Пограничники задержали 2 машины "дайверов" с гидрокостюмами для нелегального пересечения границы в Винницкой области, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
В Винницкой области ГПСУ задержала две машины, которые перевозили мужчин в гидрокостюмах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Работники Могилев-Подольского отряда на одной из дорог приграничья задержали два автомобиля, в которых находились организаторы и четверо мужчин из Киевской и Харьковской областей.
Как отмечается, мужчины, одетые в гидрокостюмы и оснащенные ластами, планировали пересечь Днестр. Инструкции для осуществления нелегального пересечения они получили через соцсети.
Один из автомобилей, управляемый жителем Черкасской области, выполнял роль разведчика, проверяя маршрут. Во время задержания водитель пытался убежать, но пограничники быстро его догнали.
На задержанных мужчин составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы"). Водителям инкриминируют преступление по ст. 332 УКУ ("Незаконная переправка лиц через государственную границу").
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морськірічкові котіки
На немецких, на румынок погляжу
Але ж їх затримали НЕ НА КОРДОНІ.
Закони в Україні як дишло...
Почему сразу ухилянты?
Так и Диму Комарова в ухилянты можно записать...