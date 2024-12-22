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обстрел (25755) Никополь (908) Днепропетровская область (94) Никопольский район (52)

Оккупанты 10 раз атаковали Никопольщину: один человек ранен, повреждены дом, религиозное учреждение и газопровод. ФОТОрепортаж

В течение дня 22 декабря российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области десять раз. По району россияне били дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время обстрела в Никополе пострадал 35-летний мужчина. У него - минно-взрывная травма и осколочное ранение. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Восстанавливаться он будет дома.

Также в результате вражеской атаки в одном из религиозных учреждений города повреждены крыша и пол.

Также смотрите: Оккупанты в течение дня атаковали Никопольщину из артиллерии и дронов, два человека ранены, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Кроме того, целился враг также по Марганецкой и Червоногригорьевской громадам. Там повреждены частный дом, хозяйственная постройка, газопровод.

Обстріли Нікопольщини 22 грудня
Обстріли Нікопольщини 22 грудня
Обстріли Нікопольщини 22 грудня
Обстріли Нікопольщини 22 грудня
Обстріли Нікопольщини 22 грудня
Обстріли Нікопольщини 22 грудня
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