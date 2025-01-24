Обещал за $10 тыс. "пакет услуг" для избежания мобилизации: в Харькове задержан делец. ФОТО
В Харькове задержали 56-летнего мужчину, который обещал военнообязанным за деньги организовать "пакет услуг" для избежания мобилизации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, в начале 2025 года безработный харьковчанин, хвастаясь якобы связями со служащими ТЦК и ВВК, предложил знакомому за 10 тыс. долларов США организовать "пакет услуг" для избежания мобилизации.
Речь шла о выдаче товарищу военного билета и медицинских документов военно-врачебной комиссии, которые станут основанием для исключения с воинского учета.
Во время получения указанной суммы правоохранители задержали дельца в порядке ст. 208 УПК Украины в центре Харькова.
Мужчине сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, соединенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также проводятся следственные действия, проверяется причастность работников ТЦК, ВВК к совершению этого уголовного преступления, добавили в прокуратуре.
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