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В Южной Корее разбился пассажирский самолет: на борту находились более 180 человек. Предварительно погибли 179 человек, 2 спасли. ВИДЕО+ФОТО

Самолет, принадлежащий южнокорейской авиакомпании Jeju Air, возвращался из Бангкока. Предварительно, авария произошла из-за неисправности шасси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

По меньшей мере 179 человек погибли в результате неудачной посадки самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в провинции Муан в 288 км от Сеула. Борт, следовавший из Бангкока, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

По данным агентства Yonhap, из 181 человека на борту выжили только двое.

Ссылаясь на видео, предоставленное местной телекомпанией MBC, AFP пишет, что из двигателей самолета еще во время посадки "валил дым", после чего огонь охватил судно. Другие материалы указывают на то, что возгорание в первую очередь распространилось на хвостовую часть самолета.

Согласно предварительной версии, причиной катастрофы стало столкновение борта с птицами во время посадки. Из-за этого у самолета среди прочего не сработали шасси - судно неуправляемо "проскользнуло" по взлетно-посадочной полосе.

На борту самолета находился 181 человек - 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным СМИ, 173 из пассажиров - граждане Южной Кореи, еще двое - таиландцы. По предварительным данным, один из выживших - член экипажа, другой - пассажир.

Сначала сообщалось о по меньшей мере 29 жертвах, которые находились в хвостовой части судна. Позже власти подтвердили гибель по меньшей мере 62 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия об извинениях Путина за катастрофу самолета Azerbaijan Airlines: он не признал безрассудные и безответственные действия РФ

Авіакатастрофа у Південній Кореї
Авіакатастрофа у Південній Кореї
Авіакатастрофа у Південній Кореї

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Южная Корея (335)


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Топ комментарии
+18
Співчуття рідним.
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29.12.2024 07:50
+16
Замiсть вбивчого горба в кiнцi смуги треба будувати якесь болото щоб воно в таких випадках дiяло як мягкий тормоз. Той горб - це саме дибiльне що iнженери могли придумати, по сутi бетонний забор. Якби не той горб, всi були б живi. Придуркiв вiдповiдальних за горб - на кол.
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29.12.2024 09:06
+13
Хутин відволікає ЗМІ від авіатрощі азербайжанського літака,
хто б сумнівався , що так буде?
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29.12.2024 07:41
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Правила форума Совет форумчан
Хутин відволікає ЗМІ від авіатрощі азербайжанського літака,
хто б сумнівався , що так буде?
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29.12.2024 07:41 Ответить
Кацапській авіатехнік , якій працює за контрактом,"забувся" молотка ?
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29.12.2024 07:45 Ответить
може це Ин зробив?
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29.12.2024 07:47 Ответить
Можливо і соувпадєніє... Людей стільки загинуло.
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29.12.2024 07:48 Ответить
Не перебирайте у своїх фантазіях. Це вже занадто. Розберуться, що там сталося.
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29.12.2024 08:19 Ответить
егеж, кабелі у Балтіці погризли акули
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29.12.2024 10:19 Ответить

це він хутина мабуть захищає
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29.12.2024 11:26 Ответить
Дядьку, не люблю просто, коли маячню несуть.
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29.12.2024 11:49 Ответить
Колись пів України вважало що напад кацапів на Україну - це маячня. Ви мабуть ближче до КГБ ніж до СБУ
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29.12.2024 12:22 Ответить
Що ж свій пост видалило? Сирнуло - і в кущі?
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29.12.2024 11:51 Ответить
Я решила що ким тут дійсно ні до чого- це робота ФСБ у південній Кореї. Там любителей хутина повний парламент , якщо ви поцікавитесь
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29.12.2024 12:17 Ответить
Какули. До чого тут кабель? Просто боти переходять грань, за якою їх уже не сприймають.
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29.12.2024 11:50 Ответить
А ви не замислювались що багатьом начхати сприймаєте ви їх чи ні . Форумчане на Цензорі не заради Ваших одобрямс пишуть , а ради незалежності і мирного життя в Украіні .
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29.12.2024 12:20 Ответить
Кабелі краби , літаки дятли
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29.12.2024 15:05 Ответить
ну до чого тут ким?
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29.12.2024 08:24 Ответить
Співчуття рідним.
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29.12.2024 07:50 Ответить
вони вас читають, чи ви президент?
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29.12.2024 09:31 Ответить
179+2=180,🤔
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29.12.2024 08:19 Ответить
а де ти побачив 180? "...перебувало понад 180 людей".
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29.12.2024 08:27 Ответить
Ні на що не натякаю, але пуйло відразу після авіатрощі літака у Казахстані заявив, що йому потрібні війська південних республік в Україні. Мов би тоді і літаки перестануть падати. Якийсь прозорий натяк виходить
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29.12.2024 08:47 Ответить
Він цих друзів збирав перед авіатрощею , а авіатрощу зробив їм на десерт щоб пуганути
Він так же зробив з літаком в Іране коли Зе був на переговорах в Омані.

