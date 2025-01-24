Лодка за $14 тысяч: задержан организатор схемы, который помогал трем военнообязанным переправиться через Днестр в Молдову, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Винницкой области пограничники Могилев-Подольского отряда пресекли попытку незаконной переправки трех человек через государственную границу с использованием надувной лодки.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, правоохранители остановили легковой автомобиль недалеко от границы. В транспортном средстве находились водитель и трое мужчин. Как выяснилось, водитель, житель Винницкой области, организовал схему нелегального выезда за границу.

Мужчина нашел трех жителей Одессы, которым предложил свои услуги по доставке к берегу реки Днестр и обеспечение необходимым оборудованием - надувной резиновой лодкой и веслами, которые обнаружили в багажнике его автомобиля. За свои услуги организатор запросил 14 тысяч долларов США.

Сообщается, что на трех пассажиров составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение государственной границы). Организатору сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу".

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