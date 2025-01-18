РУС
Правоохранителя-переправщика задержали на Буковине: хотел заработать на уклонистах 20 тысяч евро, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР во взаимодействии с Госпогранслужбой задержали правоохранителя из Черновицкой области, который помогал военнообязанным мужчинам нелегально покинуть Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчина владел информацией о времени и месте передвижения пограничных нарядов, поэтому обещал своим "клиентам" лично провести их через границу пешим ходом.

Он собирал желающих в заранее оговоренном месте и на собственном авто довозил их до одного из приграничных сел, недалеко от границы с Румынией. За перевод одного человека он брал 20 тысяч евро.

ДБР викрило правоохоронця на Буковині, який переправляв ухилянтів до кордону

16 января 2025 года работники ГБР задержали правоохранителя "на горячем" во время передачи средств от одного из мужчин, который пытался покинуть страну.

Готовится сообщение о подозрении по статье незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

так ось чому поліцію не мобілізують - вони помічники "ухилянтів"
18.01.2025 12:42 Ответить
Воно не підготовлене воювати. Воно підготовлене бабло хапати та зраджувати Державу. Мразота...
18.01.2025 12:48 Ответить
Настав час, коли потрібно провести ротацію, всіх правоохоронців, спец службовців, прокурорів та інших на фронт, а тих хто пройшов війну і потребує заміни на їх місце
18.01.2025 12:58 Ответить
Це часом не те ДБР, що вилучало клістрони з радіолокаційних станцій ППО, щоб провести "розслідування", наслідком чого став підрив обороноздатності держави? Не те ДБР, що влаштувало маски-шоу і вилучало робочі комп'ютери, що керують промисловими лініями з виготовлення тепловізійних прицілів Archer українського виробника?

Одні ухилянти в погонах проти інших ухилянтів-корупціонерів.
18.01.2025 13:12 Ответить
Ну всім можна, то чого йому не можна.
18.01.2025 13:34 Ответить
Набрали у правоохоронні органи паромщиків та гондольєрів хрінових!
18.01.2025 14:05 Ответить
А скільки потрібно доплптити, щоб вони ще й заспівали?
18.01.2025 14:07 Ответить
 
 