збивати цивільні літаки - така в нього забава
Але якщо українські безпилотники будуть кошмарити кацапські аеропорти , то багато країн припинять літати до раши.
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29.12.2024 11:38 Ответить
Треба робити злітні смуги по 3 кілометри, щоб не траплялося такої дурні.
Він же був уже без палива, не вийшло шассі - буває, чому треба вбиватись через коротку смугу....
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29.12.2024 08:54 Ответить
Замiсть вбивчого горба в кiнцi смуги треба будувати якесь болото щоб воно в таких випадках дiяло як мягкий тормоз. Той горб - це саме дибiльне що iнженери могли придумати, по сутi бетонний забор. Якби не той горб, всi були б живi. Придуркiв вiдповiдальних за горб - на кол.
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29.12.2024 09:06 Ответить
правильно, тогда возможно выпрыгнувшие пассажиры сварятся в горящем керосине, запах шашлыков - он приятнее. и пожарки не доедут, и не надо, чем больше сгорит тем меньше выносить. будут снимать на телефоны, еще и денег с ютуба получат. логика прям как у "наших" властей в куче случаев.
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29.12.2024 11:38 Ответить
Як та злітна смуга називається? Ви її на гугле-мапс дивилися? Я бачу там гори навкруги. Зривати гори щоб зробити болота? Вони ж хороші корейці, а не погані. І не кацапи які "міняють рельєф, доки ворог будує плани наступу".
В даному випадку дуже не пощастило. По перше шасі зовсім не вийшло, то швидкість була занадто велика. По друге літак вже сідав з майже порожніми баками. А це як термобаричної бомба. Спробуйте відкрити 200 літри бочку з керосином і піднести запальничку. Просто трохи запалає. А може і не запалає, доки туди фітіль з ганчірки не вставити. А потис теж саме з бочкою де керосин на дні. Та ще потрусити кілька годин. Кабздець гаражу буде. Може навіть не одному гаражу. А тим що в гаражі точно кабздець.
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29.12.2024 13:09 Ответить
двохсотметрового бетонованого басейну глибиною три метри з плавним підйомом дна в кінці було би достатньо, щоб мінімізувати наслідки такого приземлення. І для цього ніяких гор навкруги зривати не треба.
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29.12.2024 14:02 Ответить
Якби не огорожа, то все могло бути нормально.
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29.12.2024 09:25 Ответить
не було б.. - в1н почав гор1ти ще ран1ше в1д контакту фюзеляжа з полосою\землею..((
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29.12.2024 09:54 Ответить
Він не горів, це тертя обшивки об бетон, яке легко задувається піною.
В таких випадках пожежні машини виїжджають зазделегіть і вже напоготові.
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29.12.2024 10:04 Ответить
Якщо я не помиляюсь, то зазвичай смугу заливають піною якщо літак сідає без шассі.
Чому саджали на таку коротку смугу, якщо є аварійні...
Маячня якась
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29.12.2024 10:08 Ответить
там одна полоса довжиною 3 км. Гугл Мапс в допомогу
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29.12.2024 10:20 Ответить
..судячи по відео посадка на живіт була далеко від початку полоси . Плюс невимкнуті двигуни... Три кілометри полоси і завжди хватає звичайних гальм для посадки... навіть при відмові реверсу двигунів... А тут посадка на живіт і така велика швидкість у кінці ЗПС....
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29.12.2024 10:43 Ответить
Як вам Словаччина , пане пилот?
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29.12.2024 11:31 Ответить
... країна з відсутністью позиції стосовно своєї влади і відсутністью позиції стосовно свого місця у Євросоюзі. Про війну в Україні також ніякої позиції! Висновок: (мій) ... до 75-80 відсотків , яким по барабану..що в країні... що у світі... що поруч! Більшість поціновувачі трьох П... Як це розшифровувати..самі знаєте.
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29.12.2024 11:40 Ответить
А ничого що перед парламентом були протести? І це ще кінец. І коалиція почала трищати. Вже про нові вибори щось говорять.
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29.12.2024 11:44 Ответить
