Оккупанты 10 раз атаковали Никопольщину: один человек ранен, повреждены дом, религиозное учреждение и газопровод. ФОТОрепортаж

В течение дня 22 декабря российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области десять раз. По району россияне били дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время обстрела в Никополе пострадал 35-летний мужчина. У него - минно-взрывная травма и осколочное ранение. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Восстанавливаться он будет дома.

Также в результате вражеской атаки в одном из религиозных учреждений города повреждены крыша и пол.

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Кроме того, целился враг также по Марганецкой и Червоногригорьевской громадам. Там повреждены частный дом, хозяйственная постройка, газопровод.











