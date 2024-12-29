В Южной Корее разбился пассажирский самолет: на борту находились более 180 человек. Предварительно погибли 179 человек, 2 спасли. ВИДЕО+ФОТО

Самолет, принадлежащий южнокорейской авиакомпании Jeju Air, возвращался из Бангкока. Предварительно, авария произошла из-за неисправности шасси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

По меньшей мере 179 человек погибли в результате неудачной посадки самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в провинции Муан в 288 км от Сеула. Борт, следовавший из Бангкока, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

По данным агентства Yonhap, из 181 человека на борту выжили только двое.

Ссылаясь на видео, предоставленное местной телекомпанией MBC, AFP пишет, что из двигателей самолета еще во время посадки "валил дым", после чего огонь охватил судно. Другие материалы указывают на то, что возгорание в первую очередь распространилось на хвостовую часть самолета.

Согласно предварительной версии, причиной катастрофы стало столкновение борта с птицами во время посадки. Из-за этого у самолета среди прочего не сработали шасси - судно неуправляемо "проскользнуло" по взлетно-посадочной полосе.

На борту самолета находился 181 человек - 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным СМИ, 173 из пассажиров - граждане Южной Кореи, еще двое - таиландцы. По предварительным данным, один из выживших - член экипажа, другой - пассажир.

Сначала сообщалось о по меньшей мере 29 жертвах, которые находились в хвостовой части судна. Позже власти подтвердили гибель по меньшей мере 62 человек.

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