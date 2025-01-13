Организатор схемы для уклонистов по системе "Шлях" задержан во Львовской области при получении 15 тыс. дол.. ФОТО

На Львовщине заблокирован очередной канал переправки уклонистов - организатор задержан на получении 15 тысяч долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, 30-летний уроженец Стрыйского района подыскивал мужчин, которые не имеют права на беспрепятственный выезд за пределы Украины во время войны, и за 21 тысячу долларов устраивал для них трансфер в Польшу через один из пунктов пропуска на Львовщине.

Установлено, что он обеспечивал внесение сведений о них в электронную базу данных "Шлях" как водителей международных перевозок. Таким образом на основании фиктивных документов уклонисты могли беспрепятственно попасть в Евросоюз и там остаться.

Правоохранителями задокументирована преступная деятельность переправщика, а его самого задержали во время получения 15 тысяч долларов аванса. По факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения более 150 тыс. гривен залога. Также проверяется его связь с аналогичными правонарушениями, устанавливается полный круг вероятно причастных к схеме лиц.