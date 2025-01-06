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Пограничники задержали 2 машины "дайверов" с гидрокостюмами для нелегального пересечения границы в Винницкой области, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Винницкой области ГПСУ задержала две машины, которые перевозили мужчин в гидрокостюмах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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На Вінниччині затримали "дайверів", які планували нелегальний перетин кордону

Работники Могилев-Подольского отряда на одной из дорог приграничья задержали два автомобиля, в которых находились организаторы и четверо мужчин из Киевской и Харьковской областей.

Как отмечается, мужчины, одетые в гидрокостюмы и оснащенные ластами, планировали пересечь Днестр. Инструкции для осуществления нелегального пересечения они получили через соцсети.

Один из автомобилей, управляемый жителем Черкасской области, выполнял роль разведчика, проверяя маршрут. Во время задержания водитель пытался убежать, но пограничники быстро его догнали.

На задержанных мужчин составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы"). Водителям инкриминируют преступление по ст. 332 УКУ ("Незаконная переправка лиц через государственную границу").

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Автор: 

Винницкая область (1036) Госпогранслужба (6463) уклонисты (854)


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Топ комментарии
+10
Готові морпіхи, навіть обладнання власне мають.
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06.01.2025 11:00
+9
З того що зліва файний штурмовик вийшов би... Йому б у 3-тю.
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06.01.2025 11:01
+7
вільний нарід вільної країни Мрій Найпотужнішого кумира 73-х відсотків
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06.01.2025 11:09
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Готові морпіхи, навіть обладнання власне мають.
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06.01.2025 11:00 Ответить
Хто заперечить, що це виборці Зебіленського? Невже наржались?
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06.01.2025 11:06 Ответить
З того що зліва файний штурмовик вийшов би... Йому б у 3-тю.
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06.01.2025 11:01 Ответить
Лясти? Дністер??? Дівінг взимку? Хлопці-екстремали. Тепер у Дія зареєструються...
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06.01.2025 11:05 Ответить
морські річкові котіки
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06.01.2025 11:05 Ответить
в мне теж у шафі два гідрокостюми😁 так шо я теж ухилянт?
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06.01.2025 11:06 Ответить
Моржі?
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06.01.2025 11:07 Ответить
Ні, зебіленські пінгвіни...
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06.01.2025 11:19 Ответить
Комменты по тупости, не отвечают заезженности новости!
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06.01.2025 11:08 Ответить
вільний нарід вільної країни Мрій Найпотужнішого кумира 73-х відсотків
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06.01.2025 11:09 Ответить
Я не розумію , ну переплили якось вони Дністер , попали на румунську територію , а дальше ЩО ? - Їх зустрінуть з караваєм і стаканом ракії ? Їх нагодують і дадуть притулок ? А який статус їм надасть Румунія , біженці , ухилянти ,інваліди ? Жити вони там будуть бомжами але не довго через місяць здохнуть . Румунія не надто заможна країна щоб утримувати українських ухилянтів .
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06.01.2025 11:18 Ответить
Вы это знаете наверно? Или вам это кто то сказал?
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06.01.2025 11:20 Ответить
Сергію, візьми глобус України та осягни той фак, що Дністер оминає глобус Румунії...
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06.01.2025 11:22 Ответить
Я зрозумів . Цензор переплутав Румунію з Молдовою а може і не переплутав по Фрейду .
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06.01.2025 11:34 Ответить
придбай глобус, Вінниччина не межує із Румунією та Фрейдом...
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06.01.2025 11:39 Ответить
Ох, я в Венгрии на рынок похожу
На немецких, на румынок погляжу
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06.01.2025 12:05 Ответить
У нас рабства немає, ми демократична країна .
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06.01.2025 11:20 Ответить
Протокол за незаконне перетинання кордону?
Але ж їх затримали НЕ НА КОРДОНІ.
Закони в Україні як дишло...
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06.01.2025 11:21 Ответить
про які закони ви говорите? все бл на паузі-і взагалі щоб були у курсі що більше біженців від зеледиктатури ніж від орків я у тому числі
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06.01.2025 12:02 Ответить
А если это просто дайверы-экстремалы?
Почему сразу ухилянты?

Так и Диму Комарова в ухилянты можно записать...
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06.01.2025 15:12 Ответить
В 2019 нагадили клоунами в країні а тепер звалити вирішили? Нагадив - прибери за собою, а потім драпай.
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06.01.2025 17:20 Ответить
Ухилянты- это тек кто их ловили. На восточной границе Украины около 10тыс. погранцов, а на западной- больше 200тыс. Так с кем мы воюем и кто наш основной враг по мнению клоуна-жида? На восточной у нас нет укрепрайонов а на западной- стена в пять этажей, ров, зубы дракона между которыми ещё и противопехотки. Не верите? Съездить в Подольский район
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07.01.2025 15:41 Ответить
 
 