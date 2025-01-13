РУС
Организатор схемы для уклонистов по системе "Шлях" задержан во Львовской области при получении 15 тыс. дол.. ФОТО

На Львовщине заблокирован очередной канал переправки уклонистов - организатор задержан на получении 15 тысяч долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

затримано організатора схеми для ухлянтів через систему Шлях

По данным следствия, 30-летний уроженец Стрыйского района подыскивал мужчин, которые не имеют права на беспрепятственный выезд за пределы Украины во время войны, и за 21 тысячу долларов устраивал для них трансфер в Польшу через один из пунктов пропуска на Львовщине.

Установлено, что он обеспечивал внесение сведений о них в электронную базу данных "Шлях" как водителей международных перевозок. Таким образом на основании фиктивных документов уклонисты могли беспрепятственно попасть в Евросоюз и там остаться.

хабар за внесення до системи Шлях

Правоохранителями задокументирована преступная деятельность переправщика, а его самого задержали во время получения 15 тысяч долларов аванса. По факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения более 150 тыс. гривен залога. Также проверяется его связь с аналогичными правонарушениями, устанавливается полный круг вероятно причастных к схеме лиц.

Заголовок виправте.."Щлях"..
13.01.2025 17:21 Ответить
Чувака затримали на мерсі кубіку, за аванс 15 тис. $ це ~650 тис. грн., а відпускають під заставу в 150 тис. грн., щоб встиг занести нормальне бабло і порішати...
13.01.2025 17:39 Ответить
Интересно, их хотя бы ругают за это?
13.01.2025 18:08 Ответить
він це робив сам , без транспортників і прикордонників ,... цирк продовжується
13.01.2025 18:30 Ответить
Та в загалі, а нащо водіям платити 21 штуку боксів?
Влаштувався на фірму, перейшов по тому шляху, та і звалив.
13.01.2025 18:38 Ответить
 
 