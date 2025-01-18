Разоблачена днепропетровская компания, помогавшая рашистам строить ядерные лаборатории, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине разоблачено предприятие, помогающее РФ строить лаборатории, в которых враг разрабатывает ядерное оружие.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, к организации сделки причастен владелец украинской компании-производителя стройматериалов. Установлено, что после начала полномасштабной войны представители завода переправили в РФ масштабную партию готового профиля из нержавеющей стали. Оккупанты использовали украинскую металлопродукцию для обустройства служебных помещений российского института ядерных исследований. На его базе рашисты разрабатывают проекты новых образцов ракетного вооружения с ядерным зарядом.

В СБУ рассказали, что с целью скрыть международные поставки, дельцы сначала отправляли товар подконтрольной компании на Ближнем Востоке, а оттуда осуществляли ее реэкспорт российским заказчикам. Финансовую отчетность обеих компаний вела главный бухгалтер украинского предприятия.

Во время обысков по адресам компании и в помещениях фигурантов обнаружены мобильные телефоны, компьютерная техника и документация с доказательствами преступной деятельности в пользу РФ.





Владельцу предприятия-производителя и трем его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



