Разоблачена днепропетровская компания, помогавшая рашистам строить ядерные лаборатории, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине разоблачено предприятие, помогающее РФ строить лаборатории, в которых враг разрабатывает ядерное оружие.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, к организации сделки причастен владелец украинской компании-производителя стройматериалов. Установлено, что после начала полномасштабной войны представители завода переправили в РФ масштабную партию готового профиля из нержавеющей стали. Оккупанты использовали украинскую металлопродукцию для обустройства служебных помещений российского института ядерных исследований. На его базе рашисты разрабатывают проекты новых образцов ракетного вооружения с ядерным зарядом.

Смотрите также: Помогали РФ обходить санкции с помощью "теневого флота": Задержаны чиновники украинского холдинга, - СБУ. ФОТОрепортаж

Українська компанія допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії

В СБУ рассказали, что с целью скрыть международные поставки, дельцы сначала отправляли товар подконтрольной компании на Ближнем Востоке, а оттуда осуществляли ее реэкспорт российским заказчикам. Финансовую отчетность обеих компаний вела главный бухгалтер украинского предприятия.

Смотрите также: Поставляли РФ амуницию и дроны в Донецкой области: завершено расследование в отношении участников НВФ, - прокуратура. ФОТО

Во время обысков по адресам компании и в помещениях фигурантов обнаружены мобильные телефоны, компьютерная техника и документация с доказательствами преступной деятельности в пользу РФ.

Українська компанія допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії
Українська компанія допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії

Владельцу предприятия-производителя и трем его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Українська компанія допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії
Українська компанія допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії

СБУ (20338) коллаборационизм (905) Днепропетровская область (4382)
+20
А контору, яка допомагає росії продавати нафту, та донедавна газ, ще не викрили?
18.01.2025 18:11 Ответить
+17
ну, так в чому проблема? Створить "шарашку", де ці гниди, за "пайку", будуть працювать... Вони ж хотіль "русскава мира" ї хай і отримують...
18.01.2025 18:05 Ответить
+5
Треба їх було по тихому затримати та відправити кідарам таке щоб вони всі там повиздихали у тих лабораторіях.
18.01.2025 18:13 Ответить
ну, так в чому проблема? Створить "шарашку", де ці гниди, за "пайку", будуть працювать... Вони ж хотіль "русскава мира" ї хай і отримують...
18.01.2025 18:05 Ответить
Шарашка для "бухгалтерів"? Оригінально...
18.01.2025 18:45 Ответить
Знаєш, "бухгалтери (якщо їх ПРАВИЛЬНО застосовувать) - можуть багато принести користі... Поцікався " Службою РЕН"...
18.01.2025 18:55 Ответить
Аль Капоне теж мав дуже практичні думки з приводу застосування бухгалтерів та юристів в своїй організації.
18.01.2025 18:58 Ответить
Я -не проти..Люди, що уміють РАХУВАТЬ - завжди цінилися...
18.01.2025 19:07 Ответить
"Норміровщики" в Гулагу теж дуже цінувалися начальством, коли СРСР отримувало від праці увязнених 17% ВВП країни...
18.01.2025 19:10 Ответить
.......
Ти про що? Поцікався "Службою РЕН"...
18.01.2025 19:14 Ответить
о це точно, особливо ті, що рахують об'єм у квадратних метрах, типа тебе
18.01.2025 22:20 Ответить
.................................
18.01.2025 22:48 Ответить
А контору, яка допомагає росії продавати нафту, та донедавна газ, ще не викрили?
18.01.2025 18:11 Ответить
Не на часі.
18.01.2025 18:14 Ответить
А за аміак усі вже забули?
18.01.2025 19:33 Ответить
Его не реанимировали.
18.01.2025 19:51 Ответить
Треба їх було по тихому затримати та відправити кідарам таке щоб вони всі там повиздихали у тих лабораторіях.
18.01.2025 18:13 Ответить
Гарна ідея! Я б ще й навідників не одразу палив, а направляв удари по маєтках мураєва, новінського, льовочкіна, бойка... Мабуть хтось так і вчинив з маєтком підрахуя...
18.01.2025 18:52 Ответить
А кстаті де наразі підракідар, йому випадково не надали інвалідность та ще в придачу й убд?
18.01.2025 19:20 Ответить
Шкода, що стріляти цю падаль не можна!
18.01.2025 18:13 Ответить
як само переправили обладнання для ядерних лабораторій?
в дупі ховали при перетині кордону, чи як?
а де була митниця, що бачить наскрізь фольцик з пачкою долярів у бензобаку? а де були прикордонники, що десятками ловлять ухилянтів в тисі?
18.01.2025 18:15 Ответить
спочатку відправляли товар підконтрольній компанії на Близькому Сході, а звідти здійснювали її реекспорт російським замовникам. Джерело: https://censor.net/ua/p3530994
18.01.2025 18:26 Ответить
тобто "отримали" дозвіл, на експорт, такої специфічної продукції?
18.01.2025 18:31 Ответить
у нержавіючому профілю нічого специфчного для експорту нема. Жадібні ****** спалились на підконтрольній компанії, яку оформили на підставну особу. За цю ниточку і потягнули.
18.01.2025 18:52 Ответить
Яка вона спєціфічна"? Недешевий, якісний профіль із нержавіючої сталі. Будь- хто може таке купувати. І купують. А тут зарані був відомий кінцевий споживач, з ним велась переписка. Це іє предметом злочину, що умисно поставляли росіянам той профіль.
18.01.2025 18:55 Ответить
Богуслаев моторы вертолетные отправлял таким образом.
Для обхода ограничений на торговлю с РФ «Мотор Сич» использовала подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии, говорит СБУ. «После получения военной продукции «посредники» переправляли ее в РФ», - говорится в сообщении Службы безопасности.
18.01.2025 19:54 Ответить
афігєть. скрєпа головного мозку таки невиліковна. це ментальні каліки на все життя
18.01.2025 18:19 Ответить
Шось в Украіні пішло не так
18.01.2025 18:30 Ответить
Ну звичайно ж, роздуплитися на десятому році війни, і почати масово виловлювати мразоту, яка з дев'яносто першого року пустила коріння, і працювала на ворога, це дійсно - "щось не так! (", Зачистку! капітальну! потрібно було починати з 2014, і все могло б було - ТАК!
18.01.2025 19:03 Ответить
Просто треба нацикам владу брати до рук, інакше толку не буде.
18.01.2025 20:09 Ответить
Де була СБУ коли сепар богуслай вивозив авіадвигуни з заводу в парашу а потім через кітай з 2014 року???????
18.01.2025 18:34 Ответить
А без "зеленого шатра", не було б цього діла, нікуя...
18.01.2025 18:41 Ответить
Ну , принаймі тепер і ми маємо можливість виготовити ЯЗ
18.01.2025 18:42 Ответить
Ну а нам розповідають, що в Україні нема фахівців для побудови ЯЗ. В Україні нема лише українського президента, а все інше є - це правда.
18.01.2025 19:06 Ответить
... і нічого нікому не буде, бо всі пов'язані: рішали, мафіозі, чиновники
18.01.2025 20:19 Ответить
Минуточку! А где они брали этот профиль?
Кто его ИЗГОТАВЛИВАЛ?
19.01.2025 11:50 Ответить
 
 