... ну якщо тільки те дійство перед Парламентом назвати протестом !!))) Починає діяти загальна думка про Словаччину і Угорщину...називаючи їх раковою гнилью у Євросоюзі...! Дуже багато ці країни роблять для розвалу Євросоюзу... Напрочуд багато і відкрито. Як на мене... умови Евросоюзу не виконуються... то До побачення! Через місяць у Словаччині і Угорщині буде ситуація критичнійша за українську... Населення цього не розуміє... Вибори Орбана...Фіцо..Зеленського..це результат відвертого ідіотизму населення.... Іншого винного не треба і шукати!
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29.12.2024 11:55 Ответить
» результат відвертого ідіотизму населення«
Це тенденція у світі, на жаль. І ще виборчі технології , які постійно розробляються у раши.
Не треба звинувачувати тількі словаків у цій ситуації. Словаччина ПЕРША віддала усі свої стихачки( винищувачі) і массу зброї і техніці Україні
Але словаки в душі поважають Фіцо, що він не впустив у Словаччину ісламських мигрантів. Ви це до увазі не берете. І зараз Словаччина менш всього забруднена цим проблемним населенням . Словаччина перша прийняла усіх циган з Европи до себе і досі займається їх інтеграцією . Але такого безладу з мігрантами як у Відні і Німеччини тут нема.
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29.12.2024 12:31 Ответить
..згоден... це світова тенденція!!! Але не народ !! Словаччини віддав свої Міг-29 ..а керівництво країни. А чи віддав би ці літаки народ Словаччини сьогодні? Ні НЕ ВІДДАВ БИ!! Бо народу Словаччини сьогодні на це наплювати... як і на рішення Фіцо поїхати до московії! Фіцо поважають за те..що не впустив ісламістів? Так він сюди тягне це найбільш забруднене... РАШКУ!!!! Чи Ви заперечите мені і доведете...що Словаччина кормить Євросоюз..а не Австія чи Німеччина? Може порівняємо Словаччину з країнами Балтії . та Скандинавії...стосовно сьогодняшньої допомоги Україні? Чому з вибором Фіцо те перше... чим Ви похвасталися Міг-29 ..та зброя... ПЕРЕСТАЛИ надходити в Україну!! НАВІТЬ ЗА ГРОШІ!!! Фіцо хоче сидіти на двох стільцях... Навіть на трьох... Не вийде. НЕ у тій компанії він опинився. Не думаю..що керівництво Євросоюзу буде терпіти його вибрики. Або йдеш з нами..або станеш самостійним... Як на мене..то його візит до кацапів.. це відвертий плювок Евросоюзу... І нажаль не попали влучніше....коли стріляли!!!
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29.12.2024 12:45 Ответить
Словаччина віддала Усі Свої МИГи. Інших в неї нема. А ось Польща свої зараз не віддає. І кордони перекриває , а Словаччина доки не перекриває кордони.
тому не треба гнати на словаків. Будуть нови вибори і Фіцо вже у владу не попаде , мабуть. І взагалі він не завдяки словакам , а завдяки россійським технологіям став премьером, бо особисто його партія набрали десь більше 20%.
проблема Словаччини , ЯК І УКРАЇНИ , у відсутності більшої кількості проєвропейських партий, які можуть пропонувати альтернативи . І це ще років на 40
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29.12.2024 12:53 Ответить
..проблема і України і Словаччини не у наявності европейських партій ..а у дурноголовості населення! Ті ж 75-80 відсотків і поняття не мають..яка партія за що і що хоче! Ім що проєвропейська..що нейтральна..що прокацапська... Дурноголові чекають ПОКРАЩЕНЬ... і іншого вони чути не хочуть. Їх не хвилює... як це робити... за рахунок кого..і хто це буде робити. Головне ..що ВОНИ не збираються щось робити..і думають...що хтось за їх це зробить. Чи це не так? Замість Міг-29 у цьому році Ви вже отримали два *************** обладнання Ф-16. У наступному році отримаєте ще дванадцять. Так що не дуже заламуйте руки. І не порівнюйте Польщу і Словаччину. Польща..ВОРОГ для рашки... Словаччина ДРУГ рашки. І не може Польща віддати все.. щоб оголити своє небо. Шановна! Польща сподівається на свої сили у разі кацапської навали! Словаки зустрінуть рашку з квітами. У мене нема ні малійшого сумніву стосовно квітів. Історія тому свідок... Словацька армія у складі німецьких військ... Словацька армія після заходу радянської армії проти німців... Словацька держава у 2022 році лицем до України... Словацька держава у 2024 році майже ворог України... На відміну від історії Чехії... Словаччина флюгер..і не більше. Я про ВЛАДУ... яку обирає НАРОД!!! І народ відповідає за сьогодня!!!
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29.12.2024 13:15 Ответить
