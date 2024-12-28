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Правоохранители сообщили о подозрении группе лиц, переправлявших мужчин через границу: два их "клиента" погибли в Тисе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время попытки незаконной переправки через Тису в Румынию двое мужчин погибли. Правоохранители сообщили о подозрении организаторам нелегальной переправки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.

Детали схемы

По данным следствия, жители Закарпатской и Ивано-Франковской областей во время действия военного положения за деньги организовывали незаконную переправку мужчин призывного возраста в Румынию. Стоимость "услуг" составляла 7-10 тысяч долларов США с человека.

незаконне переправлення за кордон

Маршрут незаконной переправки начинался в селе Бедевля Тячевского района. Подозреваемые достоверно знали, что весной река является полноводной, поэтому пеший переход на этом участке границы невозможен. Однако "клиентам" эту информацию не сообщили и наоборот уверяли их о безопасности перехода реки на выбранной ими локации.

В апреле 2024 года одна из таких попыток закончилась трагически - два человека из группы, которые пересекали границу вплавь через реку Тиса, утонули. Их тела обнаружили на берегу реки на территории Тячевского и Хустского районов. Один человек до сих пор считается пропавшим без вести. Другим удалось добраться до Румынии.

незаконне переправлення за кордон

Один из подозреваемых сопровождал группу непосредственно к берегу реки Тиса. Когда мужчины зашли в воду, начали звать на помощь и тонуть, уехал с места происшествия.

незаконне переправлення за кордон

Что грозит фигурантам?

Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры пятерым гражданам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки через государственную границу, совершенной группой лиц опасным для жизни и здоровья способом (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

незаконне переправлення за кордон

Сейчас пятерым фигурантам избрали меры пресечения - содержание под стражей с определением размера залога. Его общая сумма для всех составила 35,4 млн грн.

незаконне переправлення за кордон

Также в рамках следствия правоохранители изъяли имущество подозреваемых.

незаконне переправлення за кордон

незаконне переправлення за кордон

За содеянное задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.

Смотрите также: Заплатили по $15 тыс. за лодку через Тису: задержаны 6 мужчин у границы на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

Офис Генпрокурора (2470) уклонисты (839) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+9
Хочу почути не якісь ср аний вирок... а " група осіб в повному складі негайно направлена в учбові центри ЗСУ"
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28.12.2024 18:27
+7
своїм життям ризикують:
головне - не вбити братішку рабсіяніна..
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28.12.2024 18:27
+5
И поставит крест на международной поддержке. Отличный план.
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28.12.2024 19:22
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Правила форума Совет форумчан
своїм життям ризикують:
головне - не вбити братішку рабсіяніна..
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28.12.2024 18:27 Ответить
Втікши від Ланцету, переживши приліт КАБів, добігши до посадки, вбити "братішку" Лумумбу чи Лі Сунь *** - ну таке собі.
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28.12.2024 18:34 Ответить
Захищати України від нападу кацапської орди - це "ну таке собі"? Захищати СРСР від нацистської навали - це "ну таке собі"? Пупочный войлок - це "ну таке собі" кацапське лайно?
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28.12.2024 19:13 Ответить
Нігери, непальці та корейці - то "кацапська орда"? Та я їбав, якщо це не навала азійскої орди на Європу - то я кіркоров. А якщо це так - то якого *** я повинен ту Європу разом із НАТО боронити? Там, *****, півмільярди населення і танків добуя.
СеРеСеРе твоє я взагалі на прутні крутив, одні фашисти гасили інших. А якщо б і став вибір - краще пішов би за німців, бо вони набагато більше цивілізовані.
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28.12.2024 19:25 Ответить
Про "нацистську навалу" можеш свіжі відоси Солоніна подивитися, яка там була "навала" в 41-му, і яке було співвідношення між твоїм любим совком та рейхом в озброєннях, авіації та піхоті.
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28.12.2024 19:29 Ответить
*за 40 днів проїбали 10000 літаків та 13000 танків
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28.12.2024 19:43 Ответить
*совєти проїбали
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28.12.2024 20:16 Ответить
І у вподобайках - 3 доблесних воєни з ЄС.
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28.12.2024 22:43 Ответить
Сорян, один з UK, це вже не ЄС.
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28.12.2024 22:45 Ответить
Хочу почути не якісь ср аний вирок... а " група осіб в повному складі негайно направлена в учбові центри ЗСУ"
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28.12.2024 18:27 Ответить
Ну то будуть цілими ротами в СЗЧ водити, тобі що з того?
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28.12.2024 18:35 Ответить
А Ти попробуй піди?
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28.12.2024 18:45 Ответить
Загороджувальні підрозділи, конфіскація всього майна родичів, виселення родичів у прикордонні села ШВИДКО виправлять ситуацію
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28.12.2024 19:17 Ответить
И поставит крест на международной поддержке. Отличный план.
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28.12.2024 19:22 Ответить
Надежный, как швейцарские часы!(с)
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28.12.2024 19:36 Ответить
Та ***** той поддержке уже 20 января, когда республиканцы начнут ******* зеленой шоблы расследовать.
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28.12.2024 19:37 Ответить
Вернее, к тому моменту уже все расследуют, и сразу последуют санкции.
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28.12.2024 23:03 Ответить
будеш в спину стріляти, бурят?
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28.12.2024 20:11 Ответить
У одного из группы, 4-е фото, уже штаны мокрые. А ведь, еще, не стреляли
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28.12.2024 19:46 Ответить
на мерина та бумера вже напевно черга із "правоохоронних"....
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28.12.2024 18:32 Ответить
Та одразу сіли та поїхали кому треба, коли по кішенях пройшлися та ключи відібрали.
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28.12.2024 18:37 Ответить
Досить лякати потопельниками: не діє, не страшно.
Куля, КАБ, дрон, снаряд, ракета, коменатори на Цензорі що закликають до розстрілів - страшніші.
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28.12.2024 18:46 Ответить
Таких ворогів України як ти і ухилянтів потрібно РОЗСТРІЛЮВАТИ. Інакше у війні не перемогти!
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28.12.2024 19:15 Ответить
почни з себе ухилянт
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28.12.2024 20:13 Ответить
Якщо ти закликаєш розстрілювати українців, то ти і є ворог українського народу. Агент *****, сам з якого окопу пишеш?
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28.12.2024 21:21 Ответить
перенаправили ухилянтів на смерть..
за їхні гроші..
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28.12.2024 18:48 Ответить
Чорні перевізники)
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28.12.2024 18:50 Ответить
ухилянти перевезли ухилянтів..
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28.12.2024 19:03 Ответить
Їх копняком в Тису не гнали .
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28.12.2024 18:58 Ответить
Чудово. А хто з правоохоронців переправив депутатів партії зєлєнськаво за кордон ? Це будуть розслідувати ЦРУ чи Массад ?
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28.12.2024 19:15 Ответить
"койотів" потопельники здали?
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28.12.2024 19:15 Ответить
Мєнти зара будуть у тцк з підлоги їсти та з колін пити...за 100 гривень, а то і задарма щоб не стати 200 ...бо вони присягали за закон ...заробити на мерін та тельок . Кажете не всі ...та може і не всі звичайно, але тепер вже всі, перевірено. Вони захищають зараз напевно ...тільки себе!
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28.12.2024 19:53 Ответить
 
 