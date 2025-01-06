Сутки на Херсонщине: враг бил по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам. Утром обстрелял Зеленовку. ФОТО

Российские захватчики не прекращают обстрелов Херсонщины, За минувшие сутки, 5 января, под вражеским огнем оказались почти 40 населенных пунктов области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Станислав, Александровка, Понятовка, Берислав, Широкая Балка, Белозерка, Камышаны, Кизомыс, Урожайное, Приднепровское, Надднепрянское, Инженерное, Зеленовка, Велетенское, Веселое, Гавриловка, Днепровское, Зеленовка, Золотая Балка, Ивановка, Казацкое, Львовское, Никольское, Николаевка, Михайловка, Молодежное, Монастырское, Новоалександровка, Новотягинка, Одрадокаменка, Ольговка, Садовое, Приднепровское, Токаревка, Томарино, Тягинка, Украинка, Красный Маяк и город Херсон.

"Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 15 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственную постройку и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 13 - получили ранения", - отметил Прокудин.

Утром 6 января российские захватчики обстреляли Зеленовку из артиллерии и беспилотников, сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Били по жилым кварталам. Повреждены объекты торговли и критической инфраструктуры, автомобиль. В результате атаки вражеского дрона один человек получил ранения", - говорится в сообщении.

В результате российской атаки 45-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения левой руки и ноги. Сейчас ему оказывают помощь врачи.

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