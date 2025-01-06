Спасатели ликвидировали последствия российской атаки по общежитию в Сумах. ВИДЕО+ФОТО
Спасатели ликвидировали последствия российской атаки "шахедами" по общежитию в Сумах.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Сумах сотрудники ГСЧС проводили аварийно-восстановительные работы в поврежденном общежитии. Накануне, во время вечерней атаки вражеских беспилотников, в данном здании повыбивало окна", - говорится в сообщении.
Спасатели временно восстановили 21 окно.
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