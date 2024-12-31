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армия РФ (18012) Генштаб ВС (5763) ликвидация (3128) уничтожение (6229) война в Украине (1081)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 789 550 человек (+1610 за сутки), 9668 танков, 21 528 артсистем, 20 030 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 789 550 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 789550 (+1610) человек,

танков - 9668 (+5) ед.,

боевых бронированных машин - 20030 (+27) ед.,

артиллерийских систем - 21528 (+34) ед.,

РСЗО - 1256 (+0) ед.,

средства ППО - 1032 (+0) ед.,

самолетов - 369 (+0) ед.,

вертолетов - 329 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 21081 (+12),

крылатые ракеты - 3003 (+0),

корабли/катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 32626 (+75) ед.,

специальная техника - 3671 (+1).

Смотрите также: Воины 95-й ОДШБр ликвидировали группу российских захватчиков на Курщине. ВИДЕО

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Дивно, про "БУК-М1-2" повідомляють, а в статистиці його нема.
Наземка з початку року 50 тисяч, попередні два роки разом 39,7 тис.
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31.12.2024 08:27 Ответить
Лезут и дохнут, дохнут, дохнут... Где-то Дарвин ошибся...
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31.12.2024 09:14 Ответить
Ті дебіли і призвища такого не знають, вони керуються Нобелем (хоча його також не знають), так от, він вважав що від математики немає практичної користі. І дійсно яка користь в числах. Приклад.
За рік пройдено 40 км (в бік Покровська), ділемо на 1,73 (середньостатичний зріст, правда людини чоловічьої статі) ні, тоді беремо не 1,73 а 1,65 маємо 24 242 москаля в рядочок "голова-ноги". Скромненько добавимо 1 460 чумардосів, точне чісло побачемо в завтрашньому звіті і маємо 431 000 за цей рік.
І задаємо питання - скільки від Авдіївки до Покровська буде рядочків, або
скільки раз очима москаля можна викласти "очима москаля" і якою буде довжина. Можна пригадати що рік становить 525 600 хвилин - виходе що кожні 73 секунди немає москаля.
Якщо ж бути точними, то на 40 км потрібно брати не рік, а 15 місяців (бо в жовтні поперли) і 465 тисяч чумардосів.
Динаміт мінус математика (та взагалі мізки) - ось вам і москаль.
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31.12.2024 12:27 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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31.12.2024 09:23 Ответить
Все ж 800 тисяч дохлих та скалічених кацапів на 1 січня буде!
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31.12.2024 14:14 Ответить
Тобто в завтрашньому звіті від ГШ у графі особовий склад ми побачемо як мінімум +10 450, я тільки за.
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31.12.2024 15:10 Ответить
 
 