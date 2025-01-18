Правоохранителя-переправщика задержали на Буковине: хотел заработать на уклонистах 20 тысяч евро, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР во взаимодействии с Госпогранслужбой задержали правоохранителя из Черновицкой области, который помогал военнообязанным мужчинам нелегально покинуть Украину.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мужчина владел информацией о времени и месте передвижения пограничных нарядов, поэтому обещал своим "клиентам" лично провести их через границу пешим ходом.
Он собирал желающих в заранее оговоренном месте и на собственном авто довозил их до одного из приграничных сел, недалеко от границы с Румынией. За перевод одного человека он брал 20 тысяч евро.
16 января 2025 года работники ГБР задержали правоохранителя "на горячем" во время передачи средств от одного из мужчин, который пытался покинуть страну.
Готовится сообщение о подозрении по статье незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
Одні ухилянти в погонах проти інших ухилянтів-корупціонерів.