Били артиллерией, РСЗО и БПЛА. Повреждена ЛЭП, возник пожар: последствия обстрелов Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ночью и утром били по Днепропетровщине беспилотниками, из артиллерии и РСЗО.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Силы обороны сбили над областью 7 российских БПЛА.

"Агрессор обстреливал Никопольщину из артиллерии, РСЗО "Град" и ударил дроном-камикадзе. Целился по району ночью и утром. Попал по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах. Произошел пожар. Повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и авто", - говорится в сообщении.

В Павлоградском районе в результате обстрела РФ повреждена линия электропередачи. Погибших и пострадавших нет.

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