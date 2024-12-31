Общие боевые потери РФ с начала войны – около 789 550 человек (+1610 за сутки), 9668 танков, 21 528 артсистем, 20 030 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 789 550 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.12.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 789550 (+1610) человек,
танков - 9668 (+5) ед.,
боевых бронированных машин - 20030 (+27) ед.,
артиллерийских систем - 21528 (+34) ед.,
РСЗО - 1256 (+0) ед.,
средства ППО - 1032 (+0) ед.,
самолетов - 369 (+0) ед.,
вертолетов - 329 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 21081 (+12),
крылатые ракеты - 3003 (+0),
корабли/катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 32626 (+75) ед.,
специальная техника - 3671 (+1).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Наземка з початку року 50 тисяч, попередні два роки разом 39,7 тис.
За рік пройдено 40 км (в бік Покровська), ділемо на 1,73 (середньостатичний зріст, правда людини чоловічьої статі) ні, тоді беремо не 1,73 а 1,65 маємо 24 242 москаля в рядочок "голова-ноги". Скромненько добавимо 1 460 чумардосів, точне чісло побачемо в завтрашньому звіті і маємо 431 000 за цей рік.
І задаємо питання - скільки від Авдіївки до Покровська буде рядочків, або
скільки раз очима москаля можна викласти "очима москаля" і якою буде довжина. Можна пригадати що рік становить 525 600 хвилин - виходе що кожні 73 секунди немає москаля.
Якщо ж бути точними, то на 40 км потрібно брати не рік, а 15 місяців (бо в жовтні поперли) і 465 тисяч чумардосів.
Динаміт мінус математика (та взагалі мізки) - ось вам і москаль.