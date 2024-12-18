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Киев (24773) Нацполиция (16199) убийство (6360)

В Киеве во время уличного конфликта застрелили мужчину, - Нацполиция. ФОТО

На улице Бориспольской в Дарницком районе столицы застрелили мужчину. Убийца задержан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

вбивство на Бориспільській

Предварительно известно, что двое мужчин начали ссориться на улице, после чего один из них достал револьвер под патрон флобера и выстрелил потерпевшему в голову. От полученного ранения мужчина умер на месте, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

вбивство чоловіка у Києві

По описанию, предоставленному свидетелями, злоумышленника разыскал и задержал наряд патрульной полиции недалеко от места совершения преступления. Им оказался 61-летний местный житель.

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вбивство чоловіка у Києві

Сейчас с задержанным работают следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.
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Топ комментарии
+9
так влада вже дала завдання поліції знайти флобера, заарештувати й на допиті вияснити, як його патрон потрапив в пісталєтік цього потцанчега? ))
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18.12.2024 19:20
+8
А якби другий мав вогнепальну зброю, вони перестріляли б один одного. Може це було б і на краще
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18.12.2024 19:01
+8
Зброя під патрон флобера- цікава штука. Наче й іграшка, але трішки бертолетової солі солі перетворюють її на цілком вбивчу річ. Головне пам'ятати що для самозахисту воно не годиться- вбити можна, а от через малий калібр зупиняюча дія відсутня.
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18.12.2024 19:03
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Правила форума Совет форумчан
Висновок влади: заборонити продажу пістолів під патрон флобера без дозволу!
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18.12.2024 18:58 Ответить
так влада вже дала завдання поліції знайти флобера, заарештувати й на допиті вияснити, як його патрон потрапив в пісталєтік цього потцанчега? ))
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18.12.2024 19:20 Ответить
👍
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18.12.2024 19:29 Ответить
Пацанчику 61 рік. 😁
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18.12.2024 19:33 Ответить
Що ти ***** несеш дебіл?
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18.12.2024 20:15 Ответить
Дікій Запад Лівого берега

