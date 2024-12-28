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В Кропивницком простятся с погибшим в августе 2022 года воином Евгением Даниловым. Тело Героя только сейчас удалось вернуть. ФОТО

В конце августа 2022 года в Песках отдал жизнь за Родину украинский воин Евгений Данилов. Его тело лишь теперь удалось эвакуировать и передать родным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдельный мотопехотный батальон "Сармат".

"Друг Даня, Евгений Данилов, возвращается домой на щите. Храбрый воин, надежный побратим, Даня погиб в бою за Пески 31 августа 2022 года. Из-за плотных артобстрелов и постоянных штурмов тело Героя не удалось найти и эвакуировать сразу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прощание с павшим Героем начнется 31 декабря в 9.30 на Дальневосточном кладбище города Кропивницкий.

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Загинув воїн Євгеній Данілов

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военнослужащие (6144) потери (4388) война в Украине (3946)


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С.У.М.
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28.12.2024 13:05 Ответить
Вічна Памʼять Герою України
та щирі співчуття рідним Євгенія 😪😪😪
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28.12.2024 13:05 Ответить
Героям Слава.
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28.12.2024 13:27 Ответить
Вічна пам'ять тобі, славний Син Батьківщини!
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28.12.2024 13:54 Ответить
Героям Слава ! Смерть ворогам !
Тобто росіяне 2 роки зберігали тіло у морзі чи промисловому холодильнику ?
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28.12.2024 14:10 Ответить
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28.12.2024 14:52 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
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28.12.2024 18:03 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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29.12.2024 22:51 Ответить
 
 