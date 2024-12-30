Сообщено о подозрении заместителю командира 110 ОМБр, зарабатывавшего на подчиненных, не желавших проходить службу, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира 110-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, с января 2024 года заместитель командира организовал механизм получения денег от военнослужащих, которые не желали проходить службу. За половину суммы зарплаты такие лица могли не появляться на службу. При этом, некоторым из них периодически даже оформляли боевые выплаты.

Следствию известно как минимум о 4 лицах, которые регулярно пользовались такой схемой. Убытки государству составляют более 2,2 млн грн.

По оперативной информации, количество участников схемы может достигать десятков человек.

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Как разоблачили схему?

Противоправную деятельность заместителя командира разоблачил его подчиненный - он забрал у фигуранта сумку с 1,5 млн грн и передал ее правоохранителям.

Чтобы отомстить, заместитель командира бригады попытался шантажировать подчиненного и подал документы о том, что он якобы самовольно покинул воинскую часть с оружием.