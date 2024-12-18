В Киеве во время уличного конфликта застрелили мужчину, - Нацполиция. ФОТО

На улице Бориспольской в Дарницком районе столицы застрелили мужчину. Убийца задержан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Предварительно известно, что двое мужчин начали ссориться на улице, после чего один из них достал револьвер под патрон флобера и выстрелил потерпевшему в голову. От полученного ранения мужчина умер на месте, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

По описанию, предоставленному свидетелями, злоумышленника разыскал и задержал наряд патрульной полиции недалеко от места совершения преступления. Им оказался 61-летний местный житель.

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Сейчас с задержанным работают следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.