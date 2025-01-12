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Укрывались под верхней одеждой пассажиров и под сиденьями: На границе с Венгрией в микроавтобусе обнаружили двух мужчин и подростка, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пункте пропуска "Лужанка" пограничники Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения границы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, во время осмотра микроавтобуса марки "Фольксваген" пограничный наряд обнаружил двух мужчин 20 и 43 лет и 13-летнего подростка, которые пытались избежать пограничного контроля. Подростка водитель и его сообщник прятали под верхней одеждой других пассажиров. Двое мужчин прятались под ногами и сиденьем женщины, которая ехала вместе с ними", - говорится в сообщении.

Смотрите: Спрятался под грузовиком, обложившись грелками: мужчина пытался убежать через границу на Львовщине, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Отмечается, что об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ, сообщено сотрудникам полиции. За попытку незаконного перемещения лиц через границу водителю и его сообщнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

Виявлено схованих в автобусі чоловіків
Виявлено схованих в автобусі чоловіків
Виявлено схованих в автобусі чоловіків
Виявлено схованих в автобусі чоловіків
Виявлено схованих в автобусі чоловіків

Автор: 

Госпогранслужба (6484) граница (5275)


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Топ комментарии
+14
Покажіть мені статтю закона України на якій підставі та коли чоловіка можно вважати "ухилянтом" . Скажіть ще Евген з українським призвищем Кошовий - ухилянт чи ні?..
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12.01.2025 15:24
+5
Де ці всі зеліни кварталовці лисий пікалов та інші питари , їх багато , дуже багато, чому вони не на фронті ,не на бронетехниці , не в учбових центрах ? невже участь у телешоу- надає їм буквально всім- бронь від мобілізаціїї, автоматично? В якій конституції це записано? Покажіть мені цю статтю !!!
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12.01.2025 15:20
+4
Так а 13-річний то чого ховався?
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12.01.2025 15:08
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Так а 13-річний то чого ховався?
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12.01.2025 15:08 Ответить
Здається ж закордон неповнолітніх пускають тільки в супроводі когось із батьків. Може його батько і був той 43 річний хто ховався
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12.01.2025 15:16 Ответить
Покажіть мені статтю закона України на якій підставі та коли чоловіка можно вважати "ухилянтом" . Скажіть ще Евген з українським призвищем Кошовий - ухилянт чи ні?..
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12.01.2025 15:24 Ответить
А суди вже не потрібні, чи вже достатньо української "трійки НКВД"?
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12.01.2025 15:57 Ответить
Слово ухилянт це народне слово на кшталт народного слова тітушки. Тітушками називають тих хто за гроші провокують бійки чи захищають захищають неправомірні дії. А ухилянт це той, що будучи військовозобов'язаним не проходить комісію та не з'являється до ТЦК оновити дані тощо. В даному випадку вони ухилянти та ще й намагались незаконно порушити кордон. Так зрозуміло?
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12.01.2025 17:42 Ответить
Де ці всі зеліни кварталовці лисий пікалов та інші питари , їх багато , дуже багато, чому вони не на фронті ,не на бронетехниці , не в учбових центрах ? невже участь у телешоу- надає їм буквально всім- бронь від мобілізаціїї, автоматично? В якій конституції це записано? Покажіть мені цю статтю !!!
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12.01.2025 15:20 Ответить
Ви на ухилянтів,що відвернулись,гляньте! Таке враження, що їх на убой відгодовують! По центнеру,не менше,в кожному! Одразу видно,що непридатні!
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12.01.2025 15:22 Ответить
Река ТИСА им в помощь. А то придумали фигню под сиденьями ховатся
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12.01.2025 15:24 Ответить
А може той мужчина не ховався, а його прикордонники застукали в неслушний момент, коли він як раз збирався робити кунілінгус жінці
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12.01.2025 15:30 Ответить
а 13-річний теж ухилянт?
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12.01.2025 15:39 Ответить
- Ти хто?
- Моль.
- А шубу куди тягнеш?
- Вдома з'їм.
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12.01.2025 15:43 Ответить
Треба прийняти закон, аби ухилянтів, які втекли, а потім після війни схочуть легалізуватися, позбавляли на років 20 виборчих прав, все одно вони себе українськими громадянами не відчувають, то їм гірше не буде. Бо це ж ненормально, щоб вони потім визначали долю України замість полеглих на війни та скалічених, які за станом здоров'я не зможуть приходити на виборчі дільниці.
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12.01.2025 16:50 Ответить
Дуже потужне покарання!!! Вони і до війни на вибори не ходили.
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12.01.2025 17:16 Ответить
на жаль, ходили та ще й голосували не один раз - "каруселями"
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12.01.2025 17:27 Ответить
 
 