Ну що буде Хорошего якщо українці усіх будуть поливати брудом? Для поляків раша ворог ? Тоді чому вони воюють з УПА і Бандерою ? А тому що після війни разом з радянськими військами нищили УПА на Волині і при цьому прихватили клокукраінськоі землі. Дробович на днях сказав, що роздовбані могили стоять досі у Польщі і ніхто їх не ремонтує .
Ви словаків у цих. діях не звинуватити не можете .
Словаки дуже спокійний по темпераменту і законопослушні ( австрійська імперія видрессировала ). Словацька мова найближча до української . Словацька музика ідентична української .у словаків і українців спільни гени від трипільців і кельтів. Не треба із словацького народу робити ворога України.
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30.12.2024 00:21 Ответить
... невже Фіцо і Орбана вибрали поляки..чи румуни? Чи не словацький та угорський народи вибрали владу..яка почала проти України відверто ворожі дії? Чи не словацький та угорський народ спостерігає поїздки своїх лідерів до реального агресора і нічого не робить? Ті півтора десятка протестантів...які вийшли до словацького парламенту ..це і е ті хто опозиція? Пам*ятаєте..я писав..що 75-80 відсоткам по барабану... що робить влада... Тільки б їх це не стосувалося. Буде газ кацапський...слава Богу... Буде газ катарський..слава Богу... А то що за гроші від цього газу гинуть люди в Україні.... нікого не цікавить. Якщо влади Німеччини... Франції..країн Балтії і Скандинавії це розуміють... і приймають дії... то Словаччина не хоче розуміти. А от коли Словаччину випруть з ЄС... тоді з*явиться дуже багато бажаючих поцілити у Фіцо стовідсотково. І не Фіцо в цьому винен... а ті ..хто його вибрав. Не порівнюйте Польщу з її боротьбою з УПА і Словацькою державою..яку дозволив відродити Гітлер... Українську державу Гітлер не дозволив відродити. І польська армія не воювала до 1944 року на боці Германії... на відміну від словацької та угорської. І Ви ж прекрасно розумієте..чому той же Орбан так рашку облизує. Закарпаття ... пообіцяне Угорщині у разі перемоги рашки... це стимул. А який стимул у Фіцо? Що пов*язує НАРОД Словаччини з кацапнею? Однакова мова, пісні, гени? То може роз*яснить мені..чому Словаччина не рахує рашку за ВОРОГА цівілізації... Може є щось таке...що поєднує кацапів зі словаками?
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30.12.2024 11:15 Ответить
... невже Ви не бачите ворожого ставлення до України як влади Словаччини так і Угорщини!? Як..як не ворожими діями можна назвати візити Орбана та Фіцо у рашку? Орбан ще якейсь лице там мав... ну а Фіцо...це реальна шавка смердячої русні... І для мене...що Фіцо...що Орбан.. що наш хрипатий ушльопок...це одна ворожа сім*я... Навіть не сумніваюсь... що всі троє бажають поразки Україні. Але двоє ще гавкають... поки Евросоюз мовчить... А наш і хотів би все припинити..але сцить... що для нього знайдуть пару вцілілих каштанів на Хрещатику. Ну а головним винним у війні...сьогоднішній ситуації ..винен МУДРИЙ НАРіД!!! І Ви праві у одному. У всьому світі тільки народ отримує то...що заслуговує. І це ніколи не зміниться.
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29.12.2024 16:16 Ответить
буде терпіти. Як терплять орбана, подляків з їх блокадою. І цього виродка будуть терпіти. Виродився ЄС
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29.12.2024 17:30 Ответить
..колись терпець увірветься! Британія самостійно ..як сильна країна вишла з ЄС і достатньо добре себе почуває. Словаччина без ЄС здохне за місяць.... Як і Угорщина. Країни... Румунія.. Словаччина... Угорщина... я вже мовчу про Болгарію..яки чисто випадково з доброї волі ЄС туди попали це камінь на шиї ЄС. Україна мала більш козирів для вступу в ЄС... якби на теренах її не пролживало 75-80 відсотків відвертих дурнів... Якби хоч ці дурні мовчали... то може щось і вийшло. А дурні верещали...що не потрібно їм НАТО..і ЄС... А болгари..словаки просто мовчали... Як приклад... виключення Словакії з ЄС..і у світі Європи все стане тихо і лагідно....
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29.12.2024 17:46 Ответить
британці досі собі голову попелом посипають, що вийшли. Принаймі ті, кого я знаю.
ЄС толерує злочини і нічого не хоче міняти
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29.12.2024 18:00 Ответить
.. нічого не посипає... Краще жити не стали..але і не схудли. Якщо це коснеться Словаччини...Угорщини... то смердіти буде дуже дуже.... А треба щоб навчилися цінувати майже даремне....
