Сообщено о подозрении заместителю командира 110 ОМБр, зарабатывавшего на подчиненных, не желавших проходить службу, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира 110-й отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, с января 2024 года заместитель командира организовал механизм получения денег от военнослужащих, которые не желали проходить службу. За половину суммы зарплаты такие лица могли не появляться на службу. При этом, некоторым из них периодически даже оформляли боевые выплаты.
Следствию известно как минимум о 4 лицах, которые регулярно пользовались такой схемой. Убытки государству составляют более 2,2 млн грн.
По оперативной информации, количество участников схемы может достигать десятков человек.
Как разоблачили схему?
Противоправную деятельность заместителя командира разоблачил его подчиненный - он забрал у фигуранта сумку с 1,5 млн грн и передал ее правоохранителям.
Чтобы отомстить, заместитель командира бригады попытался шантажировать подчиненного и подал документы о том, что он якобы самовольно покинул воинскую часть с оружием.
Пожалуйста, подождите...
Тому все окей. Не нападайте.
В нас є прокурори на них можна всіх собак вішати, і викоючно на них.
Комбат 155-ї ОМБр штурмонув посадку: "Комбриг дав наказ, у ворога 8 - "200", 5 - у полоні". ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/v3527715
Повино було бути Дві роти бійців загальною кількістю 60 осіб ....
А стало Дві групи бійців загальною кількістю 10 осіб зачистили прилеглу до позиції лісосмугу та зайшли у ворожі окопи.
Результатом протистояння стало вісім ліквідованих окупантів та п'ять полонених. Утім, закріпитися на позиції не вдалося - ворог почав застосовувати артилерію та безпілотники, а відповідних укриттів на захопленій позиції не було.
Сумно
Зампотилу замполіт зампотех начпрод який з нього військовий шмат лайна
Це сама анархічна бригада!!!
Там військовослужбовець для командирів, це безправне бидло.
Там собі спокійно пишуть 100 тисяч і 70 тисяч ті, хто сидить за 30 кілометрів від нуля.