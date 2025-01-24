РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8888 посетителей онлайн
Новости Фото
1 470 4

Лодка за $14 тысяч: задержан организатор схемы, который помогал трем военнообязанным переправиться через Днестр в Молдову, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Винницкой области пограничники Могилев-Подольского отряда пресекли попытку незаконной переправки трех человек через государственную границу с использованием надувной лодки.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, правоохранители остановили легковой автомобиль недалеко от границы. В транспортном средстве находились водитель и трое мужчин. Как выяснилось, водитель, житель Винницкой области, организовал схему нелегального выезда за границу.

Мужчина нашел трех жителей Одессы, которым предложил свои услуги по доставке к берегу реки Днестр и обеспечение необходимым оборудованием - надувной резиновой лодкой и веслами, которые обнаружили в багажнике его автомобиля. За свои услуги организатор запросил 14 тысяч долларов США.

На Вінниччині викрили схему нелегального переправлення через Дністер

Сообщается, что на трех пассажиров составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение государственной границы). Организатору сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переохлаждение и обезвоживание: Пограничники спасли мужчину, который по горам пытался попасть в Румынию, он в реанимации, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6546) Молдова (1883) лодка (20) уклонисты (913)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Враг нє прайдьот!
показать весь комментарий
24.01.2025 15:50 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2025 18:56 Ответить
хоч би один раз якогось депутата або високопосадовця або їх діточок за незаконний перетин кордону арештували .
показать весь комментарий
24.01.2025 16:05 Ответить
А почім весла зараз?
показать весь комментарий
24.01.2025 16:19 Ответить
 
 