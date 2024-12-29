Сутки на Херсонщине: враг обстрелял Бериславский и Херсонский районы, пострадали 13 жителей, в том числе двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БпЛА обстреляли населенные пункты Бериславского и Херсонского районов. Есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области

Ночью в результате артиллерийского обстрела Центрального района Херсона повреждения получило административное здание. Также утром вражескими снарядами повреждены частный и два многоквартирных дома.

Кроме того, с дрона были атакованы два гражданских автомобиля в Днепровском районе Херсона. В результате взрыва 57-летний водитель получил контузию, а другой 65-летний мужчина - минно-взрывную травму и осколочные ранения левой голени. Транспортные средства получили механические повреждения.

В Корабельном районе Херсона из-за вражеского артобстрела повреждения получили газопровод и частный дом. В этом же районе оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль, к счастью, никто не пострадал.

Ночью оккупационные войска из артиллерии обстреляли и пригород Херсона - Антоновку. В результате попадания снаряда в дом получил ранения 80-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и контузию. Населенный пункт страдал и от ударов российских беспилотников. В результате дроновой атаки минно-взрывную травму и осколочное ранение получил 38-летний местный житель. Также поврежден магазин.

Днем российские войска нанесли коварный артиллерийский удар по Белозерке. В результате обстрела минно-взрывные травмы, контузии и осколочные ранения различных частей тела получили 8 местных жителей: трое мужчин в возрасте от 21 до 52 лет, трое женщин - от 36 до 82 лет, а также 13-летняя девушка и 16-летний парень. Все были госпитализированы. Из-за повторного артобстрела минно-взрывную травму и осколочное ранение лба получил 49-летний мужчина. Снарядами там повреждены шесть частных домов и хозяйственная постройка.

В результате артиллерийского обстрела Приозерного повреждены два частных дома, а в Саблуковке и Томиной Балке - по одному дому.

Из-за атаки вражеского БпЛА поврежден частный дом в Нововоронцовке.

Оккупационные войска били из реактивных систем залпового огня по Новорайску и из минометов по Садовому, к счастью, из местных жителей никто не пострадал.

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