Оккупанты 10 раз атаковали Никопольщину: один человек ранен, повреждены дом, религиозное учреждение и газопровод. ФОТОрепортаж
В течение дня 22 декабря российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области десять раз. По району россияне били дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время обстрела в Никополе пострадал 35-летний мужчина. У него - минно-взрывная травма и осколочное ранение. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Восстанавливаться он будет дома.
Также в результате вражеской атаки в одном из религиозных учреждений города повреждены крыша и пол.
Кроме того, целился враг также по Марганецкой и Червоногригорьевской громадам. Там повреждены частный дом, хозяйственная постройка, газопровод.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...