Укрывались под верхней одеждой пассажиров и под сиденьями: На границе с Венгрией в микроавтобусе обнаружили двух мужчин и подростка, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пункте пропуска "Лужанка" пограничники Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения границы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, во время осмотра микроавтобуса марки "Фольксваген" пограничный наряд обнаружил двух мужчин 20 и 43 лет и 13-летнего подростка, которые пытались избежать пограничного контроля. Подростка водитель и его сообщник прятали под верхней одеждой других пассажиров. Двое мужчин прятались под ногами и сиденьем женщины, которая ехала вместе с ними", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ, сообщено сотрудникам полиции. За попытку незаконного перемещения лиц через границу водителю и его сообщнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.









