Подожгли авто ветерана и готовили диверсии: задержаны агенты РФ на Виннитчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачили двух агентов РФ, которые поджигали автомобили ветеранов и волонтеров в Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ затримала агентів РФ на Вінниччині: підпал автівки ветерана і диверсії

Как отмечается, один из задержанных поджег микроавтобус ветерана ВСУ, который служил для перевозки волонтерской помощи. Это удалось зафиксировать благодаря оперативным действиям СБУ, мужчину задержали "на горячем". После этого он планировал серию диверсий на объектах железной дороги, но его планы были сорваны.

Второй агент получил задание поджечь военные грузовики типа "Урал" и КрАЗ. Злоумышленник тщательно готовился к выполнению задания, но был задержан еще до совершения преступления.

СБУ затримала агентів РФ на Вінниччині: підпал автівки ветерана і диверсії

Оба мужчины - местные жители, 18 и 37 лет, которые не имели постоянного места работы. В поисках "легких денег" они попали на каналы российских спецслужб в телеграм. Именно там они получали инструкции для поджогов и диверсий.

СБУ выяснила, что задержанные действовали отдельно друг от друга, однако их преступления были частью большего плана дестабилизации ситуации в регионе.

Обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ);
  • ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 (покушение на препятствование законной деятельности ВСУ).

Сейчас они находятся под стражей.

Винницкая область (1079) поджог (1116) СБУ (20313) диверсия (313)
+7
Скільки цих ледачих продажних тварюк ще є в Україні і по всьому світі?! А все через бажання швидко розбагатіти та отримувати шалені гроші. І через неадекватну оцінку реальності. Ну от де такі беруться дебіли? Навряд чи воно встигло гроші отримати, а на зону точно попаде...
+4
Шановні коментатори ви ще досі вірите в кишенкове СеБеУ?Більшість ціх малолітніх дов...бів начиталось і надивилось шмурдяка з кітайського Тік Току і кацапського Телеграму.Справжні агенти рф сидять на банковій в верховній раді та місцевих радах і меріях.За мусорів я вже мовчу.
+2
Коли це припинится так тривати не може ? коли ворог в глибокому тилу вербує колоборанське бидло ,таке враження що багатьом ніяк не дійде ,що війна з найбільшим світовим злом рашиською росією ,під час війни за злочини проти України має бути повернута смертна кара, інших на розмінування територій і пора вже розібратись з тими телеграм каналами які контролює ворог.
А Вінниччина це не західна Україна і ворожою мовою в нас багато людей розмовляють, особливо у дітей і у самій Вінниці. Все це через засилля ворожою мовою контенту в інтернеті. Діти дивляться мультики і соцсітки, які в основному транслюються мовою ворогів.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:41 Ответить
То треба виробляти свій контен і підсажувати дітей на нього.
*********** не шкодують грошей на дитячу пропаганду. Ми що, дурніші за них?
показать весь комментарий
14.01.2025 16:46 Ответить
Ключове слово "гроші". У ************ є нафтобакси, а у нас що?
показать весь комментарий
14.01.2025 16:53 Ответить
Якщо красти мільярдами - то звісно грошей не буде.
До того ж, на пропаганду треба не так багато грошей.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:56 Ответить
Ми повинні забути слово "пропаганда", якщо не хочемо бути такими як ************...
показать весь комментарий
14.01.2025 16:58 Ответить
Не факт, що дітей не "тошнить" від їхньої пропаганди. Ми не повинні уподібнюватися до ************ і діяти їх методами! Тому "вливати" будь-яку пропаганду і в мізки дітей - це злочин! Потрібні інші підходи...
показать весь комментарий
14.01.2025 16:57 Ответить
Добре. Як скажете. Ні то й ні.
показать весь комментарий
14.01.2025 17:00 Ответить
ВОТ ЧТО БУДЕТ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ КОГДА ЭТИ УРОДЫ ПОВЫХОДЯТ С ТЮРЕМ !!!???
показать весь комментарий
15.01.2025 18:43 Ответить
Наслідки ігнорування, упродовж 3 років, стефанчуками+зеленським+шмигалем, невідкладного внесення змін до кримінального Кодексу щодо Посилення покарання за подібні дії в Особливий період!
Можливо, вони з цього, теж заробляють на офшори??
Дивний саботаж, з цього питання, і Генпрокурорів.....
показать весь комментарий
16.01.2025 06:21 Ответить
 
 