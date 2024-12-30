РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11596 посетителей онлайн
Новости Фото
23 165 11
выплаты (622) ГБР (2814) 110 отдельная механизированная бригада (86)

Сообщено о подозрении заместителю командира 110 ОМБр, зарабатывавшего на подчиненных, не желавших проходить службу, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира 110-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, с января 2024 года заместитель командира организовал механизм получения денег от военнослужащих, которые не желали проходить службу. За половину суммы зарплаты такие лица могли не появляться на службу. При этом, некоторым из них периодически даже оформляли боевые выплаты.

Следствию известно как минимум о 4 лицах, которые регулярно пользовались такой схемой. Убытки государству составляют более 2,2 млн грн.

По оперативной информации, количество участников схемы может достигать десятков человек.

Читайте также: Насчитала более 700 тыс. грн боевых своим подчиненным: Будут судить финансистку воинской части на Днепропетровщине, - ГБР

Затримано заступника командира 110 бригади
Затримано заступника командира 110 бригади
Затримано заступника командира 110 бригади
Затримано заступника командира 110 бригади
Затримано заступника командира 110 бригади

Как разоблачили схему?

Противоправную деятельность заместителя командира разоблачил его подчиненный - он забрал у фигуранта сумку с 1,5 млн грн и передал ее правоохранителям.

Чтобы отомстить, заместитель командира бригады попытался шантажировать подчиненного и подал документы о том, что он якобы самовольно покинул воинскую часть с оружием.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Очікувано. Влада дає приклад всій державі. Яке суспільство, таке і має бути в армії. Негідників розплодилось аж греблю гати.
показать весь комментарий
30.12.2024 14:52
+7
Питання чи міг він робити це без відома командира? Часто заступників використовують як "прокладку" щоб у разі чого самому бути "чистим".
показать весь комментарий
30.12.2024 15:01
+7
Нажаль це звичайна схема , воно і не дивно , в ЗСУ 1 млн .військових, на фронті 350 тис , тобто 650 тис .десь шаряться .
показать весь комментарий
30.12.2024 15:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очікувано. Влада дає приклад всій державі. Яке суспільство, таке і має бути в армії. Негідників розплодилось аж греблю гати.
показать весь комментарий
30.12.2024 14:52 Ответить
Я знаю таких,дехто вже навіть медалі отримав,отаке в нас буває!!!!
показать весь комментарий
30.12.2024 17:34 Ответить
Головне, що він не прокурор.
Тому все окей. Не нападайте.
В нас є прокурори на них можна всіх собак вішати, і викоючно на них.
показать весь комментарий
30.12.2024 14:59 Ответить
Хай подивляться хто знімав гроші з банкоматів, не виключно що в нього картки військових яки з ним домовились "воювати" знаходячись біля спідниць.
показать весь комментарий
30.12.2024 15:00 Ответить
Питання чи міг він робити це без відома командира? Часто заступників використовують як "прокладку" щоб у разі чого самому бути "чистим".
показать весь комментарий
30.12.2024 15:01 Ответить
Нажаль це звичайна схема , воно і не дивно , в ЗСУ 1 млн .військових, на фронті 350 тис , тобто 650 тис .десь шаряться .
показать весь комментарий
30.12.2024 15:03 Ответить
А потім ми читаємо
Комбат 155-ї ОМБр штурмонув посадку: "Комбриг дав наказ, у ворога 8 - "200", 5 - у полоні". ВIДЕО

Джерело: https://censor.net/ua/v3527715

Повино було бути Дві роти бійців загальною кількістю 60 осіб ....

А стало Дві групи бійців загальною кількістю 10 осіб зачистили прилеглу до позиції лісосмугу та зайшли у ворожі окопи.

Результатом протистояння стало вісім ліквідованих окупантів та п'ять полонених. Утім, закріпитися на позиції не вдалося - ворог почав застосовувати артилерію та безпілотники, а відповідних укриттів на захопленій позиції не було.

Сумно
показать весь комментарий
30.12.2024 18:41 Ответить
Це якраз 110 бригада яка десь під Покровськом і в якої людей не вистачає.
показать весь комментарий
30.12.2024 15:14 Ответить
Боров а не військовий пережиток совка якого потрібно було 30 років тому гнать поганою мітлою щуряка штабний
Зампотилу замполіт зампотех начпрод який з нього військовий шмат лайна
показать весь комментарий
30.12.2024 18:34 Ответить
В 110 омбр це й не дивно!!!
Це сама анархічна бригада!!!
Там військовослужбовець для командирів, це безправне бидло.
Там собі спокійно пишуть 100 тисяч і 70 тисяч ті, хто сидить за 30 кілометрів від нуля.
показать весь комментарий
31.12.2024 12:56 Ответить
Трибунал - расстрел. Пока так не станет кацап доберется до Карпат.
показать весь комментарий
01.01.2025 02:20 Ответить
 
 