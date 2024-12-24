РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10475 посетителей онлайн
Новости Фото Война
623 1
война (456) Днепропетровщина (3507) Марганец (70) Никополь (909) Днепропетровская область (102) Никопольский район (55) Павлоградский район (1) Покровское (4) война в Украине (1151)

Били артиллерией, РСЗО и БПЛА. Повреждена ЛЭП, возник пожар: последствия обстрелов Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ночью и утром били по Днепропетровщине беспилотниками, из артиллерии и РСЗО.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Силы обороны сбили над областью 7 российских БПЛА.

"Агрессор обстреливал Никопольщину из артиллерии, РСЗО "Град" и ударил дроном-камикадзе. Целился по району ночью и утром. Попал по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах. Произошел пожар. Повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и авто", - говорится в сообщении.

В Павлоградском районе в результате обстрела РФ повреждена линия электропередачи. Погибших и пострадавших нет.

Смотрите: Оккупанты в течение дня атаковали Никопольщину из артиллерии и дронов, два человека ранены, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 24 грудня
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 24 грудня
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 24 грудня
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 24 грудня
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 24 грудня
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 24 грудня
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
о, по ЛЭП попали. Минэнерго имени зеленского-ярмака начнёт опять клацать ВРками
показать весь комментарий
24.12.2024 09:58 Ответить
 
 