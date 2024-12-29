Войска РФ атаковали дроном-камикадзе Марганецкую громаду: 3 человека ранены, мужчина - в крайне тяжелом состоянии. ФОТО

Сегодня, 29 декабря 2024 года, войска РФ атаковали дроном-камикадзе Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из-за попадания вражеского дрона-камикадзе в Марганецкой громаде пострадали три человека.

По данным ОВА, 77-летний мужчина госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. У него серьезное ранение головы. Врачи борются за жизнь.

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"С минно-взрывной травмой доставлена в медучреждение и женщина 38 лет. Еще один 65-летний мужчина получил помощь и будет находиться под амбулаторным наблюдением. Повреждены АЗС и две легковые машины", - говорится в сообщении.