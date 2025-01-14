Подожгли авто ветерана и готовили диверсии: задержаны агенты РФ на Виннитчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачили двух агентов РФ, которые поджигали автомобили ветеранов и волонтеров в Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, один из задержанных поджег микроавтобус ветерана ВСУ, который служил для перевозки волонтерской помощи. Это удалось зафиксировать благодаря оперативным действиям СБУ, мужчину задержали "на горячем". После этого он планировал серию диверсий на объектах железной дороги, но его планы были сорваны.

Второй агент получил задание поджечь военные грузовики типа "Урал" и КрАЗ. Злоумышленник тщательно готовился к выполнению задания, но был задержан еще до совершения преступления.

Оба мужчины - местные жители, 18 и 37 лет, которые не имели постоянного места работы. В поисках "легких денег" они попали на каналы российских спецслужб в телеграм. Именно там они получали инструкции для поджогов и диверсий.

СБУ выяснила, что задержанные действовали отдельно друг от друга, однако их преступления были частью большего плана дестабилизации ситуации в регионе.

Обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ);

ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 (покушение на препятствование законной деятельности ВСУ).

Сейчас они находятся под стражей.

