолетом? Если бы у потерпевшего был шпалер, и он его достал раньше, то был бы все равно застрелен. Но уже как нападавший.
Я заряджаю свій наган....
(В. Токарєв)