і в кіно на вестерни ходити не треба

.
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18.12.2024 19:27 Ответить
А якби другий мав вогнепальну зброю, вони перестріляли б один одного. Може це було б і на краще
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18.12.2024 19:01 Ответить
Якби Nik Den мав розум, то такого не написав би.
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18.12.2024 19:49 Ответить
А якби ігорок смотренко не працював на збройову махвію , то погодися б із дописувачем, що всі короткостволи- виймати із під придурків без " зазрєнія совісті", бо ця своло..а не тільки один одного перестріляє, а ще і навкруги всі постраждають.
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18.12.2024 21:07 Ответить
В Молдові близько 20 років тому дозволили короткоствол і ... о диво, криміногенна обстановка впевнено пішла на зниження. На руках в українів - мільйони офіційних стволів та мільйони неофіційних. Чи пам'ятаєте ви її активний вжиток протестуючими під час Майдану? У Молдові короткоствольну зброю легалізовано близько двох десятків років тому. У 2009 році у них був власний Майдан із захопленням адмінбудівель. Єдина жертва цих сутичок загинула від кийків міліціонерів. Те ж в країнах Балтії.
Будете здивовані, але найбільше вбивств в Україні зафіксовано побутовими предметами, як то табурет, столовий ніж, сокира і т. п.
Я не думаю, що пересічний українець менш цивілізований, ніж молдованин чи балтієць.
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19.12.2024 09:13 Ответить
Вам ще набридло всі дитячі аргументи писати? Скоро вже 30 років як одне і теж пишете.
1. Відсутня логіка.
" во время етого, не означаєт вслєдствіє єтого". Зменшился кріміногенна ситуація і в Україні, порівнюючи із90-ми, і ніхто пістолів не роздавав.
2. Я жив у Молдові і Литві іЛатвії. Українці-це не молдовани, тим більше не литовці. Такого градусу нетерпимості один до одного у великих містах України небуло у жодній із цих країн, ще до війни.що казати про теперішній час.
3. Ну от скажіть, " стрілуни", на якого ..буя, ва потрібен саме Короткоствол? Хочеш самозахисту- купляй 10 карабінів і зроби собі стрілкові позиції біля кожного вікна.
Ніколи правду не напишете. А цей приклад безглуздої стрілянини за вас говорить.
Короткоствол вам потрібен, шоб " а он мнє іді на ..уй, а я вітягіваю свай револьвєрт і в лоб єму".
Я особисто за своє життя надивився такого по самі і помідори.
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19.12.2024 09:48 Ответить
Я маю три одиниці зброї дуже-дуже багато років. Ось моя правда.
По-перше: Про яку нетерпимість Ви шановний говорите? Що в Молдові не було свого Майдану? Був. Що не має внутрішньої напруженості між придністровцями, гагаузами, проросійськими, прорумунськими і т. п.? Є напруженість і не менша ніж в Україні. Це щодо логіки.
По-друге: Ваш пункт №3 суцільна маніпуляція.
По-друге: В мене немає більше ніякого бажання спілкуватись з Вами черезВашу хамську манеру спілкування, це при тому, що я Вас ніяк не ображав.
Прощавайте.
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19.12.2024 10:11 Ответить
Ти з теми не з'їзджай.
Навіщо, персонально тобі-короткоствол , при наявності трьох одиниць вогнепальної зборої?
Коротоко і по справі.
І чія б корова про маніпуляції розказувавла.
До чого тут війна 1992 року інспірована роісією до взємин між громадянами Молдови?
Ще раз, я жив і досить часто бував потім у Молдові. Молдаванам у масі плювати гагагауз ти, чи росіянин. То ж саме із боку гагаузів. Не пиши про то , про що ти незназнаєш навіть нерозумієш про що пишеш.
І ніякого " майдану" в Молдові, на зразок україньського НІКОЛИ небуло. Ще раз-ти не в темі.
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19.12.2024 11:28 Ответить
В мене є і аргументи і подискутувати можна було б, але не з хамлом, которе хамить, "ТИкає" і т. п.
В ігнор!
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19.12.2024 15:48 Ответить
Вже ознайомився із твоїми "аргументами"- дитячий лєпєт і маніпуляції від відсутності розуміння питанння.
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19.12.2024 15:57 Ответить
Хотів ТЕБЕ послати, але бачу, що ти вже там і так плотненько сидиш. Ну сиди, сиди
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19.12.2024 16:13 Ответить
Зброя під патрон флобера- цікава штука. Наче й іграшка, але трішки бертолетової солі солі перетворюють її на цілком вбивчу річ. Головне пам'ятати що для самозахисту воно не годиться- вбити можна, а от через малий калібр зупиняюча дія відсутня.
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18.12.2024 19:03 Ответить
і доведеться воювати з зомбі ?
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18.12.2024 19:25 Ответить
+++
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18.12.2024 23:50 Ответить
Ну зупенив же.
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19.12.2024 01:21 Ответить
патрон посилений або у око попав
знайомий стрілявся у скроню по п'яні - навіть не пробило череп флобером
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18.12.2024 19:26 Ответить
проявив би своє мистецтво вбивати на фронті, ціни б йому не було. Цікаво, а той, кого вбили теж був з пістолетом? Людину вбив, собі життя зламав, що тут сказати?
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18.12.2024 19:55 Ответить
йому 61 старому дурню
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19.12.2024 04:55 Ответить
коли, Ви, всі повтікали, татаров з такого револьвера, вбивав чеченців...
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18.12.2024 20:02 Ответить
"Здєсь пісталєти прімєняют вмєста слова..." (с)
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18.12.2024 20:09 Ответить
і наплєвалі на прідуманий закон.
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18.12.2024 21:15 Ответить