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29.12.2024 18:17 Ответить
то можна було щось зробити, щоб трагедії не сталося?
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29.12.2024 17:27 Ответить
.. ніхто...ніде..ні при яких обставинах не може гарантувати що трагедії не станеться! Сотні посадок без шасі закінчувалися благополучно. Десятки посадок без шасі закінчувалися катастрофою. Посади літак екіпаж у началі полоси...виключи двигуни... і може і не сталося трагедії. Але Ви ж сами бачите..як він несеться з працюючими двигунами на животі. Багато залежить від кваліфікації пілотів...їх вміння оцінити ситуацію і прийняти правильне рішення ... Пілоти теж люди ..і не вірте..що за штурвалами сидять виключно сильніші професіонали і вони здатні викрутитися з любої ситуації. Як і у всьму у цьому світі є і слабаки... які чудово літають ..коли нічого не відбувається... є і сильні..які не можуть вийти на правильне рішення... якщо щось відбувається... Буває за штурвалом сильний КПС і нікчемний другий пілот... який у складній ситуації просто НІЧОГО І НІЯК, А буває і навпаки... Авіаційний світ нічим не відрізняється від загального...
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29.12.2024 17:37 Ответить
отже альтернативним рішенням було б- сідати в началі полоси і при вимкнених двигунах? але це схоже на стандартну інструкцію в таких ситуаціях? принаймі виключити двигун щоб він не взірвався?
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29.12.2024 17:57 Ответить
... літак без шасі сів явно навіть не до середини смуги. Двигуни виключають після опускання фюзеляжу на землю.. Перекриваються пожарні крани. Це робить другий пілот. А я вище написав... хто буває другим пілотом... як і КПСом. Судячи по відео ... сіли чорт зна де... нічого далі не намагаючись робити. Наші пілоти навіть видвинули версію...що він намагаеться злетіти.... Бо судячі по роботі двигунів і таке вже не виключається... Подивіться польку посадку... Багато зрозумієте...
https://www.google.com/search?sca_esv=1***************&udm=7&sxsrf=ADLYWIKwfxGBljg4n6HGzaP8bhm2wKWPcw:1735488504172&q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D1%83+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%96&sa=X&ved=2ahUKEwjS77W-rs2KAxUJ1AIHHQo4BMIQ8ccDegQIGRAF&biw=1366&bih=641&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:35ed2646,vid:G-fI_CyMv2M,st:0
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29.12.2024 18:11 Ответить
***** отвлек внимаие от сбития самолета в Азербайджане
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29.12.2024 11:21 Ответить
********* ОГОРОЖА!!!! НАЩО ВОНА ТАМ????
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29.12.2024 11:32 Ответить
чому завжди при аварії літака говорять -"можливо зіткнувся з птахами"?
той літак би стадо слонів змів і не помітив
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29.12.2024 12:46 Ответить
Он влетел не в забор !!! Забор дальше. Столкновение произошло с земляной насыпью на которой расположен радар ILS - instrument landing system (см оранжевые столбики на фотке). А уже за радаром - забор. Раньше, до реконструкции, полоса была свыше 4км, хотя это ни о чем и не говорит
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29.12.2024 14:23 Ответить
.. давно посадкова система ILS стала радаром? Померанчеві стовбчики на фото мають таке ж відношення до ILS... як Ви до космічних досліджень на Марсі.... І ніколи у Муані не було полоси більш чотирьох кілометрів. Були роботи по подовженню ЗПС більш ніж 2800 метрів з курсом 8 градусів... про що і було вказано у попередженнях екіпажам згідно NOTAM! Питання! Нащо Ви постите маячню... нічого не розуміючі про що мова... що на фото... і з чим це можна їсти?!
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29.12.2024 16:29 Ответить
Значить, треба ставити сітки на турбіни, міняти повітрозабірники,
щоб ніякий птах не міг туди потрапити.
В автомобілях в мотори не засмоктує навіть комарів.
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29.12.2024 15:46 Ответить
Знову птахи винні, шассі не спацювало, двигуни задиміли. Та не вірю я цьому всьому. Терракт.
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29.12.2024 16:20 Ответить
Надо искать след Соссии
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29.12.2024 17:11 Ответить
 
 