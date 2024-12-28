Правоохранители сообщили о подозрении группе лиц, переправлявших мужчин через границу: два их "клиента" погибли в Тисе. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во время попытки незаконной переправки через Тису в Румынию двое мужчин погибли. Правоохранители сообщили о подозрении организаторам нелегальной переправки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.
Детали схемы
По данным следствия, жители Закарпатской и Ивано-Франковской областей во время действия военного положения за деньги организовывали незаконную переправку мужчин призывного возраста в Румынию. Стоимость "услуг" составляла 7-10 тысяч долларов США с человека.
Маршрут незаконной переправки начинался в селе Бедевля Тячевского района. Подозреваемые достоверно знали, что весной река является полноводной, поэтому пеший переход на этом участке границы невозможен. Однако "клиентам" эту информацию не сообщили и наоборот уверяли их о безопасности перехода реки на выбранной ими локации.
В апреле 2024 года одна из таких попыток закончилась трагически - два человека из группы, которые пересекали границу вплавь через реку Тиса, утонули. Их тела обнаружили на берегу реки на территории Тячевского и Хустского районов. Один человек до сих пор считается пропавшим без вести. Другим удалось добраться до Румынии.
Один из подозреваемых сопровождал группу непосредственно к берегу реки Тиса. Когда мужчины зашли в воду, начали звать на помощь и тонуть, уехал с места происшествия.
Что грозит фигурантам?
Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры пятерым гражданам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки через государственную границу, совершенной группой лиц опасным для жизни и здоровья способом (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Сейчас пятерым фигурантам избрали меры пресечения - содержание под стражей с определением размера залога. Его общая сумма для всех составила 35,4 млн грн.
Также в рамках следствия правоохранители изъяли имущество подозреваемых.
За содеянное задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.
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головне - не вбити братішку рабсіяніна..
СеРеСеРе твоє я взагалі на прутні крутив, одні фашисти гасили інших. А якщо б і став вибір - краще пішов би за німців, бо вони набагато більше цивілізовані.
Куля, КАБ, дрон, снаряд, ракета, коменатори на Цензорі що закликають до розстрілів - страшніші.
за їхні гроші..