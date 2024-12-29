В Южной Корее разбился пассажирский самолет: на борту находились более 180 человек. Предварительно погибли 179 человек, 2 спасли. ВИДЕО+ФОТО
Самолет, принадлежащий южнокорейской авиакомпании Jeju Air, возвращался из Бангкока. Предварительно, авария произошла из-за неисправности шасси.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
По меньшей мере 179 человек погибли в результате неудачной посадки самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в провинции Муан в 288 км от Сеула. Борт, следовавший из Бангкока, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.
По данным агентства Yonhap, из 181 человека на борту выжили только двое.
Ссылаясь на видео, предоставленное местной телекомпанией MBC, AFP пишет, что из двигателей самолета еще во время посадки "валил дым", после чего огонь охватил судно. Другие материалы указывают на то, что возгорание в первую очередь распространилось на хвостовую часть самолета.
Согласно предварительной версии, причиной катастрофы стало столкновение борта с птицами во время посадки. Из-за этого у самолета среди прочего не сработали шасси - судно неуправляемо "проскользнуло" по взлетно-посадочной полосе.
На борту самолета находился 181 человек - 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным СМИ, 173 из пассажиров - граждане Южной Кореи, еще двое - таиландцы. По предварительным данным, один из выживших - член экипажа, другой - пассажир.
Сначала сообщалось о по меньшей мере 29 жертвах, которые находились в хвостовой части судна. Позже власти подтвердили гибель по меньшей мере 62 человек.
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хто б сумнівався , що так буде?
це він хутина мабуть захищає
Він так же зробив з літаком в Іране коли Зе був на переговорах в Омані.
збивати цивільні літаки - така в нього забава
Але якщо українські безпилотники будуть кошмарити кацапські аеропорти , то багато країн припинять літати до раши.
Він же був уже без палива, не вийшло шассі - буває, чому треба вбиватись через коротку смугу....
логика прям как у "наших" властей в куче случаев.
В даному випадку дуже не пощастило. По перше шасі зовсім не вийшло, то швидкість була занадто велика. По друге літак вже сідав з майже порожніми баками. А це як термобаричної бомба. Спробуйте відкрити 200 літри бочку з керосином і піднести запальничку. Просто трохи запалає. А може і не запалає, доки туди фітіль з ганчірки не вставити. А потис теж саме з бочкою де керосин на дні. Та ще потрусити кілька годин. Кабздець гаражу буде. Може навіть не одному гаражу. А тим що в гаражі точно кабздець.
В таких випадках пожежні машини виїжджають зазделегіть і вже напоготові.
Чому саджали на таку коротку смугу, якщо є аварійні...
Маячня якась
Це тенденція у світі, на жаль. І ще виборчі технології , які постійно розробляються у раши.
Не треба звинувачувати тількі словаків у цій ситуації. Словаччина ПЕРША віддала усі свої стихачки( винищувачі) і массу зброї і техніці Україні
Але словаки в душі поважають Фіцо, що він не впустив у Словаччину ісламських мигрантів. Ви це до увазі не берете. І зараз Словаччина менш всього забруднена цим проблемним населенням . Словаччина перша прийняла усіх циган з Европи до себе і досі займається їх інтеграцією . Але такого безладу з мігрантами як у Відні і Німеччини тут нема.
тому не треба гнати на словаків. Будуть нови вибори і Фіцо вже у владу не попаде , мабуть. І взагалі він не завдяки словакам , а завдяки россійським технологіям став премьером, бо особисто його партія набрали десь більше 20%.
проблема Словаччини , ЯК І УКРАЇНИ , у відсутності більшої кількості проєвропейських партий, які можуть пропонувати альтернативи . І це ще років на 40
Ви словаків у цих. діях не звинуватити не можете .
Словаки дуже спокійний по темпераменту і законопослушні ( австрійська імперія видрессировала ). Словацька мова найближча до української . Словацька музика ідентична української .у словаків і українців спільни гени від трипільців і кельтів. Не треба із словацького народу робити ворога України.
ЄС толерує злочини і нічого не хоче міняти
https://www.google.com/search?sca_esv=1***************&udm=7&sxsrf=ADLYWIKwfxGBljg4n6HGzaP8bhm2wKWPcw:1735488504172&q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D1%83+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%96&sa=X&ved=2ahUKEwjS77W-rs2KAxUJ1AIHHQo4BMIQ8ccDegQIGRAF&biw=1366&bih=641&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:35ed2646,vid:G-fI_CyMv2M,st:0
той літак би стадо слонів змів і не помітив
щоб ніякий птах не міг туди потрапити.
В автомобілях в мотори не засмоктує навіть комарів.