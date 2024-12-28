В Кропивницком простятся с погибшим в августе 2022 года воином Евгением Даниловым. Тело Героя только сейчас удалось вернуть. ФОТО
В конце августа 2022 года в Песках отдал жизнь за Родину украинский воин Евгений Данилов. Его тело лишь теперь удалось эвакуировать и передать родным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдельный мотопехотный батальон "Сармат".
"Друг Даня, Евгений Данилов, возвращается домой на щите. Храбрый воин, надежный побратим, Даня погиб в бою за Пески 31 августа 2022 года. Из-за плотных артобстрелов и постоянных штурмов тело Героя не удалось найти и эвакуировать сразу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, прощание с павшим Героем начнется 31 декабря в 9.30 на Дальневосточном кладбище города Кропивницкий.
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та щирі співчуття рідним Євгенія 😪😪😪
Тобто росіяне 2 роки зберігали тіло у морзі чи промисловому холодильнику ?