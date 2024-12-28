Россияне почти 20 раз атаковали Никопольщину: повреждены частные дома, АЗС и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 28 декабря российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области: повреждены частные дома и АЗС.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Около двух десятков раз в течение дня враг атаковал Никопольщину - сам Никополь, Покровскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую громады.
Повреждены 12 частных домов, 3 хозяйственные постройки, 4 легковушки и грузовик. Изуродованы инфраструктура и АЗС. Зацепило линию электропередач", - написал Лысак.
Также он добавил, что погибших и пострадавших нет.
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