Адаптуючи до умов ******** України емпіричну мудрість Дикого заходу США 19-го століття ; "Немає у світі найчЕмніших людей, ніж два пана один напроти одного із зарядженними бойовими пістолетами". Мораль : коли один йолоп матиме змогу дістати зброю проти іншого телепня, то тричі подумає над наслідками, на 99% будучи впевненим, що візаві теж має узаконену зброю, яку неминуче застосує. І хто встигне першим, невідомо. В Україні законодавчо слід дозволити мати вогнепальну зброю усім психічно здоровим особам, що урівняє у можливостях громадян і відповідно стане застереженням від нападу. Це як наявність ядерної зброї у держав на міжнародному рівні. Чому кацапи напали, вбивають, гвалтують??? Бо знають, що Україна не має ядерного пістолета, якого віддала у 90-х роках ********* бикуватому нападнику. Люди, вивчайте історію і ставайте мудрішими та сильнішими.
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18.12.2024 20:10 Ответить
А хочеш цілий автомат безкоштовно отримати?
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18.12.2024 20:29 Ответить
усі довідки про психічну нормальність будуть куплені.
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18.12.2024 20:54 Ответить
Навіщо психу купувати довідку??? Він і без неї нині може за бажання купити пістолет на чорному ринку. Питання у правових наслідках застосування зброї. Знаючи, що у вас кобура із законною зброєю, навіть зграя відморозків відмовиться від своїх злочинних намірів, бо юридичне право - на вашому боці, оскільки ви захищали власне життя, здоров"я або гаманець.
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18.12.2024 21:13 Ответить
вас посадять бо їх трое усі скажуть шо ви напали
ви не шарите зовсім, повірте
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19.12.2024 04:56 Ответить
Давно лежит в Раде доработанный законопроект по личному оружию, не точно, несколько лет---но! Но пока власть первая по беспределу и почти сразу с 91г толку нет. Люблю эту тему---но надоело. Нэ будэ ладу! Право на защиту личности и своей собственности---право Конституционное. Здесь много надо печатать. Конечно продажа по наработанным схемам, и обязательно короткий огнестрел и с правом ношения. Не путать с охотничьим и спортивным---то узкая специализация. Статистика давно есть, и работает сразу. Запросто на 40% падает уличная преступность, урки затихают, иногда их находят застреленными и искать кто особо нет смысла. Много можно дальше, но только даже факт войны тоже должен был сработать. Кстати в Молдове такое с 1993г. Именно принят был закон по занавес войны в Приднестровье. Выпивают там много, часто, правильно делают, вино там отличное---и все живые. Как сказал когда то Кольт---,,сделаем мир чище,,! А у нас тут непочатый край. Это тебя касается бойкий-бойко!
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18.12.2024 22:45 Ответить
у молдаван на зброю якийсь налог, мені вони казали що одразу усі понакупали зброї а потім посдавали тк стріляти нема в кого а платити не хочеться
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19.12.2024 04:58 Ответить
Много печатать здесь. Тут иное. Никто не бежит покупать как думают многие и тем более валить всех кто закурить просит. Уравниваются возможности у всех, когда закон есть и доступ купить но по закону. Это же ответственность большая носить оружие. Официально тем более. Ведь при возникновении форсмажора в темном переулке, тогда всё решает только быстрота передернуть затвор, кто первей! Но закон позволивший оружие всегда примет сторону того кто защищался, а у нпадавшего навсегда пропадёт уверенность что только у него есть. У нас жуткий перекос. Оружие есть есть у уголовников, у всех силовиков, депутатов, журналисты имеют право и есть наградное итд. Но нет у народа! Абсолютно невозможная конфигурация! Имено те кто и есть сама власть---а это народ, позволяет иметь оружие всем нанятым служить государству---а сам оружия не имеет. Так вот, если чуть наоборот, когда есть у народа а у остальных нет---так пародокс---они не нужны! А зачем они тогда? Это не я придумал, давно все знают. Мы проваливаемся везде.
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19.12.2024 19:48 Ответить
Два пана разошлись на 15 шагов и по броску платка начали доставать пистолеты. Голливудские штампы. Вы надеетесь что кто то начнет у вас просить закурить?
Как бомбили по городам. На встречу вам, по улице, идет семейная пара. У мужчины грудной ребенок на руках. Поравнявшись с вами, мужик передает ребенка бабе и, отработанным ударом, вырубат вас. После берет ребенка и идет дальше. Баба шмонает по карманам. А теперь представьте что у вас в кармане шпалер.
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19.12.2024 00:01 Ответить
ви кіно передивились
гопніки сзаду підійдуть та дадуть по голові мішечком з піском та свинцовою стружкою
або цеглиною...
знайомий так отримав пластинку у голову, відпочив у гідропарку в золотих котлах
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19.12.2024 05:00 Ответить
та він і стріляв бо був певний що в опонента нема зброї.а от якби не був впевнений - то навіть не витягував би.
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18.12.2024 21:16 Ответить
Достал перо - пиши.
Он долго махал перед ним пистолетом? Если бы у потерпевшего был шпалер, и он его достал раньше, то был бы все равно застрелен. Но уже как нападавший.
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19.12.2024 00:04 Ответить
Кажуть мамонт мав великі та гострі бивні, але не вижив... - чомусь. Мудрими кажете, а якою мудрістю, бо іх аж три: - звіра, скотини та ЛЮДИНИ. Щодо останньої, то її називають БОЖОЮ, або мудрістю ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ. Всі, хто з нею не згодні, мають повернутись в час минуле(пещерно воскреснути) та досконало її вивчити. Так і буде. БОГ плату за навчання в Академіх Джунглів(АД) НЕ БЕРЕ, ШАРОЙОБЦЯМ ВСІМ БЕЗКОШТОВНО!
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18.12.2024 23:09 Ответить
клімат змінився та мамонт не пристосувався
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20.12.2024 02:29 Ответить
В ТАКИХ КРАСНЫХ КУРТКАХ СЕПАРЫ ХОДЯТ !!!
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19.12.2024 06:44 Ответить
Коли йду я в балаган,
Я заряджаю свій наган....
(В. Токарєв)
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19.12.2024 09:08 Ответить
Це просто жах! Як можна таке допустити, лячно
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19.12.2024 15:49 Ответить
 
 